Paradero de Nataniel Guzmán: qué se sabe, lo que hay en la causa y el pedido de su madre

Nataniel Guzmán desapareció en el 2023 y su paradero es una incógnita.

Este sábado se cumplen 32 meses desde que el abogado Nataniel Guzmán desapareció misteriosamente, y desde ese entonces su paradero es una verdadera incógnita, en tanto que a pesar de la investigación judicial e incluso, de una recompensa millonaria que se ofrece para dar con él, nadie sabe qué fue lo que pasó con el letrado.

En un nuevo (y triste) aniversario , su familia con sus abogados, insisten en el pedido de justicia , solicitan algunas medidas que, según ellos, la justicia nunca realizó y esperan, algún día, saber qué fue lo que pasó con Nataniel.

Lo cierto es que hasta el momento el paradero de Guzmán es una verdadera incógnita. Lo único que está claro es que el letrado desapareció cuando viajaba hacia la zona industrial, en Las Heras y hasta hoy existen muy pocas hipótesis sobre su desaparición.

De acuerdo a lo que consta en la causa que investiga el fiscal Gustavo Pirrello, Nataniel abordó un colectivo de la Línea 630, en horas del mediodía del 27 de enero del 2023. El destino era la zona industrial de Las Heras, cerca de la planta Minetti.

Los movimientos de su tarjeta SUBE indican que el abogado sólo realizó un viaje de ida, y al parecer, nunca regresó. A partir de ese dato, la justicia intenta reconstruir esas horas.

nataniel.jpg Nataniel Guzmán abordando el colectivo que lo llevó a Las Heras. Desde ese momento, su paradero es una gran duda.

Asimismo, se sabe que su teléfono permaneció activado hasta los primeros días de febrero y que hubo llamadas salientes del celular hasta el 30 de enero.

Qué iba a hacer Nataniel a esa zona de Las Heras, nadie lo sabe. En ese sentido, es la gran duda que tienen los investigadores (y la familia) hasta hoy.

Se analizó la hipótesis del suicidio, pero no existían motivos y profesionales de la salud que declararon dijeron que Nataniel no reunía el perfil de una persona que quería autolesionarse.

También se puso hincapié en el supuesto faltante de un arma que al parecer tenía el abogado (usuario legítimo para la portación), pero lo cierto es que esto quedó en una simple suposición, dijeron los abogados.

La investigación por el paradero

En base a los datos mencionados, la justicia realizó dos allanamientos en puestos ubicados en esa zona industrial. Allí incautaron objetos y hasta armas de fuego, pero nunca se pudo vincular a dichos objetos con el paradero de Nataniel.

La investigación judicial apunta a los barrios Mathieu y Yapeyú de Las Heras, como así también a un supuesto prostíbulo que funcionaba en esa zona del departamento. Pero son todas versiones que la justicia no ha podido corroborar con pruebas fehacientes.

A partir de esto, se practicaron medidas de geoposicionamiento con entrecruzamiento de antenas y demás medidas tecnológicas para intentar ubicar al hombre desaparecido. Pero no surgió nada.

Justamente en la actualidad este es uno de los principales pedidos de su familia, el de intentar acceder a las cuentas de Google de Nataniel, algo que aún no se logró por sus claves. Por eso existe un pedido internacional, pero los trámites no avanzan aún.

El pedido de la madre de Nataniel

Además, la madre de Nataniel solicitó que peritos de Policía Federal practique un nuevo geoposicionamiento con los datos informados por las compañías telefónicas para chequear esa información con los resultados de los peritajes realizados por la Policía de Mendoza.

De esta forma, el entorno de Nataniel cree que el hombre pudo haber sido víctima de un hecho delictivo, pero tampoco abundan pruebas para sostener esa acusación.

Lo cierto es que los meses pasan y la averiguación de paradero no avanza, ni aún con una recompensa millonaria (más de 10 millones de pesos). Por eso, la familia, en un nuevo aniversario, insiste, con el pedido de justicia.