Guaymallén celebrará el 33° aniversario del Centro Cultural Pascual Lauriente con entrada gratuita

Guaymallén invita a vecinos y visitantes a participar del 33° aniversario del Centro Cultural Pascual Lauriente , uno de los espacios culturales más emblemáticos del departamento. La celebración se realizará el próximo martes 5 de mayo, desde las 20.00 horas , en su sede ubicada sobre Bandera de Los Andes 8956, en Rodeo de la Cruz, con entrada libre y gratuita .

Para conmemorar este nuevo aniversario , se llevará adelante una velada especial que reunirá distintas intervenciones artísticas vinculadas a las propuestas que actualmente se desarrollan dentro del centro cultural.

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Durante la jornada, el público podrá disfrutar de presentaciones del Ballet Municipal, muestras de la Escuela de Danzas, intervenciones de canto, teatro, teatro leído y otras expresiones que reflejan el trabajo cotidiano del espacio .

El Centro Cultural Pascual Lauriente fue inaugurado el 5 de mayo de 1993 y nació a partir de la donación de tierras realizada por Miguel Lauriente , vecino histórico de la zona, quien dejó expresado en vida su deseo de crear un complejo comunitario que integrara servicios culturales, civiles y de salud.

Por este motivo, el predio de Bandera de Los Andes 8956 también alberga el Centro de Salud Nº 5, una oficina del Registro Civil, la Comisaría 35ª y la Oficina Fiscal N° 19.

Miguel Lauriente, integrante de una tradicional familia vinculada a la actividad agrícola y vitivinícola, eligió bautizar este espacio en homenaje a su padre Pascual y a los inmigrantes que llegaron a construir su nueva vida en Argentina.

Un espacio vivo para la cultura de Guaymallén

Actualmente, el centro cultural cuenta con una superficie de 750 metros cuadrados y alberga la Biblioteca Pública Municipal de Rodeo de la Cruz, una sala principal con capacidad para 200 espectadores, un SUM para 80 personas, espacios de muestras visuales y distintas áreas administrativas.

Además, durante todo el año funciona como sede de talleres artísticos, capacitaciones, charlas y eventos culturales que convocan a cientos de vecinos de todo el departamento.

Con este nuevo aniversario, Guaymallén vuelve a poner en valor uno de sus espacios más representativos, consolidando al arte y la cultura como herramientas de encuentro y construcción comunitaria.