Guaymallén ofrece talleres gratuitos de arte, reciclaje, folclore y vitrofusión

Inscripciones abiertas para los nuevos talleres en Guaymallén.

El Municipio de Guaymallén , a través de la Dirección de Cultura y Turismo , informó que ya se encuentran abiertas las inscripciones para los talleres culturales que comenzarán durante el mes de junio en distintos espacios del departamento.

Las propuestas son gratuitas , cuentan con cupos limitados y están destinadas a vecinos interesados en desarrollar su creatividad, adquirir nuevas habilidades y participar de actividades artísticas y recreativas en un espacio de aprendizaje e intercambio.

Las personas interesadas podrán anotarse completando el formulario habilitado por el municipio. Los cupos son limitados , por lo que recomiendan realizar la inscripción con anticipación.

A cargo de Constanza Collado .

Martes de 15:30 a 17:30.

Viernes de 15:30 a 17:30.

Lugar: Sala Blas Shopping, ubicada en Lincoln 277, Villa Nueva.

Taller de relieves, texturas y reciclaje

A cargo de Alejandra Pastor.

Lunes de 15:30 a 17:30.

Miércoles de 15:30 a 17:30.

Lugar: Sala Blas Shopping, Lincoln 277, Villa Nueva.

Taller de artes visuales "Pintando almas"

A cargo de Bibiana Albornoz.

Jueves de 15.00 a 17.00

Lugar: Centro Cultural Pascual Lauriente, Bandera de Los Andes 8956, Rodeo de la Cruz.

Taller de folclore y ritmo

A cargo de Marisol Méndez.

Martes de 15.00 a 17.00

Lugar: Unión Vecinal 4° Barrio Luz y Fuerza, Ituzaingó 825, Dorrego.

Espacios para aprender, crear y compartir

Desde la comuna destacaron que estas iniciativas buscan fomentar la participación de la comunidad en actividades culturales, promoviendo la creatividad, el aprendizaje y el intercambio de experiencias entre vecinos.

La propuesta forma parte de la agenda cultural que desarrolla el municipio en distintos puntos del departamento con el objetivo de acercar herramientas artísticas y recreativas a la comunidad.