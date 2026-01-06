Violencia, acusaciones cruzadas y denuncias: el trasfondo del crimen de Guaymallén

Acusaciones mutuas y fuertes contradicciones entre la familia de la víctima y La Turca

Conflictos previos, denuncias cruzadas y un final que nadie imaginó . El crimen de Cynthia Romina Landi , ocurrido en Guaymallén, no solo conmocionó a la comunidad, sino que también expuso una trama de episodios de violencia , acusaciones mutuas y fuertes contradicciones entre la familia de la víctima y la propietaria del boliche Queen Disco , ubicado a pocos metros del domicilio de la joven asesinada.

Mientras la investigación avanza bajo las órdenes de la fiscal Claudia Ríos , en las últimas horas se hicieron públicas acusaciones cruzadas entre Nélida Rodríguez , madre de Cynthia, y Ana Laura Nicoletti , conocida como La Turca, dueña del local bailable. A esto se sumaron videos que muestran reiterados hechos de violencia en las inmediaciones del boliche antes del homicidio que sacudió a Guaymallén.

Nuevos operativos Cómo avanza la búsqueda de la mujer arrastrada en el Zanjón de los Ciruelos tras el último rastrillaje

Averiguación de muerte El relato de un testigo tras el hallazgo de un cuerpo en Guaymallén: "Se estancaba y volvía a seguir"

Con el objetivo de fijar su postura y desvincularse de lo ocurrido, Ana Laura Nicoletti dialogó con Sitio Andino y aseguró que fue la primera en exigir justicia por el crimen. "Soy la primera que quiere Justicia contra el basura que le hizo eso a la chica. Nadie merece un final así. Es un horror, y más cuando me entero de que serían policías" , expresó.

Nicoletti, quien es propietaria de Queen Disco desde hace más de 20 años, afirmó que la madre de la víctima es quien " maneja a los cuidacoches. Toda la familia lo es " y remarcó que desde el primer momento puso a disposición de la Justicia las cámaras de seguridad del local .

turca glamour - 6032 "Soy la primera que quiere Justicia contra el basura que le hizo eso a la chica" Cristian Lozano

Según su relato, los imputados no eran clientes del boliche y no se encontraban dentro del local la noche del crimen. "Venían de un sunset", señaló. Es por esto que sugiere que los agresores intentaron ingresar al boliche alrededor de las 3.30 y en ese momento es cuando ocurre la disputa.

"Aparentemente habían querido estacionar y les habían querido cobrar 10.000 mil pesos", dijo empresaria y esto podría haber derivado en una pelea. Además, desmintió la afirmación de la madre de la víctima de que los agresores fueran sus parientes y aclaró que no tiene ninguna relación con ellos.

Denuncias por hechos de violencia anteriores

Nicoletti también relató una serie de episodios violentos previos que, según afirmó, protagonizaron Nélida Rodríguez y sus hijos. "A lo largo del tiempo los hijos y ella, por cualquier cosa venían y nos agredían", sostuvo.

móvil policial, operativos, mendoza, policía Nicoletti también relató una serie de episodios violentos previos que, según afirmó, protagonizaron Nélida Rodríguez y sus hijos Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Indicó que incluso se vio obligada a cerrar una playa de estacionamiento luego de que uno de los hijos de Rodríguez intentara atacar a un guardia de seguridad. "Todo esto está denunciado en Fiscalía", aseguró.

En su relato, La Turca calificó a la familia como "problemática" y mencionó supuestos hechos de vandalismo, agresiones entre ellos y denuncias previas realizadas por la propia madre ante la Policía. También afirmó haber sido víctima de amenazas y destrozos en su local.

Es una familia que vive como si estuviera dentro de un penal. Ellos me amenazaron a mí; yo jamás a ellos Es una familia que vive como si estuviera dentro de un penal. Ellos me amenazaron a mí; yo jamás a ellos

Finalmente, expresó su estado emocional tras el crimen: "Estoy rota por la muerte de una persona. Estoy destruida y, además, amenazada. Nadie quisiera estar en esta situación".

El relato de la madre de la víctima

Por su parte, Nélida Rodríguez, atravesada por el dolor tras la muerte de su hija, rechazó las declaraciones de la empresaria y la señaló directamente. "Yo siempre fui la amenazada de muerte. Ella me dijo que iban a matar a mis hijos, y lo cumplió", afirmó.

balacera, guaymallén Nélida Rodríguez, atravesada por el dolor tras la muerte de su hija, rechazó las declaraciones de la empresaria

Rodríguez indicó que también aportó material fílmico y aseguró que su hijo fue brutalmente golpeado, al punto de quedar con el rostro desfigurado. Además, sostuvo que fue agredida en la puerta de su vivienda y responsabilizó de estos hechos a la dueña del boliche.

"Ahora no descarto la posibilidad de que haya sido ella la que mandó a los policías a matar a mis hijos", dijo en declaraciones a este medio.

Graves acusaciones y pedido de Justicia

En medio del duelo, Rodríguez relató que en reiteradas oportunidades asistió a personas heridas que salían del boliche.

"Los patovicas les rompían las piernas, salían con las manos llenas de sangre", sostuvo, y aseguró que en uno de los registros fílmicos se observa a una ambulancia atendiendo a las víctimas de esas golpizas.

balacera, guaymallén En medio del duelo, Rodríguez relató que en reiteradas oportunidades asistió a personas heridas que salían del boliche

Finalmente, expresó su temor y su reclamo: "Si ella tiene temor por su vida, yo ahora también. Ella cumplió con lo que dijo, que iba a matar a uno de mis hijos y lo hizo", afirmó.

Quiero que se sepa la verdad. Ella y su gente me amenazaron de muerte muchas veces y tengo denuncias de todo Quiero que se sepa la verdad. Ella y su gente me amenazaron de muerte muchas veces y tengo denuncias de todo

Mientras la Justicia avanza con la investigación para esclarecer las responsabilidades penales por el crimen de Cynthia Romina Landi, el caso continúa rodeado de versiones enfrentadas, denuncias cruzadas y antecedentes de violencia.

En ese contexto, será la investigación judicial la que determine qué ocurrió, quiénes fueron los responsables del desenlace trágico que conmocionó a Guaymallén.