20 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Primera muerte del país

Gripe H3N2: murió en Mendoza el turista español que permanecía internado en el Carrillo

Autoridades del hospital Carrillo informaron a Sitio Andino que el cuadro de Gripe H3N2 se complicó debido a múltiples enfermedades de base.

Gripe H3N2: murió en Mendoza el paciente español que permanecía internado en el Carrillo

Gripe H3N2: murió en Mendoza el paciente español que permanecía internado en el Carrillo

 Por Natalia Mantineo

En las primeras horas de este martes, las autoridades sanitarias de Mendoza confirmaron la muerte del ciudadano español de 74 años que se encontraba internado en el Hospital Carrillo. El paciente había contraído Gripe H3N2 y su estado de salud se deterioró gravemente en las últimas semanas.

Lee además
Vendimia: sn confirmación oficial, Bandana anticipó su presencia en el Teatro Griego Frank Romero Day. video
¿Solo un rumor?

Vendimia: sin confirmación oficial, Bandana anticipó su presencia en el Teatro Griego Frank Romero Day
La Laguna del Diamante volvió a abrir y ya cautiva a mendocinos y turistas.
Postal imperdible

La Laguna del Diamante volvió a abrir y ya cautiva a mendocinos y turistas
Gripe H3N2 en Mendoza, primer caso hospital Carrillo
Gripe H3N2, el español permanecía internado en el Hospital Carrillo desde el 17 de diciembre.

Gripe H3N2, el español permanecía internado en el Hospital Carrillo desde el 17 de diciembre.

Gripe H3N2: un cuadro agravado por comorbilidades

La directora del Hospital Carrillo, Beatriz Montenegro, explicó a Sitio Andino que el desenlace fatal, que sería el primero del país, no se debió necesariamente a una agresividad inusual del virus, sino a la fragilidad previa del paciente.

"La gripe no es que sea más agresiva que otras, sino que en pacientes con enfermedades crónicas previas, lo que genera son complicaciones o desestabilizaciones que pueden llevar a desenlaces fatales", señaló Montenegro.

El paciente presentaba un historial médico complejo que incluía enfermedades respiratorias y cardiológicas, entre otras patologías de base. A pesar de haber cumplido con el esquema de vacunación, el periodo de incubación del virus -que habría iniciado en Europa justo antes de su partida- y sus comorbilidades impidieron una recuperación favorable tras un mes de cuidados críticos.

Carrillo - 202672
El paciente presentaba serias enfermedades de base.

El paciente presentaba serias enfermedades de base.

Vigilancia epidemiológica

Desde el hospital llevaron tranquilidad a la comunidad al informar que se trató de un caso aislado. "Era el único paciente con este diagnóstico en el nosocomio", aclaró la directora.

Asimismo, se confirmó que los familiares que viajaron con él desde España, así como el círculo cercano que lo recibió en Mendoza, fueron sometidos a un seguimiento estricto. Hasta el momento, ningún otro miembro de la familia ha presentado síntomas, lo que refuerza la hipótesis de que el contagio se produjo de forma individual antes de ingresar al país.

La vacunación, lo más recomendable

El caso ha reavivado el llamado de los profesionales de la salud a no descuidar las medidas de prevención.

Montenegro hizo hincapié en que, si bien la vacuna no siempre evita el contagio en personas con salud vulnerable, sigue siendo la principal herramienta para reducir la gravedad de las infecciones y la tasa de mortalidad en la población de riesgo.

Las personas con enfermedades de base deben vacunarse de manera gratuita en el Vacunatorio Central o cualquier vacunatorio público.

Temas
Seguí leyendo

El Hospital Perrupato realiza cirugías de alta complejidad para prevenir el cáncer de esófago

Quini 6: de cuánto es el espectacular pozo para el sorteo de este miércoles 21 de enero

La DGE actualizó el plan de estudio de la carrera Administración de Empresas: lo que se viene

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este martes 20 de enero

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, martes 20 de enero

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 20 de enero

Sigue el calor: qué dice el pronóstico del tiempo para este martes 20 de enero en Mendoza

Liberan el parador de Penitentes y se reducen las demoras en el Paso a Chile

LO QUE SE LEE AHORA
Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 20 de enero.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 20 de enero

Las Más Leídas

Cómo solicitar un crédito hipotecario del Instituto Provincial de la Vivienda en 2026
CASA PROPIA

Cómo solicitar un crédito hipotecario del Instituto Provincial de la Vivienda en 2026

El control es cada vez más estricto, lo que refuerza la importancia de mantener la RTO vigente
Menos filas, más controles

Cómo es el movimiento por la RTO en Mendoza tras el pico de demanda

El trabajo investigativo permitió la detención detres personas
Operativo

Detuvieron a tres personas por el robo a un chofer en Ciudad: allanamientos y un arma secuestrada

El flamante cartel corpóreo de calle Sarmiento.  video
Renovación urbana

Calle Sarmiento reabrió con gran convocatoria y expectativas por el repunte comercial

﻿Una mujer murió tras un grave accidente vial con un colectivo en Godoy Cruz.
Accidente fatal

Tragedia en plena calle: una mujer murió al ser embestida por un colectivo en Godoy Cruz