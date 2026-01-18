En una fiesta de orgullo y tradición, Junín coronó a su Reina de la Vendimia

Más de 40 mil personas participaron de la Fiesta Departamental de la Vendimia 2026 en Junín , una celebración que combinó identidad cultural , historia y emoción colectiva . El espectáculo central recorrió el trabajo de generaciones y culminó con la elección de la nueva Reina de la Vendimia : Mara Lizana Muñoz , de Ciudad.

“El milagro que florece: el sueño que se hizo Jardín” , el espectáculo fue dirigido por Pedro Marabini y Omar Escales , ofreció una puesta imponente que recorrió el proceso histórico de generaciones que lograron transformar el desierto en oasis , a través del trabajo, el esfuerzo y la cultura del vino.

Celebración Junín honra sus raíces y su comunidad en una fiesta de la Vendimia inolvidable

Con más de 300 artistas en escena , música y danza en vivo , el espectáculo vida a una narrativa emotiva que celebró el pasado, presente y futuro de Junín , en una verdadera fiesta de encuentro comunitario .

El momento más esperado de la noche llegó con la elección y coronación de las soberanas vendimiales . Mara Lizana Muñoz , representante de Ciudad , fue elegida Reina Departamental de la Vendimia 2026 . La acompañaron Candela Caballero , de Alto Verde , como Virreina , y Julieta Consoli , de Ingeniero Giagnoni , quien fue coronada Reina del Encuentro de las Naciones .

Julieta Consol, Reina del Encuentro de las Naciones; Candela Caballero, Virreina y Mara Lizana Muñoz, Reina Departamental de la Vendimia 2026-

Junín sigue de fiesta

El gran cierre musical de la noche estuvo a cargo de Dyango, quien emocionó al público con sus canciones más recordadas y selló una jornada cargada de emoción y tradición.

La celebración continúa este domingo desde las 21, con una nueva noche de la XXII edición del Encuentro de las Nations, con entrada libre y gratuita. Tras el paso de las colectividades, el cierre musical estará a cargo de Los Caligaris.

reina vendimia junín 2 Con su celebración, Junín continúa celebrando su Vendimia, reafirmando su identidad, su cultura y el espíritu de una fiesta que convoca a miles de persona Foto: Municipalidad de Junín.

En tanto, el lunes, también desde las 21, se vivirá la última noche del Encuentro de las Naciones, con patios de comidas, colectividades, artesanos, food trucks y degustaciones. El cierre musical será protagonizado por La K’onga y El Chaqueño Palavecino, con entradas disponibles en tuentrada.com.

