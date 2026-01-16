Hasta aquí llegó: otro participante quedó eliminado del Repechaje de MasterChef Celebrity

Por Juan Pablo Strappazzon







Este jueves se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En una nueva gala del Repechaje, un participante no dio la talla y quedó eliminado.

Quién fue el nuevo eliminado del Repechaje de MasterChef Celebrity 2025 Anoche se emitió una nueva gala del Repechaje de MasterChef Celebrity, una instancia clave que les da a los participantes eliminados la oportunidad de volver a la competencia. Desde el comienzo, la jornada estuvo atravesada por la tensión y un alto nivel de exigencia.

En esta etapa participaron Walas, Julia Calvo, Esther Gori, Evelyn Botto, Sofi Martínez, Emilia Attias y RusherKing, todos con el mismo objetivo: avanzar a la siguiente ronda. En tanto, Ariel Puchetta, ganador de la gala anterior, siguió el desafío desde el balcón.

Embed - "Hoy uno abandona para siempre": la dura decisión del jurado en el repechaje de Masterchef Celebrity El reto de la noche consistió en elegir ingredientes ocultos bajo campanas identificadas con nombres en latín y elaborar un plato en apenas 60 minutos. Tras analizar cada preparación, el jurado dio su veredicto final: Evelyn Botto no logró superar el desafío y quedó eliminada del repechaje, poniendo fin a su paso por el reality.

Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en MasterChef Celebrity (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.