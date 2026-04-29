29 de abril de 2026
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Sitio Andino
Godoy Cruz

Godoy Cruz realizará una jornada con charlas, descuentos y actividades por la celiaquía

La propuesta será el 5 de mayo en Espacio Arizu, con capacitaciones, degustaciones y promociones en comercios gastronómicos.

Día Internacional de la Celiaquía en Godoy Cruz.

Día Internacional de la Celiaquía en Godoy Cruz.

Por Sitio Andino Departamentales

En el marco del Día Internacional de la Celiaquía, el municipio de Godoy Cruz llevará adelante una jornada integral de concientización con diversas propuestas que combinan formación, promoción comercial y espacios de encuentro.

La iniciativa, impulsada junto a comercios gastronómicos locales, busca visibilizar esta condición y promover prácticas seguras e inclusivas para las personas celíacas.

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Actividades en Espacio Arizu

El eje principal de la jornada tendrá lugar el 5 de mayo en el Espacio Arizu, de 16.30 a 19.30 horas, con un ciclo de charlas abiertas y gratuitas destinadas a distintos públicos.

  • La agenda comenzará a las 16.30 con una capacitación orientada a cocineros y estudiantes de gastronomía, centrada en buenas prácticas para garantizar la inocuidad alimentaria.
  • Luego, a las 17.30, se desarrollará una charla dirigida a personas con celiaquía y sus familias, enfocada en derribar mitos y brindar herramientas para una mejor alimentación en el hogar.
  • Finalmente, a las 18.30, se realizará un panel con emprendedores y dueños de comercios especializados, acompañado de una degustación de productos aptos.

Las disertaciones estarán a cargo de profesionales del área de Bromatología municipal y técnicos del Instituto Gastronómico de las Américas.

Descuentos y promoción en gastronomía

En paralelo, comercios adheridos ofrecerán un 15% de descuento en productos sin TACC, abonando en efectivo o por transferencia. La propuesta forma parte de una política local que busca fortalecer el desarrollo gastronómico, en línea con la ordenanza que posiciona a Godoy Cruz como capital gastronómica mendocina.

Entre los locales participantes se encuentran:

  • Epta Bar
  • Dulce Copla
  • Kinwa Gluten Free

Una fecha para generar conciencia en Godoy Cruz

El 5 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Celiaquía, promovido por la Organización Mundial de la Salud, con el objetivo de sensibilizar a la población sobre esta enfermedad autoinmune desencadenada por la ingesta de gluten.

En este sentido, la detección temprana y el tratamiento adecuado resultan fundamentales para mejorar la calidad de vida de quienes la padecen.

Las personas interesadas en participar de las charlas podrán inscribirse previamente a través de un formulario online. La actividad es abierta a la comunidad en general, incluyendo profesionales, mozos, cocineros, estudiantes, emprendedores y familias.

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