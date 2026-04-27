Abren inscripciones en Godoy Cruz para un taller gratuito de tejido

Godoy Cruz invita a participar del taller “Punto & Creatividad”, una propuesta pensada para que vecinos y vecinas se perfeccionen en el arte del tejido y desarrollen nuevas habilidades.
La propuesta del taller en Godoy Cruz está dirigida a personas con conocimientos previos y se dicta los días jueves.
Godoy Cruz invita a participar del taller “Punto & Creatividad”, una propuesta pensada para que vecinos y vecinas se perfeccionen en el arte del tejido y desarrollen nuevas habilidades.
Durante el encuentro, los participantes aprenderán a realizar tres piezas clave: poncho, gorro y granny (cuadritos tejidos), incorporando técnicas prácticas que podrán aplicar tanto para uso personal como para emprendimientos.
La capacitación estará a cargo de la División de Economía Social y se desarrollará en el Centro Cultural y Deportivo Villa Martínez, ubicado en O’Higgins 1460.
Las clases se dictarán los días jueves, de 14.00 a 17.00 horas.
Para inscribirse es necesario:
Si bien el taller es gratuito, cada participante deberá llevar sus propios materiales.
El kit básico incluye:
La preinscripción se realiza de manera virtual y los cupos son limitados.
Para más información, los interesados pueden comunicarse al 4429360 o al WhatsApp 2613068525.