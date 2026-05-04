4 de mayo de 2026
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Dongfeng abre un concesionario oficial en Mendoza y desembarca en Maipú con Asia Trucks

La automotriz china llega con la apertura oficial en el Gran Mendoza, de la mano de Asia Trucks, con una amplia oferta de camiones y vehículos comerciales.

Dongfeng abre un concesionario oficial en Mendoza y desembarca en Maipú con Asia Trucks

Dongfeng abre un concesionario oficial en Mendoza y desembarca en Maipú con Asia Trucks

Gentileza
 Por Sofía Pons

El gigante chino dedicado a los camiones llega a Mendoza, de la mano de Asia Trucks. Se trata de la marca Dongfeng, uno de los mayores fabricantes de China, que realizará la apertura de un nuevo concesionario oficial de automóviles en Maipú.

La empresa Dongfeng nació en Wuhan, se expandió a nivel internacional y concretó alianzas con marcas como Nissan, Honda y Peugeot. Actualmente tiene diversas líneas que incluyen:

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  • Camiones y utilitarios, livianos y pesados;
  • Vans y minibuses,
  • Maquinaria y vehículos especiales.
Asia Trucks Dongfeng camiones
Este miércoles abre sus puertas el concesionario oficial.

Este miércoles abre sus puertas el concesionario oficial.

Asia Trucks llega al Gran Mendoza

Una nueva opción está disponible en Mendoza con Dongfeng. El concesionario oficial Asia Trucks, llegó a la provincia en 2018 para focalizarse en la comercialización de vehículos comerciales y de pasajeros para todo Cuyo, y ahora suma la marca china.

Desde la empresa destacaron la relación precio-calidad, como también las soluciones comerciales. Además, resaltaron particularidades como:

  • Stock inmediato,
  • Asesoramiento personalizado,
  • Servicio posventa especializado,
  • Tecnología de punta,
  • Respaldo oficial.

La nueva sucursal estará ubicada en el departamento de Maipú, sobre Carril Rodríguez Peña 5501. Este miércoles 6 de mayo, desde las 19:30, se podrá conocer el novedoso espacio donde los interesados podrán descubrir las líneas de vehículos disponibles.

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