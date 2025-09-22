¡Ahora sí! Aysam confirmó el corte de agua programado en Ciudad: cuándo será y qué zonas afectará.

Por Sitio Andino Sociedad 22 de septiembre de 2025 - 07:25 Aguas Mendocinas (AYSAM) confirmó que el programado que se había pospuesto hace unos días, ahora sí se concretará y afectará a varias zonas de corte de agua Mendoza. La fecha prevista será el próximo martes 23 de septiembre, desde las 9 hasta las 21.
De acuerdo con la información oficial, dada a conocer en las redes sociales, el corte de agua tiene que ver con trabajos de empalme. Las zonas que
se verán afectadas por la falta del suministro son las comprendidas entre las calles Belgrano y San Martín, y entre Pedro Molina y Las Heras.
Desde la empresa, se solicita a los vecinos de estas áreas
mantener una reserva de agua potable, idealmente de dos litros por persona, y conservarla en recipientes limpios.
También se insta a los ciudadanos
cuidar el agua en los tanques domiciliarios para asegurar el suministro durante el corte.
Corte de agua: recomendaciones
Ante la interrupción del servicio, Aguas Mendocinas emitió una serie de recomendaciones para el uso responsable y solidario del agua:
Regular la intensidad del caudal de agua en las canillas.
Evitar el uso de lavarropas automáticos, lavavajillas y el riego de jardines.
Recordar que el lavado de veredas y vehículos con manguera o hidrolavadora está prohibido las 24 horas del día.
Controlar goteras en canillas y pérdidas en inodoros.
El corte de agua programado será el martes 23 de septiembre.
Asimismo, la empresa destaca que estos trabajos son esenciales para la mejora y el mantenimiento de la red de distribución de agua potable en la Ciudad.