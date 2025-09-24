Así fue el momento en que las jóvenes subieron a la camioneta blanca en La Matanza y desaparecieron

Una cámara de seguridad registró el momento en que Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) abordaron una camioneta blanca , hecho que derivó en la desaparición en el Partido de La Matanza . El caso conmocionó a la zona y este miércoles la Policía confirmó el hallazgo de dos cuerpos durante allanamientos en Florencio Varela.

En las imágenes se observa la llegada de una Chevrolet Tracker blanca que se detuvo cerca de la rotonda de La Tablada. Allí, las tres jóvenes subieron al vehículo , según informó la agencia Noticias Argentinas.

De acuerdo con fuentes policiales consultadas por la agencia, las cámaras del Centro Operativo Municipal (COM) registraron a las 21:29 el ascenso de las chicas al rodado en la intersección de Crovara y El Tiburón, en Florencio Varela.

El sistema de videovigilancia permitió seguir el trayecto del vehículo: primero tomó por la avenida Crovara, luego continuó hasta la Avenida General Paz y giró a la derecha para incorporarse —presumiblemente— a la autovía.

Sin embargo, los investigadores aclararon que no lograron identificar la patente, ya que ni las cámaras ni el lector de dominio de Crovara y General Paz lograron precisarla.

Más tarde, en un informe ampliado difundido el 22 de septiembre por la noche, el COM detalló que el rodado ya había sido visto antes del momento de la desaparición.

A las 21:21, una cámara de “parada segura” lo registró en la esquina de Chiclana y Brandsen. Apenas un minuto después, volvió a ser captado en Argentina y San Pedro. Luego, a las 21:23, fue visualizado en Crovara y Berón de Astrada, desde donde continuó por Crovara en dirección a la zona de La Quila.