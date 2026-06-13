13 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Juicio

Desconoció a su amigo y lo apuñaló: lo condenaron en un juicio abreviado

La justicia condenó en un juicio abreviado a un hombre que apuñaló a su amigo, tras una riña en Guaymallén.

El juicio abreviado se firmó este viernes en el Polo Judicial.&nbsp;

El juicio abreviado se firmó este viernes en el Polo Judicial. 

Foto: Yemel Fil
 Por Pablo Segura

Un hombre fue condenado a cuatro años y seis meses de cárcel por haber apuñalado a un conocido suyo durante una violenta riña ocurrida en agosto de 2025 en Guaymallén. La sentencia fue acordada mediante un juicio abreviado realizado en el Polo Judicial Penal y contó con la homologación de la jueza Carmen Magro.

El condenado, identificado como Pedro Aldo Brasil, permanece detenido desde el mismo día del hecho, ocurrido el 3 de agosto de 2025, por lo que ahora deberá continuar cumpliendo el resto de la pena en una unidad penitenciaria provincial.

La causa tuvo como víctima a Juan Carlos Rebollo, quien sufrió una profunda herida de arma blanca en el cuello y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Central, donde fue sometido a una intervención quirúrgica que permitió salvarle la vida.

Riña en Guaymallén: los detalles del juicio

El episodio ocurrió en calle Paraná al 700 de Guaymallén, donde la víctima y el agresor compartían bebidas alcohólicas dentro de un terreno privado. Según la investigación, en medio del encuentro se produjo una discusión que rápidamente escaló hasta convertirse en una violenta riña.

Durante el enfrentamiento, Pedro Aldo Brasil tomó un arma blanca y atacó a Rebollo, provocándole una grave lesión en el cuello. La situación motivó un importante despliegue policial y sanitario debido a la gravedad de las heridas sufridas por la víctima.

Tras el ataque, Brasil fue aprehendido por efectivos policiales y quedó a disposición de la fiscal de Homicidios Andrea Lazo, quien encabezó la investigación del caso. Con el avance de la causa y las pruebas reunidas, las partes acordaron resolver el expediente mediante un juicio abreviado.

Finalmente, este viernes se formalizó la condena a cuatro años y medio de prisión en el Polo Judicial Penal, bajo la calificación de "lesiones graves".

De esta manera, la Justicia dio por concluido un proceso que se inició tras uno de los hechos de violencia más graves registrados durante 2025 en Guaymallén, donde una discusión entre conocidos estuvo a punto de terminar en un homicidio.

Temas
Seguí leyendo

Histórica condena al Arzobispado de Mendoza por abuso sexual

Querían desalojar a un merendero y fueron detenidos en Maipú

Denunció a su pareja y el caso terminó con un allanamiento, armas secuestradas y dos aprehendidos en General Alvear

Manejaba alcoholizado y zigzagueando por el Acceso Este: lo detuvieron en Maipú y le cabe una fuerte sanción

Maipú: seis allanamientos por robo agravado terminaron con dos detenidos y secuestro de armas y droga

Mendoza y San Luis pusieron en marcha el primer control unificado del país: cómo funciona

Importante golpe al abigeato: decomisaron 850 kilos de carne

Final feliz para el paradero de un hombre en Guaymallén

Lee además
Los hechos ocurrieron en el oeste de la Ciudad de Mendoza. 

Confesó seis robos y que intentó matar: qué pena recibió
El juicio abreviado se firmó esta mañana en el Polo Judicial Penal. 

Confesó que robó pruebas en el Polo Judicial y lo condenaron
LO QUE SE LEE AHORA
Conflicto de pareja derivó en allanamiento en Alvear: secuestraron armas, dinero y detuvieron a dos personas

Denunció a su pareja y el caso terminó con un allanamiento, armas secuestradas y dos aprehendidos en General Alvear

Las Más Leídas

Caribeños y europeos cierran la primera fecha del Grupo C. EN VIVO

Mundial 2026 en vivo: tras el empate de Brasil, se enfrentan Escocia y Haití por el mismo grupo

Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este sábado 13 de junio

¿Abre el Paso a Chile este sábado? Qué decidieron las autoridades

Video: los primeros copos de nieve llegaron a Mendoza y transformaron el paisaje

Video: el intenso frente frío en Mendoza marcó el regreso de la nieve en Tunuyán

Detenidos durante varios allanamientos en Maipú.

Maipú: seis allanamientos por robo agravado terminaron con dos detenidos y secuestro de armas y droga

Telekino: de cuánto es el sensacional pozo y a qué hora se sortea este domingo 14 de junio

Telekino: de cuánto es el sensacional pozo y a qué hora se sortea este domingo 14 de junio