Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 22 de septiembre

Revisá si el Paso Los Libertadores que lleva a Chile está abierto hoy. Información oficial, demoras, tiempo y horarios. Actualización en tiempo real.

Estado, horario y demoras para este lunes 22 de septiembre en el Paso Internacional Los Libertadores.&nbsp;

Estado, horario y demoras para este lunes 22 de septiembre en el Paso Internacional Los Libertadores. 

Se pronostica buen tiempo, con cielo despejado en alta montaña. Las temperaturas en la mañana en las localidades cordilleranas son de -4º en Uspallata, -10° en Punta de Vacas, -14º en Puente del Inca y -15° en Las Cuevas.

Lee además
Paso Internacional Los Libertadores
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 21 de septiembre
Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este 25 de julio
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 20 de septiembre

Este paso representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera entre la provincia de Mendoza y el vecino país.

Cristo Redentor-2209

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario extendido en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1º de septiembre, y hasta el 31 de mayo de 2026, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario extendido de 24 horas.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.

Temas
Seguí leyendo

Cierra el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué no se podrá cruzar a Chile

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 19 de septiembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 18 de septiembre

El operativo en el Paso Internacional Los Libertadores por las fiestas patrias de Chile

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 17 de septiembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 16 de septiembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 15 de septiembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 14 de septiembre

LO QUE SE LEE AHORA
Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3306 del domingo 21 de septiembre
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3306 del domingo 21 de septiembre

Las Más Leídas

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2394 del domingo 21 de septiembre
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2394 del domingo 21 de septiembre

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3306 del domingo 21 de septiembre
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3306 del domingo 21 de septiembre

El hombre de 32 años cuenta con un frondoso prontuario
Frondoso prontuario

Las Heras: detienen al principal sospechoso por el crimen del hombre hallado muerto en una camioneta

La joven madre de 29 años, fue asesinada por su marido, Damián Minati
Dolor y un pedido de Justicia

A 9 años del femicidio de Janet Zapata en Mendoza: la historia del caso y la condena a su marido

Cuatro heridos tras un accidente vial en el Acceso Este: el conductor dio positivo en alcoholemia
CHOQUE

Cuatro heridos tras un accidente vial en el Acceso Este: el conductor dio positivo en alcoholemia

Te Puede Interesar

Argentina ante una semana decisiva: Javier Milei, Trump, reservas, dólar y el futuro del peso.
Días claves

Argentina ante una semana decisiva: Javier Milei, Trump, reservas, dólar y el futuro del peso

Por Marcelo López Álvarez
El Gobierno eliminó las retenciones a la soja y a otros granos hasta el 31 de octubre
MEDIDA OFICIAL

El Gobierno nacional eliminó las retenciones a los granos hasta el 31 de octubre

Por Sitio Andino Economía
Se publicó el llamado a licitación para la refuncionalización de la Ruta Nacional 143, entre Pareditas y San Rafael.
CONECTIVIDAD EN EL SUR PROVINCIAL

El Gobierno llamó a licitación para repavimentar la Ruta Nacional 143, después de 40 años

Por Cecilia Zabala