No hay detenidos

Un muerto y un herido tras un terrible tiroteo en Godoy Cruz

Un feroz tiroteo en el oeste de Godoy Cruz terminó con el homicidio de un hombre de 32 años. Buscan a los autores del crimen.

Terrible tiroteo terminó con la vida de un hombre en Godoy Cruz.

Terrible tiroteo terminó con la vida de un hombre en Godoy Cruz.

Foto: Cristian Lozano
 Por Pablo Segura

Un hombre de 32 años fue asesinado de un disparo en la cabeza y otro hombre baleado durante un feroz tiroteo ocurrido en el oeste de Godoy Cruz, por lo que por estas horas la justicia intenta esclarecer cómo ocurrieron los hechos e identificar a los responsables del crimen.

Todo ocurrió en la noche del domingo en el barrio Puesta del Sol y la víctima fatal fue identificada como Leandro Castillo, de 32 años y quien tenía medidas pendientes con la justicia.

Lee además
Diseño Libre Eventos invita a disfrutar de la Expo Mendoceando en Godoy Cruz.
Para agendar

Celebran el Día del Turismo en la Expo Mendoceando: diseño, arte y coctelería en Godoy Cruz
Contreras dominó en un circuito de 1000 metros y logró una victoria clave para su equipo en la temporada de pista.
ciclismo

Matías Contreras capo en la temporada de pista local: ganó la 7ª fecha en Guaymallén

En tanto que otro hombre, de 38 años -se reserva su identidad por pedido de los investigadores-, permanece internado en el hospital Central con una herida de arma de fuego en el brazo. Por el momento no hay detenidos.

Un muerto y un herido tras un tiroteo en Godoy Cruz

Según fuentes policiales, cerca de las 21.30 del domingo comenzaron a ingresar llamados al 911 que alertaban sobre un tiroteo en zona del barrio Puesta del Sol, en el oeste de Godoy Cruz.

Entonces la policía se dirigió al lugar y en la manzana H del barrio encontró a un hombre tendido en el piso, con una herida de arma de fuego en la cabeza. Ese individuo era Castillo, quien permanecía inconsciente y gravemente herido. Tal es así que fue llevado de urgencia al hospital Central, pero lamentablemente falleció antes de ser asistido.

Casi al mismo tiempo que esto ocurría, desde el Centro de Salud del barrio La Estanzuela notificaron el ingreso de un hombre baleado, con una herida en el brazo. Ese sujeto también fue derivado al Central para una mejor atención y actualmente permanece internado.

Ahora bien, efectivos de investigaciones comenzaron a trabajar en el barrio para intentar esclarecer el crimen.

Se supo que Castillo tenía varios antecedentes penales, la mayoría de estos por robos.

En la escena del hecho también trabajó Policía Científica y ahora la fiscalía de homicidios espera el resultado de las pericias para intentar avanzar en la pesquisa.

Por el momento, a pesar de que testigos señalaron el nombre de algunos sospechosos, no hay detenidos.

Temas
Seguí leyendo

Godoy Cruz celebró el Día del Estudiante con "La Noche Menduca" en el Espacio Arizu

Godoy Cruz refuerza su perfil productivo con foco en la cultura de los destilados

Con la presencia de Alfredo Cornejo y Petri, Godoy Cruz inauguró el Parque de los Niños

Declararon culpable al policía acusado del homicidio de Valeria Ramírez, pero evitó la condena por femicidio

La Policía de Mendoza desbarató una banda que asaltaba choferes en Godoy Cruz

Talleres gratuitos en Godoy Cruz para promover vínculos saludables en la niñez

Godoy Cruz celebra la primavera con música gratis: así será el Mansa Primavera Vol. II

Fiestas Patrias de Chile: Godoy Cruz recibe a los visitantes con promociones gastronómicas

LO QUE SE LEE AHORA
Terrible accidente vial en Guaymallén. 
demoras en el tránsito

Caos en el Acceso Este por un accidente vial

Las Más Leídas

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2394 del domingo 21 de septiembre
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2394 del domingo 21 de septiembre

Terrible accidente vial en Guaymallén. 
demoras en el tránsito

Caos en el Acceso Este por un accidente vial

La Escuela Técnicos Argentinos, en Guaymallén. 
operativo policial en el lugar

Otro menor llevó un arma a una escuela en Guaymallén

El hombre de 32 años cuenta con un frondoso prontuario
Frondoso prontuario

Las Heras: detienen al principal sospechoso por el crimen del hombre hallado muerto en una camioneta

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3306 del domingo 21 de septiembre
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3306 del domingo 21 de septiembre

Te Puede Interesar

El hecho ocurrió en la escuela Técnicos Mendocinos de Guaymallén.
otro caso en guaymallén

La decisión de la DGE tras un nuevo caso de un menor armado en una escuela

Por Pablo Segura
El dólar desciende y las acciones argentinas repuntan: qué pasó en el mercado
MERCADO CAMBIARIO

El dólar desciende y las acciones argentinas repuntan: qué pasó en el mercado

Por Sitio Andino Economía
El funcionario confirmó en Aconcagua Radio que la Lepra será local en el Malvinas durante la remodelación del Gargantini.
El detalle completo

Federico Chiapetta a Aconcagua Radio: "El Malvinas es un orgullo para Mendoza, pero cuesta $32 millones al mes"

Por Aconcagua Radio