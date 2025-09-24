Cierra el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué no se podrá cruzar a Chile

Los interesados en viajar al país vecino de Chile tendrán que esperar, dado que las autoridades decidieron el cierre del Paso Internacional Los Libertadores . La medida fue tomada debido a los informes meteorológicos que indican inestabilidad con nevadas en cordillera.

"Se comunica a los usuarios que este jueves 25 de septiembre el Paso Internacional se mantendrá cerrado preventivamente a partir de las 22 horas, con corte de circulación en Uspallata a las 20 horas, en ambos sentidos para todo tipo de vehículos", expresa el comunicado.

Las autoridades emitieron un comunicado sobre la situación en Alta Montaña para este sábado. Quienes deseen viajar a Chile deberán estar atentos a los medios de comunicación oficiales.

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario extendido en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1º de septiembre, y hasta el 31 de mayo de 2026, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario extendido de 24 horas.