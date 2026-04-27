27 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
Godoy Cruz

Abren inscripciones en Godoy Cruz para un taller gratuito de tejido

La propuesta del taller en Godoy Cruz está dirigida a personas con conocimientos previos y se dicta los días jueves.

Perfeccionarse en el tejido.

Perfeccionarse en el tejido.

Por Sitio Andino Departamentales

Godoy Cruz invita a participar del taller “Punto & Creatividad”, una propuesta pensada para que vecinos y vecinas se perfeccionen en el arte del tejido y desarrollen nuevas habilidades.

Durante el encuentro, los participantes aprenderán a realizar tres piezas clave: poncho, gorro y granny (cuadritos tejidos), incorporando técnicas prácticas que podrán aplicar tanto para uso personal como para emprendimientos.

Lee además
Diego Costarelli disertó sobre el cambio climático.

Diego Costarelli llevó a Tucumán el modelo sustentable de Godoy Cruz
Yoga en la plaza Bello Amanecer de Godoy Cruz.

Con luces LED y espacio para yoga: así transformaron una plaza clave

Dónde y cuándo se dicta el taller en Godoy Cruz

La capacitación estará a cargo de la División de Economía Social y se desarrollará en el Centro Cultural y Deportivo Villa Martínez, ubicado en O’Higgins 1460.

Las clases se dictarán los días jueves, de 14.00 a 17.00 horas.

Requisitos para participar del taller en Godoy Cruz

Para inscribirse es necesario:

  • Ser mayor de edad
  • Residir en Godoy Cruz
  • Tener conocimientos previos en tejido
  • Contar con la vacuna antitetánica al día

Si bien el taller es gratuito, cada participante deberá llevar sus propios materiales.

Qué materiales hay que llevar al taller en Godoy Cruz

El kit básico incluye:

  • 100 gramos de lana chenille (para gorros)
  • 300 gramos de lana semigorda
  • Agujas de tricot número 4
  • Retazos de lana para granny
  • Tijera, centímetro y aguja de coser lana
  • Libreta para anotaciones

Inscripciones y consultas

La preinscripción se realiza de manera virtual y los cupos son limitados.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al 4429360 o al WhatsApp 2613068525.

Temas
Seguí leyendo

Atención escuelas: lanzan una propuesta educativa con premios

Una propuesta gratuita para aprender a gestionar emociones en familia

El próximo domingo: una propuesta única que mezcla arte y música contemporánea

Con arte y forestación, impulsan el cuidado del ambiente en barrio Huarpes

Fecha clave para los mendocinos: el Tomba quiere sostenerse y Maipú salir del fondo

Costarelli llevó el modelo de Godoy Cruz a uno de los eventos más importantes del país

Atención vecinos: habrá vacunación y beneficios para mascotas en Godoy Cruz

Golpe sorpresa a una red narco en Mendoza que traficaba droga al sur del país

LO QUE SE LEE AHORA
Vaca mutilada en General Alvear. video

Misterio en General Alvear: apareció una vaca mutilada y un veterinario habló de "rarezas"

Las Más Leídas

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1351 del domingo 26 de abril

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1351 del domingo 26 de abril

Frío polar: dos departamentos de Mendoza, entre los más fríos del país.

Mendoza bajo cero: el Sur, entre los puntos más fríos del país

El accidente vial ocurrió en la madrugada de este lunes. 

Chocó de atrás a un auto y la alcoholemia dio un resultado alarmante

Terrible accidente vial en Maipú. 

Manejaba totalmente alcoholizado, chocó y volcó a un canal

De la copa de leche al snack: la apuesta del INTA con chips de mozzarella

Un snack que aporta como un vaso de leche: la innovación del INTA