25 de abril de 2026
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Día Mundial del Veterinario: por qué se celebra hoy, 25 de abril

Cada último sábado de abril se celebra el Día Mundial del Veterinario. Conocé todos los detalles de esta efeméride.

Día Mundial del Veterinario: por qué se celebra hoy, 25 de abril

Día Mundial del Veterinario: por qué se celebra hoy, 25 de abril

Por Sitio Andino Sociedad

Cada último sábado de abril se celebra el Día Mundial del Veterinario, una efeméride dedicada a reconocer y homenajear a quienes ejercen esta profesión con dedicación, pasión y compromiso, cuidando la salud y el bienestar de los animales en todo el mundo.

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Día Mundial del Veterinario: cuidando mascotas y fomentando bienestar en la comunidad

Desde el año 2000, el Día Mundial del Veterinario se conmemora cada último sábado de abril, y este año coincide con el 25. La iniciativa, impulsada por la Asociación Mundial Veterinaria (AMV) junto a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), busca reconocer la labor de quienes cuidan a los animales y protegen la salud pública.

Esta fecha destaca la importancia de los veterinarios no solo en la salud física de las mascotas, sino también en el bienestar emocional de las familias y en la prevención de enfermedades que afectan a la comunidad.

En Argentina, donde la mayoría de los hogares convive con al menos una mascota, el vínculo entre humanos y animales es especialmente fuerte, reflejándose en la dedicación y compromiso de los dueños por garantizar la felicidad y la salud de sus compañeros de cuatro patas.

Si querés descubrir qué otra efeméride se celebra este 25 de abril, hacé clic aquí y accedé a toda la información completa.

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