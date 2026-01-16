Hasta aquí llegó: otro participante quedó eliminado del Repechaje de MasterChef Celebrity

Este jueves se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En una nueva gala del Repechaje, un participante no dio la talla y quedó eliminado.
Quién fue el nuevo eliminado del Repechaje de MasterChef Celebrity 2025
Anoche se emitió una nueva gala del Repechaje de MasterChef Celebrity, una instancia clave que les da a los participantes eliminados la oportunidad de volver a la competencia. Desde el comienzo, la jornada estuvo atravesada por la tensión y un alto nivel de exigencia.
En esta etapa participaron Walas, Julia Calvo, Esther Gori, Evelyn Botto, Sofi Martínez, Emilia Attias y RusherKing, todos con el mismo objetivo: avanzar a la siguiente ronda. En tanto, Ariel Puchetta, ganador de la gala anterior, siguió el desafío desde el balcón.
Embed - "Hoy uno abandona para siempre": la dura decisión del jurado en el repechaje de Masterchef Celebrity
El reto de la noche consistió en elegir ingredientes ocultos bajo campanas identificadas con nombres en latín y elaborar un plato en apenas 60 minutos. Tras analizar cada preparación, el jurado dio su veredicto final: Evelyn Botto no logró superar el desafío y quedó eliminada del repechaje, poniendo fin a su paso por el reality.