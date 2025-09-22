Obras de mantenimiento

¡Ahora sí! Aysam confirmó el corte de agua programado en Ciudad: cuándo será y qué zonas afectará

Según las autoridades de Aysam, el corte de agua es necesario para realizar tareas de empalme. Tendrá una duración de 12 horas.

¡Ahora sí! Aysam confirmó el corte de agua programado en Ciudad: cuándo será y qué zonas afectará.

¡Ahora sí! Aysam confirmó el corte de agua programado en Ciudad: cuándo será y qué zonas afectará.

Por Sitio Andino Sociedad

Aguas Mendocinas (AYSAM) confirmó que el corte de agua programado que se había pospuesto hace unos días, ahora sí se concretará y afectará a varias zonas de Mendoza. La fecha prevista será el próximo martes 23 de septiembre, desde las 9 hasta las 21.

Lee además
El corte de agua programado para el jueves en Ciudad fue suspendido.
Alerta

El corte de agua programado para el jueves en Ciudad fue suspendido
¡Ahora sí! Aysam confirmó el corte de agua programado en Ciudad: cuándo será y qué zonas afectará.
Obras de mantenimiento

Importante corte de agua en Mendoza: estas son las zonas afectadas

Desde la empresa, se solicita a los vecinos de estas áreas mantener una reserva de agua potable, idealmente de dos litros por persona, y conservarla en recipientes limpios.

También se insta a los ciudadanos cuidar el agua en los tanques domiciliarios para asegurar el suministro durante el corte.

Embed

Corte de agua: recomendaciones

Ante la interrupción del servicio, Aguas Mendocinas emitió una serie de recomendaciones para el uso responsable y solidario del agua:

  • Regular la intensidad del caudal de agua en las canillas.

  • Evitar el uso de lavarropas automáticos, lavavajillas y el riego de jardines.

  • Recordar que el lavado de veredas y vehículos con manguera o hidrolavadora está prohibido las 24 horas del día.

  • Controlar goteras en canillas y pérdidas en inodoros.

agua1.jpg
El corte de agua programado será el martes 23 de septiembre.

El corte de agua programado será el martes 23 de septiembre.

Asimismo, la empresa destaca que estos trabajos son esenciales para la mejora y el mantenimiento de la red de distribución de agua potable en la Ciudad.

Temas
Seguí leyendo

Corte de agua en Mendoza: afectará a importantes zonas de Ciudad

ATM San Rafael: no habrá atención presencial este lunes, enterate cómo hacer tus trámites

Los empleados de Comercio celebran su día: cómo impacta en Mendoza

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 22 de septiembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 22 de septiembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 22 de septiembre

Así estará el pronóstico del tiempo este lunes 22 de septiembre en Mendoza

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3306 del domingo 21 de septiembre

LO QUE SE LEE AHORA
Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3306 del domingo 21 de septiembre
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3306 del domingo 21 de septiembre

Las Más Leídas

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2394 del domingo 21 de septiembre
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2394 del domingo 21 de septiembre

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3306 del domingo 21 de septiembre
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3306 del domingo 21 de septiembre

El hombre de 32 años cuenta con un frondoso prontuario
Frondoso prontuario

Las Heras: detienen al principal sospechoso por el crimen del hombre hallado muerto en una camioneta

La joven madre de 29 años, fue asesinada por su marido, Damián Minati
Dolor y un pedido de Justicia

A 9 años del femicidio de Janet Zapata en Mendoza: la historia del caso y la condena a su marido

Cuatro heridos tras un accidente vial en el Acceso Este: el conductor dio positivo en alcoholemia
CHOQUE

Cuatro heridos tras un accidente vial en el Acceso Este: el conductor dio positivo en alcoholemia

Te Puede Interesar

Argentina ante una semana decisiva: Javier Milei, Trump, reservas, dólar y el futuro del peso.
Días claves

Argentina ante una semana decisiva: Javier Milei, Trump, reservas, dólar y el futuro del peso

Por Marcelo López Álvarez
El Gobierno eliminó las retenciones a la soja y a otros granos hasta el 31 de octubre
MEDIDA OFICIAL

El Gobierno nacional eliminó las retenciones a los granos hasta el 31 de octubre

Por Sitio Andino Economía
Se publicó el llamado a licitación para la refuncionalización de la Ruta Nacional 143, entre Pareditas y San Rafael.
CONECTIVIDAD EN EL SUR PROVINCIAL

El Gobierno llamó a licitación para repavimentar la Ruta Nacional 143, después de 40 años

Por Cecilia Zabala