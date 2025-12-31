31 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Alerta sanitaria

Confirman el primer caso de gripe H3N2 en Mendoza: quién es el paciente y por qué aún no hay circulación comunitaria

Se trata de un hombre de 74 años con enfermedades de base, que llegó de un país europeo. Desde Salud aseguraron que es un caso aislado y descartaron contagios cercanos.

El paciente se encuentra internado en cuidados intensivos del hospital Carrillo.

El paciente se encuentra internado en cuidados intensivos del hospital Carrillo.

Imagen generada por IA, en base a foto de Prensa Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Sociedad

Las autoridades sanitarias de Mendoza confirmaron el primer caso de gripe A H3N2 en la provincia, detectado en un hombre de 74 años que permanece internado en el servicio de cuidados intensivos del hospital Ramón Carrillo, en Las Heras.

Así lo informó Beatriz Montenegro, directora del hospital Carrillo, quien explicó que el paciente presenta enfermedades de base que lo hacen más vulnerable al cuadro gripal y que, por ese motivo, requiere seguimiento intensivo.

Lee además
Nación planea anticipar la campaña de vacunación contra la gripe: la postura de Mendoza.
Salud

Nación planea anticipar la campaña de vacunación contra la gripe: la postura de Mendoza
Delfines exponen un comportamiento animal nunca visto en las profundidades del océano
Conducta marina

Delfines exponen un comportamiento animal nunca visto en las profundidades del océano

Primer paciente con gripe H3N2 en Mendoza: un caso importado y sin contagios asociados

En diálogo con Canal 7, Montenegro detalló que el paciente llegó a Mendoza el 17 de diciembre y comenzó con síntomas gripales 48 horas después de su arribo. Se trata de un mendocino que reside en España, país donde actualmente hay circulación activa de esta cepa del virus.

“No hay circulación ni otros contagios a partir de este único caso”, remarcó la profesional, al tiempo que aclaró que no se registraron contagios intrafamiliares desde que se confirmó el diagnóstico.

gripe H3N2
Confirman el primer caso de gripe H3N2 en Mendoza.

Confirman el primer caso de gripe H3N2 en Mendoza.

Por la procedencia del paciente y la sintomatología compatible, el equipo médico decidió realizar un hisopado, que permitió identificar la presencia de influenza A H3N2.

Detectan caso de gripe H3N2 en Mendoza: se espera confirmación sobre la variante K

En declaraciones a Canal 9, la funcionaria indicó que aún se aguarda una respuesta del Instituto Malbrán para determinar si el caso corresponde a la variante K, un subclado que actualmente circula en Estados Unidos y Europa.

“La variante K implica un cambio genético del virus y habla de mayor contagiosidad, no de mayor gravedad”, explicó la directora del hospital, llevando tranquilidad respecto al impacto clínico de la cepa.

Desde el sistema de salud provincial insistieron en que no se activaron protocolos especiales de aislamiento de contactos, ya que no hay evidencia de transmisión comunitaria ni de nuevos casos asociados en la Provincia.

La niña fue atendida en el Hospital Carrillo.
El paciente se encuentra internado en el hospital Ramón Carrillo, de Las Heras.

El paciente se encuentra internado en el hospital Ramón Carrillo, de Las Heras.

Primer caso de gripe H3N2 en Mendoza: qué síntomas hay que mirar y grupos de riesgo

La directora del hospital Carrillo señaló que los síntomas de la gripe H3N2 no difieren de los de una gripe común, aunque pueden agravarse en personas con factores de riesgo.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran:

  • Fiebre alta

  • Dolores musculares y articulares

  • Cansancio intenso

  • Dolor de cabeza

  • Síntomas respiratorios

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#ALERTA | Las autoridades sanitarias de Mendoza confirmaron el primer caso de gripe A H3N2 en la provincia, detectado en un hombre de 74 años que permanece internado en el servicio de cuidados intensivos del hospital Ramón Carrillo, en Las Heras. Así lo informó Beatriz Montenegro, directora del hospital Carrillo, quien explicó que el paciente presenta enfermedades de base que lo hacen más vulnerable al cuadro gripal y que, por ese motivo, requiere seguimiento intensivo. En diálogo con medios, Montenegro detalló que el paciente llegó a Mendoza el 17 de diciembre y comenzó con síntomas gripales 48 horas después de su arribo. Se trata de un mendocino que reside en España, país donde actualmente hay circulación activa de esta cepa del virus. “No hay circulación ni otros contagios a partir de este único caso”, remarcó la profesional, al tiempo que aclaró que no se registraron contagios intrafamiliares desde que se confirmó el diagnóstico. Por la procedencia del paciente y la sintomatología compatible, el equipo médico decidió realizar un hisopado, que permitió identificar la presencia de influenza A H3N2. Conocé más en nuestro link en bio o en sitioandino.com #Carrillo #Mendoza #Gripe #alerta"
View this post on Instagram

“Cuando hay enfermedades previas, puede evolucionar hacia una afección respiratoria como una neumonía”, advirtió Montenegro.

Los grupos más vulnerables ante este tipo de cuadros son los mayores de 65 años, personas con enfermedades crónicas, mujeres gestantes y niños.

Desde el Ministerio de Salud y el hospital Carrillo reiteraron la importancia de consultar rápidamente ante fiebre persistente o dificultad para respirar, especialmente en personas con factores de riesgo.

Por el momento, insistieron en que se trata de un caso aislado, bajo control médico, y que no hay circulación comunitaria de gripe H3N2 en Mendoza.

Temas
Seguí leyendo

El Banco Nación depositó hasta 700 mil pesos por error en cuentas sueldo: qué hacer con el dinero

Ola de calor en Mendoza: cuidados específicos para proteger la piel

Año Nuevo en Mendoza: ¿conviene cenar afuera o mejor preparar la mesa adentro?

Dónde pueden los mendocinos disfrutar del show de fuegos artificiales de Año Nuevo en Chile

Año Nuevo: así funcionará el transporte público y los hospitales en Mendoza

Nochevieja: origen y significado del 31 de diciembre

Un emprendimiento de Tunuyán fue reconocido en España por la innovación y el esfuerzo

El Gobierno de Mendoza amplió la inversión para modernizar el Canal Bombal y garantizar eficiencia hídrica

LO QUE SE LEE AHORA
Resultados del Quini 6 de Año Nuevo, hoy miércoles 31 de diciembre: números ganadores del sorteo 3335
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de Año Nuevo, hoy miércoles 31 de diciembre: números ganadores del sorteo 3335

Las Más Leídas

El Quini 6 de fin de año viene con un pozo espectacular y horario especial.
Juegos de azar

De cuánto es el pozo y cómo jugar al último Quini 6 de 2025

La cirugía fue monitoreada de manera permanente por el equipo médico que acompaña a Yacopini desde su ingreso a la Clínica
Esperan una pronta evolución

Juan Cruz Yacopini fue operado y permanece internado con pronóstico reservado

Resultados del Quini 6 de Año Nuevo, hoy miércoles 31 de diciembre: números ganadores del sorteo 3335
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de Año Nuevo, hoy miércoles 31 de diciembre: números ganadores del sorteo 3335

Ocurrió este martes por la tarde en la intersección de Houssay y Alpatacal
Gran despliegue

Video: una mujer fue arrastrada por la corriente del Zanjón de los Ciruelos y la buscan intensamente

El dramático accidente ocurrió en una casa de calle Padre Vera y Vergara
Preocupación

Grave accidente en Maipú: un niño sufrió una descarga eléctrica en su vivienda