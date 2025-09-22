Un muerto y un herido tras un terrible tiroteo en Godoy Cruz

Terrible tiroteo terminó con la vida de un hombre en Godoy Cruz.

Un hombre de 32 años fue asesinado de un disparo en la cabeza y otro hombre baleado durante un feroz tiroteo ocurrido en el oeste de Godoy Cruz , por lo que por estas horas la justicia intenta esclarecer cómo ocurrieron los hechos e identificar a los responsables del crimen.

Todo ocurrió en la noche del domingo en el barrio Puesta del Sol y la víctima fatal fue identificada como Leandro Castillo, de 32 años y quien tenía medidas pendientes con la justicia.

En tanto que otro hombre, de 38 años -se reserva su identidad por pedido de los investigadores-, permanece internado en el hospital Central con una herida de arma de fuego en el brazo. Por el momento no hay detenidos.

Según fuentes policiales, cerca de las 21.30 del domingo comenzaron a ingresar llamados al 911 que alertaban sobre un tiroteo en zona del barrio Puesta del Sol, en el oeste de Godoy Cruz.

Entonces la policía se dirigió al lugar y en la manzana H del barrio encontró a un hombre tendido en el piso, con una herida de arma de fuego en la cabeza. Ese individuo era Castillo, quien permanecía inconsciente y gravemente herido. Tal es así que fue llevado de urgencia al hospital Central, pero lamentablemente falleció antes de ser asistido.

Casi al mismo tiempo que esto ocurría, desde el Centro de Salud del barrio La Estanzuela notificaron el ingreso de un hombre baleado, con una herida en el brazo. Ese sujeto también fue derivado al Central para una mejor atención y actualmente permanece internado.

Ahora bien, efectivos de investigaciones comenzaron a trabajar en el barrio para intentar esclarecer el crimen.

Se supo que Castillo tenía varios antecedentes penales, la mayoría de estos por robos.

En la escena del hecho también trabajó Policía Científica y ahora la fiscalía de homicidios espera el resultado de las pericias para intentar avanzar en la pesquisa.

Por el momento, a pesar de que testigos señalaron el nombre de algunos sospechosos, no hay detenidos.