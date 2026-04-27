Abren inscripciones en Godoy Cruz para un taller gratuito de tejido

Perfeccionarse en el tejido.

Godoy Cruz invita a participar del taller “Punto & Creatividad” , una propuesta pensada para que vecinos y vecinas se perfeccionen en el arte del tejido y desarrollen nuevas habilidades.

Durante el encuentro, los participantes aprenderán a realizar tres piezas clave: poncho, gorro y granny (cuadritos tejidos) , incorporando técnicas prácticas que podrán aplicar tanto para uso personal como para emprendimientos.

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La capacitación estará a cargo de la División de Economía Social y se desarrollará en el Centro Cultural y Deportivo Villa Martínez , ubicado en O’Higgins 1460.

Las clases se dictarán los días jueves, de 14.00 a 17.00 horas.

Requisitos para participar del taller en Godoy Cruz

Para inscribirse es necesario:

Ser mayor de edad

Residir en Godoy Cruz

Tener conocimientos previos en tejido

Contar con la vacuna antitetánica al día

Si bien el taller es gratuito, cada participante deberá llevar sus propios materiales.

Qué materiales hay que llevar al taller en Godoy Cruz

El kit básico incluye:

100 gramos de lana chenille (para gorros)

300 gramos de lana semigorda

Agujas de tricot número 4

Retazos de lana para granny

Tijera, centímetro y aguja de coser lana

Libreta para anotaciones

Inscripciones y consultas

La preinscripción se realiza de manera virtual y los cupos son limitados.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al 4429360 o al WhatsApp 2613068525.