Espectáculo con causa

Circo Rodas se une a Bomberos Voluntarios de Guaymallén en función solidaria

Vecinos y vecinas podrán disfrutar de la actuación del Circo Rodas y colaborar con la institución bomberil.

Acción solidaria del Circo Rodas.

Por Sitio Andino Departamentales

En una acción conjunta que busca fortalecer el compromiso con la comunidad, los Bomberos Voluntarios de Guaymallén y el Circo Rodas acordaron la realización de una función solidaria a beneficio de la institución bomberil.

El acuerdo fue firmado en el día de la fecha entre Arturo Belzagui, en representación del Circo Rodas, ubicado en Lamadid y Acceso Sur, Guaymallén, y Franco Privato, representante de los Bomberos Voluntarios de Guaymallén.

Función solidaria en Guaymallén el próximo 22

La función con fines solidarios se realizará el jueves 22 de enero a las 19 horas, y lo recaudado será destinado a colaborar con el trabajo cotidiano que llevan adelante los bomberos voluntarios al servicio de la comunidad.

La iniciativa refuerza el vínculo entre instituciones y promueve valores de solidaridad y compromiso comunitario en Guaymallén.

