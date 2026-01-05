5 de enero de 2026
{}
Promociones bancarias en enero 2026: descuentos en supermercados, indumentaria y combustible

Arranca el año y los bancos actualizan sus promociones. Conocé qué beneficios hay en supermercados, ropa, combustible y más.

 Por Soledad Maturano

Con el inicio de 2026, distintas entidades bancarias renuevan y amplían promociones para incentivar el consumo de las familias argentinas, en un contexto marcado por una retracción en el consumo. Supermercados, indumentaria, farmacias, tecnología y combustible son algunos de los rubros que presentan beneficios interesantes.

A continuación, un repaso por las principales ofertas de Banco Nación, Macro y Patagonia, tres entidades con fuerte presencia en la provincia de Mendoza.

tarjeta de credito
Los bancos renuevan promociones para incentivar el consumo en el inicio de 2026.

Banco Nación: beneficios en comercios esenciales

El Banco Nación propone en enero variedad de descuentos y cuotas sin interés en rubros clave del consumo diario, con promociones que alcanzan a farmacias, supermercados, carnicerías, ópticas, indumentaria y gastronomía.

Farmacias:

  • Del Puente: sábados hasta el 31/01, 10% y hasta 3 CSI. Tope de reintegro: $8.000. Pago con Visa crédito.
  • Farmacity: sábados hasta el 31/01, 10% y hasta 3 CSI. Tope: $8.000. Pago con Visa crédito.
  • Mori: hasta 3 CSI con Visa y BNA MODO.

Indumentaria:

  • Dexter: 3 y 6 CSI todos los días hasta el 31/12. Pago con Visa crédito.

Carnicerías:

  • Vaca Negra: 30% de descuento pagando con Visa o BNA MODO.
  • Granja Benedetti: 30% de descuento pagando con Visa o BNA MODO.

Ópticas:

  • La Pirámide: 10% y hasta 3 CSI con Visa crédito.
  • Neovisión: 10% y hasta 3 CSI con Visa crédito.

Supermercados:

  • Carrefour, Super A, Átomo, Coto y Blox Max: 30% de descuento con Visa crédito o BNA MODO.

Librerías:

  • Cúspide y Ludditas: 10% y hasta 3 CSI con Visa.

Gastronomía y bebidas:

  • Vino & Co: 20% y hasta 3 CSI con Visa o BNA MODO.
  • La Marchigiana Centro: 20% con Visa o BNA MODO.
  • Restaurante del Cirse: 20% con Visa o BNA MODO.
  • La Vene y Entre Dos (desayuno o merienda): 20% con Visa o BNA MODO.
modo billetera virtual banco
Las promociones incluyen reintegros y cuotas para pagos realizados a través de MODO.

Promociones MODO en Banco Macro

El Banco Macro sostiene un esquema de promociones que alcanza a supermercados, gastronomía, indumentaria y entretenimiento, con descuentos y reintegros especiales para pagos realizados a través de MODO.

Uno de los beneficios destacados es el acuerdo con Hipermercado Libertad, que ofrece un 25% de descuento en compras online los días miércoles, con un tope de $20.000, vigente hasta el 28 de febrero de 2026.

A su vez, quienes desayunen o almuercen en comercios adheridos pueden acceder a un 30% de descuento, también con un tope de $20.000, hasta el 28 de febrero de 2026.

En el rubro indumentaria y entretenimiento, se suman las siguientes promociones:

  • Dexter: hasta 3 cuotas sin interés todos los días, hasta el 28/02/2026, en productos seleccionados, pagando con tarjetas Macro a través de MODO.
  • Cines adheridos: 30% de descuento con tope de $20.000, vigente hasta el 28/02/2026, abonando con Visa Signature, Mastercard Black o American Express Icon Macro Selecta mediante MODO.

Banco Patagonia: supermercados y combustible

El Banco Patagonia concentra sus beneficios en supermercados y estaciones de servicio, combinando descuentos semanales y reintegros durante el verano.

Supermercados (Pagos con Visa, Mastercard o MODO):

  • Carrefour: 20% los miércoles hasta el 31/03/2026. Tope: $12.500.
  • Changomás: 15% los jueves hasta el 28/02/2026. Tope: $10.000.
  • Vea y Jumbo: 30% los sábados hasta el 31/03/2026. Tope: $15.000.

Combustible:

  • Estaciones adheridas: 20% de descuento con reintegro de hasta $10.000 los jueves, hasta el 31/03/2026. Pago con crédito, débito o MODO.

Librerías:

  • Beneficio general: 10% de descuento (tope $5.000) y hasta 3 CSI todos los días hasta el 30/04/2026. Compras presenciales u online con Visa o MODO.

Indumentaria

  • Topper: 15% de descuento con tope de $10.000 y hasta 3 CSI, todos los jueves hasta el 30/06/2026. Pago con Visa, Mastercard o MODO.

