18 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Cultura y tradición

En una fiesta de orgullo y tradición, Junín coronó a su Reina de la Vendimia

Más de 40 mil personas participaron de la Fiesta Departamental de la Vendimia 2026. Mara Lizana Muñoz fue elegida Reina. La celebración continúa esta noche.

Mara Lizana Muñoz, representante de Ciudad, fue elegida Reina Departamental de la Vendimia de Junín.

Mara Lizana Muñoz, representante de Ciudad, fue elegida Reina Departamental de la Vendimia de Junín.

Foto: Prensa Municipalidad de Junín
Por Sitio Andino Departamentales

Más de 40 mil personas participaron de la Fiesta Departamental de la Vendimia 2026 en Junín, una celebración que combinó identidad cultural, historia y emoción colectiva. El espectáculo central recorrió el trabajo de generaciones y culminó con la elección de la nueva Reina de la Vendimia: Mara Lizana Muñoz, de Ciudad.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Vendimia2026 | Junín vivió una noche histórica de orgullo y tradición. Más de 40 mil personas fueron parte de la Fiesta Departamental de la Vendimia 2026, un espectáculo que emocionó al público y celebró el trabajo de generaciones que hicieron florecer el oasis mendocino. Nueva soberana vendimial. Mara Lizana Muñoz ( @maraa.munoz ), representante de Ciudad, fue coronada Reina Departamental de la Vendimia 2026. La acompañan Candela Caballero ( @candee_caballero ), de Alto Verde, como Virreina, y Julieta Consoli ( @juliiconsoli_ ), de Ingeniero Giagnoni, como Reina del Encuentro de las Naciones. La fiesta sigue. Junín continúa celebrando con nuevas noches del Encuentro de las Naciones, música en vivo y propuestas para toda la familia. Leé la nota completa y enterate de todo en sitioandino.com #junín #vendimia #reinas #coronación fiesta mendoza"
View this post on Instagram

Junín celebró su Vendimia con récord de público y una nueva soberana

“El milagro que florece: el sueño que se hizo Jardín”, el espectáculo fue dirigido por Pedro Marabini y Omar Escales, ofreció una puesta imponente que recorrió el proceso histórico de generaciones que lograron transformar el desierto en oasis, a través del trabajo, el esfuerzo y la cultura del vino.

Lee además
Junín, 167 años de historia: cómo nació uno de los departamentos del Este mendocino
Efeméride provincial

Junín, 167 años de historia: cómo nació uno de los departamentos del Este mendocino
Junín honra sus raíces y su comunidad en una fiesta de la Vendimia inolvidable. video
Celebración

Junín honra sus raíces y su comunidad en una fiesta de la Vendimia inolvidable

Con más de 300 artistas en escena, música y danza en vivo, el espectáculo vida a una narrativa emotiva que celebró el pasado, presente y futuro de Junín, en una verdadera fiesta de encuentro comunitario.

reina vendimia junín 1
Julieta Consol, Reina del Encuentro de las Naciones; Candela Caballero, Virreina y Mara Lizana Muñoz, Reina Departamental de la Vendimia 2026-

Julieta Consol, Reina del Encuentro de las Naciones; Candela Caballero, Virreina y Mara Lizana Muñoz, Reina Departamental de la Vendimia 2026-

El momento más esperado de la noche llegó con la elección y coronación de las soberanas vendimiales. Mara Lizana Muñoz, representante de Ciudad, fue elegida Reina Departamental de la Vendimia 2026. La acompañaron Candela Caballero, de Alto Verde, como Virreina, y Julieta Consoli, de Ingeniero Giagnoni, quien fue coronada Reina del Encuentro de las Naciones.

Junín sigue de fiesta

El gran cierre musical de la noche estuvo a cargo de Dyango, quien emocionó al público con sus canciones más recordadas y selló una jornada cargada de emoción y tradición.

La celebración continúa este domingo desde las 21, con una nueva noche de la XXII edición del Encuentro de las Nations, con entrada libre y gratuita. Tras el paso de las colectividades, el cierre musical estará a cargo de Los Caligaris.

reina vendimia junín 2
Con su celebración, Junín continúa celebrando su Vendimia, reafirmando su identidad, su cultura y el espíritu de una fiesta que convoca a miles de persona

Con su celebración, Junín continúa celebrando su Vendimia, reafirmando su identidad, su cultura y el espíritu de una fiesta que convoca a miles de persona

En tanto, el lunes, también desde las 21, se vivirá la última noche del Encuentro de las Naciones, con patios de comidas, colectividades, artesanos, food trucks y degustaciones. El cierre musical será protagonizado por La K’onga y El Chaqueño Palavecino, con entradas disponibles en tuentrada.com.

Repasá la Fiesta de la Vendimia y la elección de la reina de Junín

Embed - STREAMING EN VIVO | XXII EDICION DEL ENCUENTRO DE LAS NACIONES

Temas
Seguí leyendo

La Fiesta de la Vendimia de San Rafael promete un espectáculo inolvidable

Godoy Cruz invita a bailar bajo las estrellas con "Milonga en la Plaza"

Alerta amarilla por actividad sísmica en un complejo volcánico de la frontera con Chile

La Escuela de Verano de Tunuyán se vive a todo ritmo: ¡Folclore, pileta y risas!

San Rafael celebra la Vendimia Federal con música, arte y gastronomía

La Municipalidad de Mendoza se viste de ritmo con los Sábados Sorprendentes

Circo Rodas se une a Bomberos Voluntarios de Guaymallén en función solidaria

Vuelve el Bicitour de Guaymallén: descubre el departamento pedaleando

LO QUE SE LEE AHORA
godoy cruz invita a bailar bajo las estrellas con milonga en la plaza
Verano, música y baile

Godoy Cruz invita a bailar bajo las estrellas con "Milonga en la Plaza"

Las Más Leídas

Fluye el tránsito en el Paso a Chile
Atención

Se descomprimió el tránsito en el Paso a Chile y ya casi no hay demoras en el cruce internacional

Graves irregularidades sanitarias en Las Heras: panadería clausurada y productos decomisados
Peligroso

Graves irregularidades sanitarias en Las Heras: panadería clausurada y productos decomisados

Impactante accidente en Luján de Cuyo: hay un menor de gravedad
Anoche

Impactante accidente en Luján de Cuyo: hay un menor grave

Se registra actividad volcánica en la Laguna del Maule.
Malargüe

Alerta amarilla por actividad sísmica en un complejo volcánico de la frontera con Chile

Una ciclista quedó en grave estado tras ser atropellada en Maipú (Foto ilustrativa)
Trasladada al Hospital Central

Una ciclista quedó en grave estado tras ser atropellada en Maipú