Aprovechá los descuentos en combustibles que Banco Nación tiene para vos

El Banco Nación suele ofrecer promociones para sus clientes habituales. En esta oportunidad, la entidad anunció en su sitio web un beneficio especial en combustibles , válido durante las próximas semanas. A continuación, te contamos todos los detalles para aprovecharlo al máximo.

El Banco Nación lanzó un beneficio especial para la carga de combustibles en estaciones de servicio adheridas, pensado para sus clientes. La promoción permite acceder a descuentos de hasta el 30% , aplicables en estaciones de servicio adheridas hasta alcanzar el tope de reintegro con tu consumo , que es de $15.000.

Entre las marcas participantes se destacan YPF, Axion, Gulf y Shell , aunque el listado completo se encuentra disponible en el sitio oficial del banco, lo que facilita planificar las cargas de manera cómoda, segura y eficiente.

El objetivo de la iniciativa es impulsar el consumo de combustibles y brindar alivio económico a los clientes del banco. La promoción estará vigente únicamente los viernes hasta el 28 de febrero de 2026 , ofreciendo una oportunidad concreta para ahorrar en cada viaje o recarga de combustible.

Para acceder al beneficio, es necesario contar con la billetera MODO BNA+ y una tarjeta de crédito emitida por Banco Nación. La promoción se activa escaneando el código QR disponible en los locales o gestionándola directamente desde la app del banco, ofreciendo mayor comodidad para quienes prefieren las compras digitales.

En conclusión, además de los beneficios en combustibles, podés aprovechar los descuentos del Banco Nación en supermercados durante enero 2026. Hacé click aquí y conocé todos los detalles.