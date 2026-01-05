Promociones bancarias en enero 2026: descuentos en supermercados, indumentaria y combustible

Con el inicio de 2026, distintas entidades bancarias renuevan y amplían promociones para incentivar el consumo de las familias argentinas, en un contexto marcado por una retracción en el consumo. Supermercados, indumentaria, farmacias, tecnología y combustible son algunos de los rubros que presentan beneficios interesantes.
A continuación, un repaso por las principales ofertas de Banco Nación, Macro y Patagonia, tres entidades con fuerte presencia en la provincia de Mendoza.
Del Puente: sábados hasta el 31/01, 10% y hasta 3 CSI. Tope de reintegro: $8.000. Pago con Visa crédito.
Farmacity: sábados hasta el 31/01, 10% y hasta 3 CSI. Tope: $8.000. Pago con Visa crédito.
Mori: hasta 3 CSI con Visa y BNA MODO.
Indumentaria:
Dexter: 3 y 6 CSI todos los días hasta el 31/12. Pago con Visa crédito.
Carnicerías:
Vaca Negra: 30% de descuento pagando con Visa o BNA MODO.
Granja Benedetti: 30% de descuento pagando con Visa o BNA MODO.
Ópticas:
La Pirámide: 10% y hasta 3 CSI con Visa crédito.
Neovisión: 10% y hasta 3 CSI con Visa crédito.
Supermercados:
Carrefour, Super A, Átomo, Coto y Blox Max: 30% de descuento con Visa crédito o BNA MODO.
Librerías:
Cúspide y Ludditas: 10% y hasta 3 CSI con Visa.
Gastronomía y bebidas:
Vino & Co: 20% y hasta 3 CSI con Visa o BNA MODO.
La Marchigiana Centro: 20% con Visa o BNA MODO.
Restaurante del Cirse: 20% con Visa o BNA MODO.
La Vene y Entre Dos (desayuno o merienda): 20% con Visa o BNA MODO.
Promociones MODO en Banco Macro
El Banco Macro sostiene un esquema de promociones que alcanza a supermercados, gastronomía, indumentaria y entretenimiento, con descuentos y reintegros especiales para pagos realizados a través de MODO.
Uno de los beneficios destacados es el acuerdo con Hipermercado Libertad, que ofrece un 25% de descuento en compras online los días miércoles, con un tope de $20.000, vigente hasta el 28 de febrero de 2026.
A su vez, quienes desayunen o almuercen en comercios adheridos pueden acceder a un 30% de descuento, también con un tope de $20.000, hasta el 28 de febrero de 2026.
En el rubro indumentaria y entretenimiento, se suman las siguientes promociones:
Dexter: hasta 3 cuotas sin interés todos los días, hasta el 28/02/2026, en productos seleccionados, pagando con tarjetas Macro a través de MODO.
Cines adheridos: 30% de descuento con tope de $20.000, vigente hasta el 28/02/2026, abonando con Visa Signature, Mastercard Black o American Express Icon Macro Selecta mediante MODO.
Banco Patagonia: supermercados y combustible
El Banco Patagonia concentra sus beneficios en supermercados y estaciones de servicio, combinando descuentos semanales y reintegros durante el verano.
Supermercados (Pagos con Visa, Mastercard o MODO):
Carrefour: 20% los miércoles hasta el 31/03/2026. Tope: $12.500.
Changomás: 15% los jueves hasta el 28/02/2026. Tope: $10.000.
Vea y Jumbo: 30% los sábados hasta el 31/03/2026. Tope: $15.000.
Combustible:
Estaciones adheridas: 20% de descuento con reintegro de hasta $10.000 los jueves, hasta el 31/03/2026. Pago con crédito, débito o MODO.
Librerías:
Beneficio general: 10% de descuento (tope $5.000) y hasta 3 CSI todos los días hasta el 30/04/2026. Compras presenciales u online con Visa o MODO.
Indumentaria
Topper: 15% de descuento con tope de $10.000 y hasta 3 CSI, todos los jueves hasta el 30/06/2026. Pago con Visa, Mastercard o MODO.