Gripe H3N2: murió en Mendoza el turista español que permanecía internado en el Carrillo

En las primeras horas de este martes, las autoridades sanitarias de Mendoza confirmaron la muerte del ciudadano español de 74 años que se encontraba internado en el Hospital Carrillo . El paciente había contraído Gripe H3N2 y su estado de salud se deterioró gravemente en las últimas semanas.

De acuerdo con la información oficial, el hombre arribó a la Argentina el pasado mes de diciembre con el objetivo de celebrar las fiestas de fin de año junto a familiares residentes en la provincia de Mendoza . Sin embargo, apenas 48 horas después de su llegada , comenzó a manifestar síntomas compatibles con un cuadro gripal agudo, lo que derivó en su internación inmediata el 17 de diciembre .

La directora del Hospital Carrillo, Beatriz Montenegro , explicó a Sitio Andino que el desenlace fatal, que sería el primero del país , no se debió necesariamente a una agresividad inusual del virus, sino a la fragilidad previa del paciente.

"La gripe no es que sea más agresiva que otras, sino que en pacientes con enfermedades crónicas previas, lo que genera son complicaciones o desestabilizaciones que pueden llevar a desenlaces fatales", señaló Montenegro.

El paciente presentaba un historial médico complejo que incluía enfermedades respiratorias y cardiológicas, entre otras patologías de base. A pesar de haber cumplido con el esquema de vacunación, el periodo de incubación del virus -que habría iniciado en Europa justo antes de su partida- y sus comorbilidades impidieron una recuperación favorable tras un mes de cuidados críticos.

Vigilancia epidemiológica

Desde el hospital llevaron tranquilidad a la comunidad al informar que se trató de un caso aislado. "Era el único paciente con este diagnóstico en el nosocomio", aclaró la directora.

Asimismo, se confirmó que los familiares que viajaron con él desde España, así como el círculo cercano que lo recibió en Mendoza, fueron sometidos a un seguimiento estricto. Hasta el momento, ningún otro miembro de la familia ha presentado síntomas, lo que refuerza la hipótesis de que el contagio se produjo de forma individual antes de ingresar al país.

La vacunación, lo más recomendable

El caso ha reavivado el llamado de los profesionales de la salud a no descuidar las medidas de prevención.

Montenegro hizo hincapié en que, si bien la vacuna no siempre evita el contagio en personas con salud vulnerable, sigue siendo la principal herramienta para reducir la gravedad de las infecciones y la tasa de mortalidad en la población de riesgo.

Las personas con enfermedades de base deben vacunarse de manera gratuita en el Vacunatorio Central o cualquier vacunatorio público.