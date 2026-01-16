Feroz cruce: qué le dijo Eduardo Feinmann a Pablo Echarri 

Un comentario televisivo desató una verdadera batalla campal en la red social X. Todo comenzó cuando Luca Martin, hijo de Nancy Dupláa y Matías Martin, criticó la edad de Chiche Gelblung. Esto provocó la furia de Eduardo Feinmann , quien atacó a la familia del joven y recibió una durísima respuesta por parte de Pablo Echarri .

El conflicto se originó en el programa Bendita, donde Luca Martin, de 25 años, lanzó una frase polémica sobre el histórico conductor Chiche Gelblung: “Pero, ¿Chiche no está viejo hace ya aproximadamente 300 años como para hacer esto? Con todo respeto, Chiche ya estaba viejo cuando yo era un nene. Me pone mal verlo ahora, me hace mal” . Estas palabras no pasaron desapercibidas para Feinmann, quien recogió el guante y disparó con munición gruesa contra el ADN del joven.

"Cuando hay un ADN de mierda, cuando los genes son una mierda, nacen seres de mierda. Este Luca Martin es un claro ejemplo", escribió el conductor de LN+, y luego apuntó directamente contra Nancy Dupláa: "De tal palo tal astilla. Se crió con lo peor de esa mujer, con malos ejemplos. Nada tiene que ver Matías Martin, un gran tipo".

La actriz no tardó en salir al cruce defendiendo a su hijo como una persona "sensible y empática", pero contraatacó cuestionando la moral del periodista: "¿Será que el del 'ejemplo' sos vos? ¿Cómo? ¿Operando contra los médicos del Garrahan? ¿O maltratando estudiantes? El mundo del revés".

Sin embargo, el golpe más fuerte vino de parte de Pablo Echarri, quien convivió con Luca durante dos décadas. El actor no se guardó nada: "Che cagón, vivió más de 20 años conmigo el chico… ¿No tenés nada para decirme? ¿O solo vigilanteás mujeres?".

El contraataque final

Lejos de quedarse callado, Feinmann redobló la apuesta y le contestó al galán de telenovelas acusándolo de complicidad política. "Parece que no le enseñaste respeto, Pablo Echarri. Sobre todo respeto a los mayores", y agregó: “Vos siempre defendiendo corruptos y ladrones. Pablo Echarri, te callaste la boca cuatro años con el vacunatorio vip, con el robo de vacunas, con el 1000% de inflación acumulada, con el 42% de pobres y con el 70% de niños pobres, ¿y ahora venís a hablar? ¿Dónde estás escondido?", sentenció.

Por su parte, Chiche Gelblung minimizó el hecho tratando de "pelotudo" al joven y a Echarri. “Me parece un pelotudo”, dijo el experimentado periodista ante las cámaras del programa Puro Show. “No me preocupa lo que diga”, afirmó.