Alerta amarilla por actividad sísmica en un complejo volcánico de la frontera con Chile

Un evento sísmico de origen volcánico fue registrado durante la madrugada del viernes en el Complejo Volcánico Laguna del Maule , ubicado en la zona fronteriza entre Mendoza (Malargüe) y Chile , según informó el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) a través del Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica (OAVV).

El fenómeno fue detectado a las 2.51 hora local por las estaciones de monitoreo instaladas en las inmediaciones del complejo y corresponde a un sismo de tipo volcano-tectónico , asociado al fracturamiento de rocas en el interior del sistema volcánico .

De acuerdo al reporte oficial difundido por el OAVV, el sismo presentó una magnitud local de 3,2 , con una profundidad estimada de 9,4 kilómetros , y se localizó dentro del área del complejo volcánico, en un sector de habitual vigilancia científica.

Desde el organismo explicaron que este tipo de eventos forman parte de los procesos internos normales de los sistemas volcánicos activos , y que su análisis se integra a un conjunto más amplio de variables que permiten evaluar la evolución de la actividad.

El reporte del organismo oficial sobre la actividad sísmica en el complejo volcánico de la Laguna del Maule.

Actividad recurrente y alerta amarilla en el complejo volcánico Laguna del Maule

Al momento de la emisión del informe, continuaba el registro de actividad volcano-tectónica recurrente, con eventos de energía baja a moderada, una situación que se mantiene bajo observación permanente por parte de los especialistas.

En este contexto, no se registraron cambios en el nivel de alerta técnica, que permanece en amarillo, lo que indica variaciones en el comportamiento del sistema volcánico que requieren seguimiento constante, aunque sin representar un riesgo inmediato para la población.

Monitoreo coordinado con Chile

Desde el SEGEMAR confirmaron que el monitoreo del Complejo Volcánico Laguna del Maule se realiza de manera continua, en coordinación con el Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur (OVDAS) de Chile, dada la ubicación binacional del sistema.

Las autoridades científicas señalaron que cualquier modificación relevante en los parámetros observados será comunicada oficialmente, y recomendaron a la población informarse únicamente a través de canales institucionales y reportes técnicos.