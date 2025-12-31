Confirman el primer caso de gripe H3N2 en Mendoza: quién es el paciente y por qué aún no hay circulación comunitaria

Imagen generada por IA, en base a foto de Prensa Gobierno de Mendoza

Las autoridades sanitarias de Mendoza confirmaron el primer caso de gripe A H3N2 en la provincia , detectado en un hombre de 74 años que permanece internado en el servicio de cuidados intensivos del hospital Ramón Carrillo , en Las Heras.

Así lo informó Beatriz Montenegro, directora del hospital Carrillo , quien explicó que el paciente presenta enfermedades de base que lo hacen más vulnerable al cuadro gripal y que, por ese motivo, requiere seguimiento intensivo .

En diálogo con Canal 7, Montenegro detalló que el paciente llegó a Mendoza el 17 de diciembre y comenzó con síntomas gripales 48 horas después de su arribo . Se trata de un mendocino que reside en España , país donde actualmente hay circulación activa de esta cepa del virus.

“No hay circulación ni otros contagios a partir de este único caso” , remarcó la profesional, al tiempo que aclaró que no se registraron contagios intrafamiliares desde que se confirmó el diagnóstico.

Por la procedencia del paciente y la sintomatología compatible, el equipo médico decidió realizar un hisopado, que permitió identificar la presencia de influenza A H3N2.

En declaraciones a Canal 9, la funcionaria indicó que aún se aguarda una respuesta del Instituto Malbrán para determinar si el caso corresponde a la variante K, un subclado que actualmente circula en Estados Unidos y Europa.

“La variante K implica un cambio genético del virus y habla de mayor contagiosidad, no de mayor gravedad”, explicó la directora del hospital, llevando tranquilidad respecto al impacto clínico de la cepa.

Desde el sistema de salud provincial insistieron en que no se activaron protocolos especiales de aislamiento de contactos, ya que no hay evidencia de transmisión comunitaria ni de nuevos casos asociados en la Provincia.

El paciente se encuentra internado en el hospital Ramón Carrillo, de Las Heras.

La directora del hospital Carrillo señaló que los síntomas de la gripe H3N2 no difieren de los de una gripe común, aunque pueden agravarse en personas con factores de riesgo.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran:

Fiebre alta

Dolores musculares y articulares

Cansancio intenso

Dolor de cabeza

Síntomas respiratorios

“Cuando hay enfermedades previas, puede evolucionar hacia una afección respiratoria como una neumonía”, advirtió Montenegro.

Los grupos más vulnerables ante este tipo de cuadros son los mayores de 65 años, personas con enfermedades crónicas, mujeres gestantes y niños.

Desde el Ministerio de Salud y el hospital Carrillo reiteraron la importancia de consultar rápidamente ante fiebre persistente o dificultad para respirar, especialmente en personas con factores de riesgo.

Por el momento, insistieron en que se trata de un caso aislado, bajo control médico, y que no hay circulación comunitaria de gripe H3N2 en Mendoza.