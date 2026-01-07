General Alvear: 40 personas intoxicadas por consumir lomos con mayonesa contaminada

El caso se conoció a partir del ingreso simultáneo de numerosos pacientes con síntomas compatibles con intoxicación

Alrededor de 40 personas, entre adultos y niños , resultaron intoxicadas luego de consumir lomos adquiridos en un domicilio particular . Sin embargo, el problema fue la mayonesa . El caso se conoció a partir del ingreso simultáneo de numerosos pacientes con síntomas compatibles con intoxicación alimentaria en la guardia del hospital Enfermeros Argentinos de General Alvear .

Según informaron fuentes oficiales a Noticiero Andino, fue el propio director del hospital quien dio aviso a Inspección y al área de Bromatología del municipio , al detectar una "gran cantidad de personas" con cuadros similares. A partir de las entrevistas realizadas a los pacientes, se estableció que todos habían consumido alimentos comprados en el mismo lugar , lo que permitió orientar rápidamente la investigación.

Con esos datos, el equipo de Bromatología se dirigió al domicilio señalado, donde constató que se trataba de una vivienda particular en la que se elaboraban los lomitos, presuntamente en la cocina o la cochera . Al no encontrar personas en el lugar, se labró un acta de clausura y se dispuso la prohibición inmediata de venta , dejando la notificación correspondiente bajo la puerta.

Minutos después, el titular de la vivienda se presentó ante las autoridades municipales y se puso a disposición. No obstante, se confirmó que el lugar no contaba con habilitación comercial ni con curso de manipulación de alimentos , ni tampoco con cartelería visible. La actividad se realizaba de manera clandestina , sin controles sanitarios ni intervención municipal previa.

Desde el punto de vista técnico, las primeras evaluaciones indican que el brote estaría vinculado al consumo de mayonesa contaminada, posiblemente elaborada con huevos portadores de salmonella. La salmonelosis provoca síntomas gastrointestinales severos y su riesgo aumenta cuando no se respetan normas básicas de higiene, cocción y cadena de frío, especialmente en épocas de altas temperaturas.

El testimonio de un hombre que sufrió intoxicación

Uno de los damnificados relató a Sitio Andino cómo fue su experiencia tras consumir el producto. "Era la primera vez que comía ahí. Pedimos lomitos y después los fuimos a buscar. Es una casa, no es un comercio a la vista, pero se ve que es bastante popular porque mucha gente pide", contó el actor Pablo Cazorla.

El hombre explicó que el problema no habría estado en la carne, sino en el aderezo: "El lomo no tenía problema, claramente fue la mayonesa. Venía aparte, en unos vasitos. Mi compañera comió el lomo sin mayonesa y no tuvo ningún síntoma".

Los primeros signos aparecieron varias horas después. "Esa noche estaba todo bien, pero a las siete de la mañana me desperté con vómitos y diarrea muy líquida. Fue fuerte", relató. Ante la persistencia de los síntomas, acudió a la guardia del hospital de Alvear, donde se encontró con otras personas en la misma situación. "Ahí me di cuenta de que no era el único. En mi familia éramos tres intoxicados" (él y sus dos sobrinos), agregó.

Según indicó, el cuadro se extendió durante varios días. "Esto se pasa solo, pero el problema es la deshidratación. Me indicaron reposo, mucha hidratación y sales rehidratantes", señaló Pablo.

Finalmente, reflexionó sobre lo ocurrido: "La experiencia que te queda es tratar de ser más cuidadoso, pero muchas veces es imposible darse cuenta. Es cuestión de suerte".