Godoy Cruz realizará una jornada con charlas, descuentos y actividades por la celiaquía

En el marco del Día Internacional de la Celiaquía, el municipio de Godoy Cruz llevará adelante una jornada integral de concientización con diversas propuestas que combinan formación, promoción comercial y espacios de encuentro.
La propuesta será el 5 de mayo en Espacio Arizu, con capacitaciones, degustaciones y promociones en comercios gastronómicos.
En el marco del Día Internacional de la Celiaquía, el municipio de Godoy Cruz llevará adelante una jornada integral de concientización con diversas propuestas que combinan formación, promoción comercial y espacios de encuentro.
La iniciativa, impulsada junto a comercios gastronómicos locales, busca visibilizar esta condición y promover prácticas seguras e inclusivas para las personas celíacas.
El eje principal de la jornada tendrá lugar el 5 de mayo en el Espacio Arizu, de 16.30 a 19.30 horas, con un ciclo de charlas abiertas y gratuitas destinadas a distintos públicos.
Las disertaciones estarán a cargo de profesionales del área de Bromatología municipal y técnicos del Instituto Gastronómico de las Américas.
En paralelo, comercios adheridos ofrecerán un 15% de descuento en productos sin TACC, abonando en efectivo o por transferencia. La propuesta forma parte de una política local que busca fortalecer el desarrollo gastronómico, en línea con la ordenanza que posiciona a Godoy Cruz como capital gastronómica mendocina.
Entre los locales participantes se encuentran:
El 5 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Celiaquía, promovido por la Organización Mundial de la Salud, con el objetivo de sensibilizar a la población sobre esta enfermedad autoinmune desencadenada por la ingesta de gluten.
En este sentido, la detección temprana y el tratamiento adecuado resultan fundamentales para mejorar la calidad de vida de quienes la padecen.
Las personas interesadas en participar de las charlas podrán inscribirse previamente a través de un formulario online. La actividad es abierta a la comunidad en general, incluyendo profesionales, mozos, cocineros, estudiantes, emprendedores y familias.