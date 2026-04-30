30 de abril de 2026
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Sitio Andino
Guaymallén

Guaymallén: la Escuela Artística Sergio Santi festeja una década formando talentos mendocinos

Música, canto, teatro, artes visuales y danzas forman parte de la propuesta gratuita que funciona de lunes a viernes en Bermejo, Guaymallén.

Escuela Artística Sergio Alejandro Santi en Guaymallén.

Escuela Artística Sergio Alejandro Santi en Guaymallén.

Por Sitio Andino Departamentales

La Escuela Artística Sergio Alejandro Santi en Guaymallén cumple 10 años de historia y lo celebra con una agenda cargada de actividades, muestras y nuevos desafíos. El espacio cultural fue creado el 25 de abril de 2016 y funciona desde entonces en la Escuela Luis Quesada, ubicada sobre calle Allayme, casi Mathus Hoyos, en el distrito de Bermejo.

A lo largo de esta década, niños, jóvenes y adultos encontraron en este espacio una oportunidad para desarrollar su talento artístico a través de propuestas totalmente gratuitas y sin límite de edad.

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Actualmente, la escuela ofrece formación en instrumentos musicales como guitarra, teclado, charango y percusión, además de expresión vocal, danzas folklóricas y latinoamericanas, teatro y artes visuales.

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Un semillero de artistas mendocinos en Guaymallén

Con el paso de los años, muchos de sus alumnos lograron consolidar su formación artística y continúan proyectándose como músicos, bailarines y performers mendocinos, ya sea como solistas, bandas o agrupaciones.

Desde sus inicios, la escuela ha presentado sus producciones en diferentes escenarios de la provincia, incluyendo el emblemático Teatro Independencia, donde cada año realizan sus tradicionales muestras de cierre.

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Los festejos serán en el Espacio Cultural Julio Le Parc

Como parte de las celebraciones por su décimo aniversario, en julio los alumnos realizarán una presentación especial en el Espacio Cultural Julio Le Parc, continuando con una serie de actividades previstas durante gran parte del año.

Las clases se dictan de lunes a viernes desde las 19.00 horas y las inscripciones continúan abiertas para personas de todas las edades. Los interesados pueden acercarse personalmente a la institución o comunicarse al 2615-950102.

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