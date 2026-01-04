Crimen en Guaymallén: un policía quedó aprehendido por el asesinato de una mujer frente a un boliche

El policía permanece aprehendido en el marco de la causa

La investigación por la muerte de una mujer de 39 años en Guaymallén continúa este domingo y sumó novedades . Tras el violento episodio que conmocionó al distrito de Dorrego , un efectivo de la Policía de Mendoza quedó aprehendido , mientras la fiscal de Homicidios Claudia Ríos avanza con las medidas para esclarecer el crimen.

Según confirmó la propia fiscal a este medio, el policía permanece aprehendido en el marco de la causa que investiga el asesinato de Cynthia Romina Landi Rodríguez , quien fue baleada frente a su vivienda durante la madrugada y falleció minutos después en el Hospital Central .

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el episodio se produjo pasadas las 4.00 en las inmediaciones del boliche Queen Disco , ubicado en calle 25 de Mayo al 300 .

El conflicto se habría iniciado cuando "trapitos" y un grupo de personas que salían del local nocturno protagonizaron una discusión por el pago del estacionamiento. Tras el altercado, algunos de los involucrados se refugiaron en el domicilio de la víctima .

Disparos desde un vehículo y una huida

En ese contexto, un vehículo blanco pasó frente a la vivienda y efectuó al menos cinco disparos, para luego darse a la fuga por calle 25 de Mayo hacia el Este.

Uno de los proyectiles impactó en la axila derecha de la mujer, quien en ese momento se encontraba cerrando la persiana de su casa.

Desde el Hospital Central confirmaron que la víctima ingresó sin signos vitales. El diagnóstico médico indicó herida de arma de fuego con orificio de entrada y sin salida en la región axilar derecha.

rugbiers llegan al Polo Judicial Penal, abuso sexual, franceses, jugadores selección de francia, policía de mendoza, móvil policial, operativo Un vehículo blanco pasó frente a la vivienda y efectuó al menos cinco disparos Foto: Cristian Lozano

Según trascendió, el policía aprehendido se encontraba vestido de civil al momento del hecho y habría participado previamente de una pelea con los cuidacoches del local bailable.

Continúa la investigación en un caso que conmocionó a Guaymallén

En base a declaraciones testimoniales, la fiscal Claudia Ríos ordenó su aprehensión mientras continúan las diligencias para determinar quién efectuó los disparos y en qué circunstancias exactas se produjo el ataque.

La causa permanece en plena etapa de investigación, con medidas en curso, análisis de testimonios y peritajes. La Fiscalía busca establecer responsabilidades penales concretas, reconstruir la secuencia de los hechos y determinar si el policía aprehendido tuvo participación directa o indirecta, en un caso que generó fuerte conmoción en Guaymallén.