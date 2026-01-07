Buscan a tres hombres desaparecidos y ofrecen una millonaria recompensa por información

El monto de la recompensa es superior a $10.000.000 por cada uno de los tres hombres desaparecidos en Mendoza en 2023.

El Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza informó la actualización de la recompensa destinada a quienes aporten información certera sobre el paradero de tres hombres desaparecidos en 2023 . La cifra asciende a 25.000 UF , equivalentes a $12,5 millones , según el valor vigente para 2026 .

Una de las recompensas está dirigida a obtener datos certeros sobre Darío Sebastián Codina Bandes , con quien se mantuvo el último contacto telefónico el 17 de enero de 2023 , alrededor de las 12 horas , en Guaymallén . En aquel momento, tenía 26 años y la mañana de su desaparición se dirigía a la feria del usado, donde trabajaba y también vivía.

Hurto en museo histórico Las Heras denunció el robo de un sable patrimonial del Campo Histórico El Plumerillo

Alcoholemia positiva Un hombre sufrió múltiples lesiones en un choque entre un auto y un Jeep en Godoy Cruz

Sus familiares creen que quienes compartían ese espacio laboral podrían saber algo más.

Otra de las recompensas alcanza al caso de Juan Manuel Martínez Araujo , desaparecido tras haber estado en el bar “La Belu” , ubicado en Tres Esquinas de Perdriel , en Luján de Cuyo . Según la investigación, el hombre fue visto por última vez en inmediaciones de Ruta 15 . Martínez Araujo tendría 32 años , mide aproximadamente 1,70 metros , tiene pelo corto teñido de blanco , barba corta y tatuajes en ambos brazos .

Darío Sebastián Codina Bandes fue visto por última vez el 17 de enero de 2023, alrededor de las 12 horas, en Guaymallén.

recompensa juan manuel martinez araujo La investigación en torno a la desaparición de Martínez Araujo no logró avances contundentes.

El 4 de enero, cerca de las 2 de la madrugada, Martínez Araujo salió de su casa en Perdriel junto a un amigo con destino a la casa de su novia, pero jamás llegó. El joven había sido imputado en una causa por lesiones graves y había recuperado su libertad semanas antes.

El tercer caso corresponde a Nataniel Ricardo Guzmán, visto por última vez el 27 de enero de 2023. Según la denuncia, mantuvo comunicación por WhatsApp ese mismo día y habría regresado desde Mar de Ajó tras una discusión. Los últimos registros telefónicos fueron detectados en la zona de Villavicencio, Las Heras.

recompensa nataniel guzman Nataniel Guzmán se desempeñaba como abogado.

Una cámara de Edemsa registró cuando Guzmán tomó un colectivo de la línea 600 en Ciudad, pero desde entonces, todo es incertidumbre. Su celular se activó días después en Canota, Villavicencio, pero luego se apagó definitivamente.

Algunos testigos del caso confirmaron que había discutido con su pareja, pero los investigadores dudaron de que ese haya sido el detonante de la desaparición.

Desaparición en Mendoza: a dónde contactar en caso de tener información

Desde el Ministerio señalaron que la recompensa será otorgada únicamente en caso de que la información brindada resulte relevante y eficaz para lograr la localización de la persona buscada. Además, el pago estará supeditado a la certificación por parte de la autoridad fiscal y/o judicial interviniente.

Las autoridades recordaron que cualquier información puede resultar clave y que el aporte de datos debe realizarse en;

La Dirección de Investigaciones : líneas 0800-222-7627 o (0261) 385-7138 ;

: líneas o (0261) ; 911 ;

; Unidad fiscal de Homicidios y Violencia Institucional: números (0261) 348-7844, 348-7845, o 348-7846 ;

números (0261) ; Al correo electrónico [email protected]

La medida busca reforzar la investigación y promover la colaboración de la comunidad, con el objetivo de obtener datos que permitan esclarecer el caso y dar una respuesta a los familiares, que continúan sin novedades desde hace más de una década. La búsqueda de Codina, Martínez Araujo y Guzmán se suma a la de Esteban Martellano, cuya desaparición tuvo lugar en noviembre de 2012.