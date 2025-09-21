Godoy Cruz refuerza su perfil productivo con foco en la cultura de los destilados

El intendente Diego Costarelli firmó un acuerdo con la Cámara Argentina de Destiladores, en un nuevo paso para impulsar el desarrollo económico de Godoy Cruz .

Así, el objetivo será avanzar con proyectos de capacitación , investigación y promoción de actividades para el mejoramiento de la calidad y la producción de productos destilados.

Jurado popular Declararon culpable al policía acusado del homicidio de Valeria Ramírez, pero evitó la condena por femicidio

Corte de cinta Con la presencia de Alfredo Cornejo y Petri, Godoy Cruz inauguró el Parque de los Niños

También, se avanzará en la concreción de capacitaciones para emprendedores, de manera de perfeccionar el conocimiento acerca de esta actividad .

En este sentido, Costarelli expresó: “Queremos que Godoy Cruz sea un polo de innovación y calidad en este sector , que combina tradición cultural con nuevas oportunidades para el desarrollo económico”, expresó Costarelli tras la firma.

image

Formación y apoyo a emprendedores en Godoy Cruz

El convenio incluye la organización de capacitaciones específicas para emprendedores, comerciantes y estudiantes. Entonces, el fin es perfeccionar conocimientos en la producción y el emprendedurismo del rubro.

De esta manera, el Municipio y la Cámara articularán acciones para fortalecer al sector gastronómico y productivo del Departamento. Además, la idea es fomentar experiencias innovadoras ligadas a los destilados.

image

Talleres formativos en el Espacio Arizu de Godoy Cruz

El nuevo acuerdo se enmarca en la capacitación “Producción de Destilados y Afines”, que comienza hoy en el Espacio Arizu. Cabe destacar que, habrá un segundo encuentro el viernes 26, de 18:30 a 20:30.

Con estos talleres se vincula tradición e innovación en la cultura de los destilados. Así, Godoy Cruz continúa generando espacios de formación y desarrollo para el sector gastronómico y productivo.

image

Continuidad de un camino iniciado

Durante 2024, Godoy Cruz fue sede del 4º Congreso de Destiladores Argentinos. Este encuentro, de nivel nacional, tuvo como objetivo impulsar el desarrollo y la innovación en la industria.

Así, con este nuevo convenio, el Municipio reafirma su compromiso de generar instancias de cooperación institucional que fortalezcan la economía local y posicionen al departamento como referente en la cultura de los destilados.