¿Solo un rumor?

Vendimia: sin confirmación oficial, Bandana anticipó su presencia en el Teatro Griego Frank Romero Day

Tal como ocurrió en la Fiesta de la Vendimia 2025 con Soledad, Lowrdes Fernández "deschavó" que el grupo podría actuar en el Teatro Griego Frank Romero Day.

Vendimia: sn confirmación oficial, Bandana anticipó su presencia en el Teatro Griego Frank Romero Day.

Vendimia: sn confirmación oficial, Bandana anticipó su presencia en el Teatro Griego Frank Romero Day.

Por Sitio Andino Sociedad

La cuenta regresiva para la Fiesta de la Vendimia siempre viene acompañada de danza, vino y, sobre todo, especulaciones sobre los artistas que pisarán el escenario del Teatro Griego Frank Romero Day. En las últimas horas, el nombre de Bandana cobró fuerza.

Por el momento, hay mucho hermetismo por parte de las autoridades locales quienes aseguraron a Sitio Andino que "no han tenido contacto con Bandana y que están avanzando con todo lo concerniente a la fiesta máxima de los mendocinos".

Vendimia: el anuncio de Bandana en LAM

La mecha se encendió en Buenos Aires. Durante una entrevista en LAM, el ciclo que conduce Ángel de Brito, Lowrdes Fernández soltó una frase que no pasó desapercibida: anticipó que el próximo 8 de marzo -fecha en que se hace la Repetición de la Vendimia- el grupo estaría presente en la Fiesta de la Vendimia.

Si bien la cantante no brindó una confirmación formal, dio a entender que la banda, que ya transita sus 25 años de trayectoria, formaría parte de la grilla artística en el emblemático escenario del pedemonte.

La palabra oficial: "Es algo de ellos"

Ante la repercusión de los dichos de Lowrdes, Sitio Andino consultó al Secretario de Cultura, Diego Gareca. El funcionario recibió la noticia con sorpresa y, entre risas, fue tajante: "Eso es algo de ellos, yo jamás he hablado con Bandana".

Gareca manifestó que desde su cartera se continúa trabajando arduamente en resolver todos los detalles logísticos y artísticos de la Vendimia, incluyendo la definición de las figuras centrales para las repeticiones, pero insistió en que no existe un vínculo formal hasta el momento.

Un "déjà vu" de lo ocurrido con "La Sole"

A pesar de la desmentida oficial, el público mendocino recuerda un antecedente reciente que invita a dudar del protocolo de Cultura. El año pasado, Soledad Pastorutti anunció en su cronograma de verano su participación en la Vendimia 2025 antes del comunicado oficial.

En aquel entonces, las autoridades negaron la contratación e incluso la artista debió borrar la fecha de sus redes. Sin embargo, semanas después, su presencia fue confirmada. El argumento oficial en aquel momento fue la falta de firma del contrato, una situación administrativa que podría estar repitiéndose con Bandana: conversaciones avanzadas pero sin papeles que avalen el anuncio.

Mientras la organización se llama a silencio para mantener la mística de los anuncios oficiales, los seguidores del grupo pop esperan que el 8 de marzo sea el escenario del reencuentro en Mendoza.

