Guaymallén homenajea a Pepe Cibrián Campoy en la llegada del Circo Rodas

Autoridades de Guaymallén destacaron la importancia de los eventos culturales para escuelas y familias, con funciones accesibles y seguras.

image
Por Sitio Andino Departamentales

Guaymallén fue escenario de una noche especial con la llegada del Circo Rodas, uno de los espectáculos familiares más emblemáticos del país, que volvió a Mendoza con una propuesta completamente renovada. En el marco de la función inaugural, el municipio distinguió a Pepe Cibrián Campoy como Huésped Ilustre, en reconocimiento a su extensa trayectoria y su aporte a la cultura argentina.

Antes del inicio del show, el intendente Marcos Calvente le entregó una placa al prestigioso productor, destacando su presencia como un valor simbólico para el desarrollo cultural del departamento. La velada contó además con la participación de niños y niñas de las escuelas de verano municipales, quienes pudieron disfrutar de la función como parte de las políticas de acceso a la cultura impulsadas por la comuna, y gracias a las invitaciones que se cursaron desde la institución el pasado martes en el Polideportivo Nicolino Loche, con la participación de las reinas vendimiales, Victoria, Natalia y Camila.

La llegada del Circo Rodas se enmarca en una cartelera de eventos articulados entre el sector público y privado, que busca consolidar a Guaymallén como un punto de referencia cultural durante la temporada estival.

image

El circo con un espectáculo renovado que combina historia y tecnología

Luego de cautivar a más de 197 mil espectadores en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, el Circo Rodas desembarcó en Mendoza con una producción que conjuga emoción, humor y tecnología de última generación, reafirmando su lugar como uno de los espectáculos familiares más importantes de Latinoamérica.

El debut fue el jueves 8 de enero a las 21.30, en una función especial que contó con la presencia de Pepe Cibrián, figura central de la noche inaugural.

Entre los números más impactantes se destacan los trapecistas internacionales, artistas invitados del Cirque du Soleil, y el asombroso Dúo de los Globos de la Muerte, dos esferas de acero funcionando en simultáneo, un acto único en la región que desafía todos los límites.

El público también disfruta de la calidez y el humor de payasos como Cachete, así como del innovador show de magia 3D a cargo de los magos Adán y Valentino, una propuesta que combina ilusión, efectos visuales y tecnología de avanzada.

image

Una experiencia para toda la familia en Guaymallén

Con una capacidad para 2.800 espectadores, el Circo Rodas ofrece una experiencia cómoda y segura para grandes y chicos. Con más de 43 años de historia, el circo continúa apostando a la excelencia artística, manteniendo viva la magia del espectáculo en vivo y adaptándola al lenguaje del siglo XXI.

El circo está ubicado en Acceso Sur y Lamadrid, en Guaymallén, y permanecerá en Mendoza por 19 días.

Las entradas y más información pueden consultarse en circorodas.com.ar.

