El relato de un testigo tras el hallazgo de un cuerpo en Guaymallén: "Se estancaba y volvía a seguir"

Un cuerpo sin vida fue hallado este martes en el interior de una acequia en Guaymallén , luego de haber sido arrastrado durante varias horas , según indicaron fuentes policiales que intervinieron en el lugar. El hallazgo se produjo en calle Victoria al 2400, sin embargo el cadáver de la mujer fue visto por última vez en inmediaciones de calle Avellaneda .

Según el testimonio del vecino que alertó al 911, la Policía informó que el cuerpo venía siendo desplazado por la corriente , "con tramos en los que se estancaba y volvía a avanzar". Incluso, estiman que habría recorrido sectores previos, posiblemente desde Godoy Cruz , antes de quedar a la vista.

"Por lo que decía la policía, el cuerpo llevaba entre dos y tres horas dentro del agua ", señaló Guillermo en diálogo con Noticiero Andino, quien describió el estado del cadáver al momento del hallazgo.

Y agregó: "El cuerpo era robusto, pero por la cantidad de agua que había tragado. Era una persona entre 40 y 45 años. No sabemos en definitiva quién es ".

Tras el hallazgo, la víctima aún no fue indentificada

Alrededor de las 22 horas, un llamado a la línea de emergencias 911 informó que en una acequia ubicada en calle Victoria al 2400 , se advirtió la presencia de un cuerpo sin remera, flotando en el agua y siendo arrastrado. Minutos más tarde, personal policial arribó al lugar y constató que la persona se encontraba sin vida.

Tras comenzar con las pericias, personal de Homicidios informó que se trataba de una mujer. Por su parte, personal de Policía Científica examinó el cuerpo y descartó la presencia de lesiones de gravedad. Asimismo, presentaba escoriaciones en las rodillas compatibles con los golpes ocasionados por el arrastre.

Hasta el momento, la víctima no fue identificada y no se presentaron familiares. Por ese motivo, la causa quedó caratulada como "averiguación de muerte", a la espera de los resultados de las pericias y de que se logre establecer la identidad de la persona fallecida.

Las actuaciones continúan bajo la órbita judicial correspondiente, mientras se intenta reconstruir el recorrido del cuerpo y las circunstancias del deceso.

