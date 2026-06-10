10 de junio de 2026
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Sitio Andino
Guaymallén

Guaymallén ofrece talleres gratuitos de arte, reciclaje, folclore y vitrofusión

Los interesados ya pueden completar el formulario de inscripción para acceder a las distintas actividades en Guaymallén.

Inscripciones abiertas para los nuevos talleres en Guaymallén.

Inscripciones abiertas para los nuevos talleres en Guaymallén.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de Guaymallén, a través de la Dirección de Cultura y Turismo, informó que ya se encuentran abiertas las inscripciones para los talleres culturales que comenzarán durante el mes de junio en distintos espacios del departamento.

Las propuestas son gratuitas, cuentan con cupos limitados y están destinadas a vecinos interesados en desarrollar su creatividad, adquirir nuevas habilidades y participar de actividades artísticas y recreativas en un espacio de aprendizaje e intercambio.

Cómo inscribirse en Guaymallén

Las personas interesadas podrán anotarse completando el formulario habilitado por el municipio. Los cupos son limitados, por lo que recomiendan realizar la inscripción con anticipación.

Las propuestas disponibles en Guaymallén

Taller de vitrofusión

A cargo de Constanza Collado.

  • Martes de 15:30 a 17:30.

  • Viernes de 15:30 a 17:30.

Lugar: Sala Blas Shopping, ubicada en Lincoln 277, Villa Nueva.

Taller de relieves, texturas y reciclaje

A cargo de Alejandra Pastor.

  • Lunes de 15:30 a 17:30.

  • Miércoles de 15:30 a 17:30.

Lugar: Sala Blas Shopping, Lincoln 277, Villa Nueva.

Taller de artes visuales "Pintando almas"

A cargo de Bibiana Albornoz.

  • Jueves de 15.00 a 17.00

Lugar: Centro Cultural Pascual Lauriente, Bandera de Los Andes 8956, Rodeo de la Cruz.

Taller de folclore y ritmo

A cargo de Marisol Méndez.

  • Martes de 15.00 a 17.00

Lugar: Unión Vecinal 4° Barrio Luz y Fuerza, Ituzaingó 825, Dorrego.

Espacios para aprender, crear y compartir

Desde la comuna destacaron que estas iniciativas buscan fomentar la participación de la comunidad en actividades culturales, promoviendo la creatividad, el aprendizaje y el intercambio de experiencias entre vecinos.

La propuesta forma parte de la agenda cultural que desarrolla el municipio en distintos puntos del departamento con el objetivo de acercar herramientas artísticas y recreativas a la comunidad.

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