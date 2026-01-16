Circo Rodas se une a Bomberos Voluntarios de Guaymallén en función solidaria

Acción solidaria del Circo Rodas.

Por Sitio Andino Departamentales







En una acción conjunta que busca fortalecer el compromiso con la comunidad, los Bomberos Voluntarios de Guaymallén y el Circo Rodas acordaron la realización de una función solidaria a beneficio de la institución bomberil.

El acuerdo fue firmado en el día de la fecha entre Arturo Belzagui, en representación del Circo Rodas, ubicado en Lamadid y Acceso Sur, Guaymallén, y Franco Privato, representante de los Bomberos Voluntarios de Guaymallén.

image Función solidaria en Guaymallén el próximo 22 La función con fines solidarios se realizará el jueves 22 de enero a las 19 horas, y lo recaudado será destinado a colaborar con el trabajo cotidiano que llevan adelante los bomberos voluntarios al servicio de la comunidad.

Desde la organización invitan a vecinos y vecinas a participar activamente asistiendo al espectáculo, destacando que se trata de una oportunidad para disfrutar de una propuesta artística de primer nivel y, al mismo tiempo, apoyar una causa solidaria fundamental para el departamento.

La iniciativa refuerza el vínculo entre instituciones y promueve valores de solidaridad y compromiso comunitario en Guaymallén.

Compartí la nota:







