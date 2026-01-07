Cómo ahorrar hasta $25.000 al cargar combustible durante enero

En enero de 2026 , distintos bancos y estaciones de servicio ofrecen descuentos de hasta 30% en cargas de nafta y gasoil , junto con reintegros de hasta $25.000 mensuales , según la entidad financiera, el medio de pago elegido y la estación donde se cargue el combustible . Estas promociones están vigentes y disponibles para quienes paguen con las tarjetas o billeteras digitales adheridas a la campaña promocional de este mes .

Las ofertas abarcan varias marcas de combustibles a lo largo del país, incluyendo YPF , Shell , Axion Energy , Puma Energy y Gulf , y combinan distintos niveles de descuento con topes máximos de reintegro que varían según el banco y el día de la semana en que se efectúe la carga de combustible.

En la red de YPF , las promociones disponibles este mes se articulan a través de acuerdos entre las estaciones de servicio y varios bancos, con porcentajes de descuento y límites de reintegro distintos según la entidad:

Estos beneficios permiten a los usuarios que carguen combustible en YPF acceder a diferentes niveles de ahorro según el banco emisor de su tarjeta o billetera digital y el día de la semana en que realicen la carga.

Llenar el tanque de nafta es cada vez más caro en la Argentina. Tras varios meses de “micro ajustes” establecidos por las petroleras (ya no dependen de Nación para modificar sus precios),el costo de cargar combustible al 100% de la capacidad del vehículo alcanza los $100.000 en la mayoría de los casos. Ese monto equivale al 5% de la remuneración bruta promedio del sector privado registrado. Por eso, los usuarios esperan todos los meses la renovación de estos acuerdos entre las estaciones de servicio y las entidades financieras.

Promociones vigentes en Shell

En las estaciones de Shell, las promociones también están vigentes este mes, con condiciones específicas para cada banco:

Banco Ciudad ofrece un 10% de descuento en cargas de nafta o gasoil y un tope de $10.000 por cuenta por mes, con pagos realizados con tarjetas VISA, MODO y Mastercard. El beneficio está disponible los domingos. Asciende al 15% el descuento para las cuentas sueldo y jubilados 5% adicional, con un tope de $5.000 por mes.

ofrece un 10% de descuento en cargas de nafta o gasoil y un tope de $10.000 por cuenta por mes, con pagos realizados con tarjetas VISA, MODO y Mastercard. El beneficio está disponible los domingos. Asciende al 15% el descuento para las cuentas sueldo y jubilados 5% adicional, con un tope de $5.000 por mes. Banco Comafi aplica un 20% de descuento con un tope de $8.000 por semana con pagos con MODO, VISA y Mastercard, disponible los domingos.

aplica un 20% de descuento con un tope de $8.000 por semana con pagos con MODO, VISA y Mastercard, disponible los domingos. Banco Nación ofrece un 30% de descuento con un tope de $15.000 por cuenta por mes con tarjetas VISA, MODO y Mastercard, y el beneficio está vigente los viernes.

ofrece un 30% de descuento con un tope de $15.000 por cuenta por mes con tarjetas VISA, MODO y Mastercard, y el beneficio está vigente los viernes. Banco Galicia tiene un 15% de descuento para clientes Eminent con un tope de $15.000 por cuenta por mes y de 10% para los demás, con un tope de devolución de $10.000 para pagos con Mastercard y MODO, disponibles todos los lunes.

tiene un 15% de descuento para clientes Eminent con un tope de $15.000 por cuenta por mes y de 10% para los demás, con un tope de devolución de $10.000 para pagos con Mastercard y MODO, disponibles todos los lunes. Banco Patagonia propone un 20% de descuento con un tope de $10.000 por cuenta por mes todos los jueves. Si la persona cobra su sueldo en este banco, el descuento es del 25% y el tope de $15.000.

propone un 20% de descuento con un tope de $10.000 por cuenta por mes todos los jueves. Si la persona cobra su sueldo en este banco, el descuento es del 25% y el tope de $15.000. Banco Credicoop ofrece el 15% de descuento con un tope de reintegro diario de $4.500 los viernes. Con cuenta sueldo, el descuento asciende al 20% y el tope de devolución diario se eleva a $6.000.

Las promociones en Shell permiten que los clientes del banco emisor accedan a descuentos de entre 10% y 30% según la entidad y el medio de pago que empleen.

Promociones vigentes en Axion Energy

En las estaciones de Axion Energy, también hay descuentos vigentes para este mes de enero de 2026, con promociones similares a las de otras marcas:

Estas promociones en Axion Energy permiten que los usuarios que utilicen las tarjetas o billeteras digitales incluidas en la campaña accedan a descuentos importantes al cargar nafta o gasoil.

Otra promociones de descuento en combustible

A su vez, en las estaciones de Puma Energy, los beneficios vigentes durante enero de 2026 también incluyen descuentos relevantes en la carga de nafta y gasoil, aunque con un esquema más acotado que en otras petroleras. Las promociones alcanzan rebajas de hasta 30%, con topes de reintegro mensuales o semanales, según el banco y el medio de pago utilizado. Los descuentos aplican a clientes de entidades como Banco Nación, Banco Comafi, Banco Galicia, Banco Patagonia y Banco Credicoop, principalmente a través de pagos con tarjetas y billeteras digitales, con días específicos habilitados según cada acuerdo.

Por su parte, las estaciones de Gulf mantienen promociones activas para la carga de combustible en enero, con descuentos que llegan hasta el 30% en determinados casos.