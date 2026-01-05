Promociones bancarias en enero 2026: descuentos en supermercados, indumentaria y combustible

Con el inicio de 2026, distintas entidades bancarias renuevan y amplían promociones para incentivar el consumo de las familias argentinas , en un contexto marcado por una retracción en el consumo. Supermercados, indumentaria, farmacias, tecnología y combustible son algunos de los rubros que presentan beneficios interesantes.

A continuación, un repaso por las principales ofertas de Banco Nación, Macro y Patagonia , tres entidades con fuerte presencia en la provincia de Mendoza .

El Banco Nación propone en enero variedad de descuentos y cuotas sin interés en rubros clave del consumo diario, con promociones que alcanzan a farmacias, supermercados, carnicerías, ópticas, indumentaria y gastronomía.

Los bancos renuevan promociones para incentivar el consumo en el inicio de 2026.

Del Puente: sábados hasta el 31/01, 10% y hasta 3 CSI. Tope de reintegro: $8.000. Pago con Visa crédito.

Farmacity: sábados hasta el 31/01, 10% y hasta 3 CSI. Tope: $8.000. Pago con Visa crédito.

Mori: hasta 3 CSI con Visa y BNA MODO.

Indumentaria:

Dexter: 3 y 6 CSI todos los días hasta el 31/12. Pago con Visa crédito.

Carnicerías:

Vaca Negra: 30% de descuento pagando con Visa o BNA MODO.

Granja Benedetti: 30% de descuento pagando con Visa o BNA MODO.

Ópticas:

La Pirámide: 10% y hasta 3 CSI con Visa crédito.

Neovisión: 10% y hasta 3 CSI con Visa crédito.

Supermercados:

Carrefour, Super A, Átomo, Coto y Blox Max: 30% de descuento con Visa crédito o BNA MODO.

Librerías:

Cúspide y Ludditas: 10% y hasta 3 CSI con Visa.

Gastronomía y bebidas:

Vino & Co: 20% y hasta 3 CSI con Visa o BNA MODO.

La Marchigiana Centro: 20% con Visa o BNA MODO.

Restaurante del Cirse: 20% con Visa o BNA MODO.

La Vene y Entre Dos (desayuno o merienda): 20% con Visa o BNA MODO.

modo billetera virtual banco Las promociones incluyen reintegros y cuotas para pagos realizados a través de MODO.

Promociones MODO en Banco Macro

El Banco Macro sostiene un esquema de promociones que alcanza a supermercados, gastronomía, indumentaria y entretenimiento, con descuentos y reintegros especiales para pagos realizados a través de MODO.

Uno de los beneficios destacados es el acuerdo con Hipermercado Libertad, que ofrece un 25% de descuento en compras online los días miércoles, con un tope de $20.000, vigente hasta el 28 de febrero de 2026.

A su vez, quienes desayunen o almuercen en comercios adheridos pueden acceder a un 30% de descuento, también con un tope de $20.000, hasta el 28 de febrero de 2026.

En el rubro indumentaria y entretenimiento, se suman las siguientes promociones:

Dexter: hasta 3 cuotas sin interés todos los días, hasta el 28/02/2026, en productos seleccionados, pagando con tarjetas Macro a través de MODO.

hasta 3 cuotas sin interés todos los días, hasta el 28/02/2026, en productos seleccionados, pagando con tarjetas Macro a través de MODO. Cines adheridos: 30% de descuento con tope de $20.000, vigente hasta el 28/02/2026, abonando con Visa Signature, Mastercard Black o American Express Icon Macro Selecta mediante MODO.

Banco Patagonia: supermercados y combustible

El Banco Patagonia concentra sus beneficios en supermercados y estaciones de servicio, combinando descuentos semanales y reintegros durante el verano.

Supermercados (Pagos con Visa, Mastercard o MODO):

Carrefour: 20% los miércoles hasta el 31/03/2026. Tope: $12.500.

Changomás: 15% los jueves hasta el 28/02/2026. Tope: $10.000.

Vea y Jumbo: 30% los sábados hasta el 31/03/2026. Tope: $15.000.

Combustible:

Estaciones adheridas: 20% de descuento con reintegro de hasta $10.000 los jueves, hasta el 31/03/2026. Pago con crédito, débito o MODO.

Librerías:

Beneficio general: 10% de descuento (tope $5.000) y hasta 3 CSI todos los días hasta el 30/04/2026. Compras presenciales u online con Visa o MODO.

Indumentaria