Día Mundial del Veterinario: por qué se celebra hoy, 25 de abril

Cada último sábado de abril se celebra el Día Mundial del Veterinario , una efeméride dedicada a reconocer y homenajear a quienes ejercen esta profesión con dedicación, pasión y compromiso, cuidando la salud y el bienestar de los animales en todo el mundo.

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Desde el año 2000 , el Día Mundial del Veterinario se conmemora cada último sábado de abril, y este año coincide con el 25. La iniciativa, impulsada por la Asociación Mundial Veterinaria (AMV) junto a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), busca reconocer la labor de quienes cuidan a los animales y protegen la salud pública .

Esta fecha destaca la importancia de los veterinarios no solo en la salud física de las mascotas, sino también en el bienestar emocional de las familias y en la prevención de enfermedades que afectan a la comunidad.

En Argentina, donde la mayoría de los hogares convive con al menos una mascota, el vínculo entre humanos y animales es especialmente fuerte, reflejándose en la dedicación y compromiso de los dueños por garantizar la felicidad y la salud de sus compañeros de cuatro patas.

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