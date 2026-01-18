En una fiesta de orgullo y tradición, Junín coronó a su Reina de la Vendimia

Más de 40 mil personas participaron de la Fiesta Departamental de la Vendimia 2026 en Junín, una celebración que combinó identidad cultural, historia y emoción colectiva. El espectáculo central recorrió el trabajo de generaciones y culminó con la elección de la nueva Reina de la Vendimia: Mara Lizana Muñoz, de Ciudad.
Junín celebró su Vendimia con récord de público y una nueva soberana
“El milagro que florece: el sueño que se hizo Jardín”, el espectáculo fue dirigido por Pedro Marabini y Omar Escales, ofreció una puesta imponente que recorrió el proceso histórico de generaciones que lograron transformar el desierto en oasis, a través del trabajo, el esfuerzo y la cultura del vino.
Con más de 300 artistas en escena, música y danza en vivo, el espectáculo vida a una narrativa emotiva que celebró el pasado, presente y futuro de Junín, en una verdadera fiesta de encuentro comunitario.
El momento más esperado de la noche llegó con la elección y coronación de las soberanas vendimiales. Mara Lizana Muñoz, representante de Ciudad, fue elegida Reina Departamental de la Vendimia 2026. La acompañaron Candela Caballero, de Alto Verde, como Virreina, y Julieta Consoli, de Ingeniero Giagnoni, quien fue coronada Reina del Encuentro de las Naciones.
Junín sigue de fiesta
El gran cierre musical de la noche estuvo a cargo de Dyango, quien emocionó al público con sus canciones más recordadas y selló una jornada cargada de emoción y tradición.
La celebración continúa este domingo desde las 21, con una nueva noche de la XXII edición del Encuentro de las Nations, con entrada libre y gratuita. Tras el paso de las colectividades, el cierre musical estará a cargo de Los Caligaris.
En tanto, el lunes, también desde las 21, se vivirá la última noche del Encuentro de las Naciones, con patios de comidas, colectividades, artesanos, food trucks y degustaciones. El cierre musical será protagonizado por La K’onga y El Chaqueño Palavecino, con entradas disponibles en tuentrada.com.
