Desconoció a su amigo y lo apuñaló: lo condenaron en un juicio abreviado

Un hombre fue condenado a cuatro años y seis meses de cárcel por haber apuñalado a un conocido suyo durante una violenta riña ocurrida en agosto de 2025 en Guaymallén . La sentencia fue acordada mediante un juicio abreviado realizado en el Polo Judicial Penal y contó con la homologación de la jueza Carmen Magro.

El condenado, identificado como Pedro Aldo Brasil, permanece detenido desde el mismo día del hecho, ocurrido el 3 de agosto de 2025, por lo que ahora deberá continuar cumpliendo el resto de la pena en una unidad penitenciaria provincial.

La causa tuvo como víctima a Juan Carlos Rebollo , quien sufrió una profunda herida de arma blanca en el cuello y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Central, donde fue sometido a una intervención quirúrgica que permitió salvarle la vida.

El episodio ocurrió en calle Paraná al 700 de Guaymallén , donde la víctima y el agresor compartían bebidas alcohólicas dentro de un terreno privado. Según la investigación, en medio del encuentro se produjo una discusión que rápidamente escaló hasta convertirse en una violenta riña .

Durante el enfrentamiento, Pedro Aldo Brasil tomó un arma blanca y atacó a Rebollo, provocándole una grave lesión en el cuello. La situación motivó un importante despliegue policial y sanitario debido a la gravedad de las heridas sufridas por la víctima.

Tras el ataque, Brasil fue aprehendido por efectivos policiales y quedó a disposición de la fiscal de Homicidios Andrea Lazo, quien encabezó la investigación del caso. Con el avance de la causa y las pruebas reunidas, las partes acordaron resolver el expediente mediante un juicio abreviado.

Finalmente, este viernes se formalizó la condena a cuatro años y medio de prisión en el Polo Judicial Penal, bajo la calificación de "lesiones graves".

De esta manera, la Justicia dio por concluido un proceso que se inició tras uno de los hechos de violencia más graves registrados durante 2025 en Guaymallén, donde una discusión entre conocidos estuvo a punto de terminar en un homicidio.