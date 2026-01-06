6 de enero de 2026
{}
Avanza la causa por el crimen de Cynthia Landi en Guaymallén: tres policías imputados y un chofer prófugo

La fiscal Claudia Ríos imputó a tres efectivos policiales por el crimen en Guaymallén que terminó con la vida de un mujer de 38 años.

Los agentes permanecen aprehendidos y fueron acusados como coautores
Los agentes permanecen aprehendidos y fueron acusados como coautores

El episodio ocurrió durante la madrugada del domingo, cuando la víctima quedó en medio de una violenta pelea entre cuidacoches y un grupo de personas que salían del boliche "Queen Disco". En ese contexto se produjo el disparo que terminó con su vida.

Guaymallén: personal de Policía Científica y la Fiscalía de Homicidios trabaja en el lugar de los hechos.
Guaymallén: encontraron el cuerpo de una mujer en el interior de una acequia
Sé que esta persona está detenida y que es un policía, pero quiero que todos paguen por lo que le hicieron a mi hija, dijo Nélida video
"¿Por qué mataron a mi hija?": el duro relato de la madre de la mujer baleada en Guaymallén

Según la información que trascendió, uno de los policías se encontraba vestido de civil al momento del hecho y habría participado previamente de pelea con los cuidacoches del local bailable. En base a declaraciones testimoniales, la fiscal Ríos ordenó su aprehensión el domingo.

Este martes al mediodía, la fiscal de Homicidios Claudia Ríos imputó a tres efectivos policiales (dos mujeres y un hombre) por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Los agentes permanecen aprehendidos y fueron acusados como coautores, lo que implica que todos tienen la misma responsabilidad penal, más allá de que aún no se determinó quién efectuó el disparo fatal.

Además, la fiscal confirmó a este medio que un chofer de colectivo, identificado como Lautaro Nicolás Stagnoli, tiene pedido de captura vigente, ya que sería una pieza clave en la reconstrucción de los hechos que derivaron en el asesinato.

La causa sigue avanzando con nuevas medidas judiciales, mientras se intenta esclarecer las responsabilidades individuales en un caso que generó conmoción social y fuerte repercusión pública.

El hecho ocurrió tras una pelea en las inmediaciones de un boliche

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el episodio se produjo pasadas las 4.00 en las inmediaciones del boliche Queen Disco, ubicado en calle 25 de Mayo al 300.

Cynthia Romina Landi recibió un impacto de bala que ingresó por la axila derecha y le provocó la muerte minutos después

El conflicto se habría iniciado cuando "trapitos" y un grupo de personas que salían del local nocturno protagonizaron una discusión por el pago del estacionamiento. Tras el altercado, algunos de los involucrados se refugiaron en el domicilio de la víctima.

Disparos desde un vehículo y una huida

En ese contexto, un vehículo blanco pasó frente a la vivienda y efectuó al menos cinco disparos, para luego darse a la fuga por calle 25 de Mayo hacia el Este.

La mujer advirtió sobre una problemática recurrente que afecta a los vecinos del barrio

Uno de los proyectiles impactó en la axila derecha de la mujer, quien en ese momento se encontraba cerrando la persiana de su casa.

Desde el Hospital Central confirmaron que la víctima ingresó sin signos vitales. El diagnóstico médico indicó herida de arma de fuego con orificio de entrada y sin salida en la región axilar derecha.

