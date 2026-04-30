30 de abril de 2026
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Sitio Andino
Guaymallén

Guaymallén celebrará el 33° aniversario del Centro Cultural Pascual Lauriente con entrada gratuita

Guaymallén realizará el próximo 5 de mayo un festejo especial con música, danza, teatro y múltiples intervenciones artísticas

Centro Cultural Pascual Lauriente en Guaymallén y un nuevo aniversario.

Centro Cultural Pascual Lauriente en Guaymallén y un nuevo aniversario.

Por Sitio Andino Departamentales

Guaymallén invita a vecinos y visitantes a participar del 33° aniversario del Centro Cultural Pascual Lauriente, uno de los espacios culturales más emblemáticos del departamento. La celebración se realizará el próximo martes 5 de mayo, desde las 20.00 horas, en su sede ubicada sobre Bandera de Los Andes 8956, en Rodeo de la Cruz, con entrada libre y gratuita.

Para conmemorar este nuevo aniversario, se llevará adelante una velada especial que reunirá distintas intervenciones artísticas vinculadas a las propuestas que actualmente se desarrollan dentro del centro cultural.

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Durante la jornada, el público podrá disfrutar de presentaciones del Ballet Municipal, muestras de la Escuela de Danzas, intervenciones de canto, teatro, teatro leído y otras expresiones que reflejan el trabajo cotidiano del espacio.

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Un ícono cultural con más de tres décadas de historia

El Centro Cultural Pascual Lauriente fue inaugurado el 5 de mayo de 1993 y nació a partir de la donación de tierras realizada por Miguel Lauriente, vecino histórico de la zona, quien dejó expresado en vida su deseo de crear un complejo comunitario que integrara servicios culturales, civiles y de salud.

Por este motivo, el predio de Bandera de Los Andes 8956 también alberga el Centro de Salud Nº 5, una oficina del Registro Civil, la Comisaría 35ª y la Oficina Fiscal N° 19.

Miguel Lauriente, integrante de una tradicional familia vinculada a la actividad agrícola y vitivinícola, eligió bautizar este espacio en homenaje a su padre Pascual y a los inmigrantes que llegaron a construir su nueva vida en Argentina.

Un espacio vivo para la cultura de Guaymallén

Actualmente, el centro cultural cuenta con una superficie de 750 metros cuadrados y alberga la Biblioteca Pública Municipal de Rodeo de la Cruz, una sala principal con capacidad para 200 espectadores, un SUM para 80 personas, espacios de muestras visuales y distintas áreas administrativas.

Además, durante todo el año funciona como sede de talleres artísticos, capacitaciones, charlas y eventos culturales que convocan a cientos de vecinos de todo el departamento.

Con este nuevo aniversario, Guaymallén vuelve a poner en valor uno de sus espacios más representativos, consolidando al arte y la cultura como herramientas de encuentro y construcción comunitaria.

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