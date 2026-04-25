Vacunación en Mendoza: el AutoVac cerró con casi 300 dosis aplicadas

En Casa de Gobierno se llevó a cabo la prueba piloto del “ Punto Vehicular ”, más conocido como AutoVac , una nueva y ágil modalidad de vacunación que dejó resultados alentadores, con casi 300 dosis aplicadas . La iniciativa se desarrolló durante la mañana de este sábado y permitió atender a personas de entre 1 y 90 años .

Entre las 10 y las 13 , la modalidad se implementó en el estacionamiento interno de la Casa de Gobierno de Mendoza , donde varios vehículos desfilaron y funcionaron como boxes de vacunación , sin que sus ocupantes debieran descender.

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En total, el Ministerio de Salud aplicó 298 dosis correspondientes al Calendario Nacional de Vacunación , abarcando un rango etario de 1 a 90 años , lo que representó un resultado positivo para el Gobierno provincial.

La jornada se realizó en el marco del lanzamiento nacional de la Semana de Vacunación de las Américas, una iniciativa impulsada por la Organización Panamericana de la Salud.

La modalidad sanitaria buscó ofrecer una atención más ágil, especialmente dirigida a quienes tienen dificultades para asistir en horarios habituales por cuestiones de movilidad, condiciones médicas u otros inconvenientes. A su vez, se presenta como una estrategia para fortalecer el acceso a la salud.

El AutoVac no fue la única actividad de la jornada, ya que quienes contaban con turno previo también pudieron realizar trámites esenciales, como la gestión del DNI.

Con resultados positivos, se espera que esta modalidad se replique en otros puntos de la provincia.