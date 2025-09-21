Formación con salida laboral

Godoy Cruz refuerza su perfil productivo con foco en la cultura de los destilados

El municipio de Godoy Cruz firmó un acuerdo para capacitar, investigar y difundir la actividad, que conjuga saberes históricos y nuevas oportunidades económicas

Godoy Cruz refuerza su perfil productivo.

Así, el objetivo será avanzar con proyectos de capacitación, investigación y promoción de actividades para el mejoramiento de la calidad y la producción de productos destilados.

También, se avanzará en la concreción de capacitaciones para emprendedores, de manera de perfeccionar el conocimiento acerca de esta actividad.

En este sentido, Costarelli expresó: “Queremos que Godoy Cruz sea un polo de innovación y calidad en este sector, que combina tradición cultural con nuevas oportunidades para el desarrollo económico”, expresó Costarelli tras la firma.

image

Formación y apoyo a emprendedores en Godoy Cruz

El convenio incluye la organización de capacitaciones específicas para emprendedores, comerciantes y estudiantes. Entonces, el fin es perfeccionar conocimientos en la producción y el emprendedurismo del rubro.

De esta manera, el Municipio y la Cámara articularán acciones para fortalecer al sector gastronómico y productivo del Departamento. Además, la idea es fomentar experiencias innovadoras ligadas a los destilados.

image

Talleres formativos en el Espacio Arizu de Godoy Cruz

El nuevo acuerdo se enmarca en la capacitación “Producción de Destilados y Afines”, que comienza hoy en el Espacio Arizu. Cabe destacar que, habrá un segundo encuentro el viernes 26, de 18:30 a 20:30.

Con estos talleres se vincula tradición e innovación en la cultura de los destilados. Así, Godoy Cruz continúa generando espacios de formación y desarrollo para el sector gastronómico y productivo.

image

Continuidad de un camino iniciado

Durante 2024, Godoy Cruz fue sede del 4º Congreso de Destiladores Argentinos. Este encuentro, de nivel nacional, tuvo como objetivo impulsar el desarrollo y la innovación en la industria.

Así, con este nuevo convenio, el Municipio reafirma su compromiso de generar instancias de cooperación institucional que fortalezcan la economía local y posicionen al departamento como referente en la cultura de los destilados.

