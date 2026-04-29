Godoy Cruz realizará una jornada con charlas, descuentos y actividades por la celiaquía

En el marco del Día Internacional de la Celiaquía , el municipio de Godoy Cruz llevará adelante una jornada integral de concientización con diversas propuestas que combinan formación, promoción comercial y espacios de encuentro.

La iniciativa, impulsada junto a comercios gastronómicos locales, busca visibilizar esta condición y promover prácticas seguras e inclusivas para las personas celíacas.

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El eje principal de la jornada tendrá lugar el 5 de mayo en el Espacio Arizu, de 16.30 a 19.30 horas , con un ciclo de charlas abiertas y gratuitas destinadas a distintos públicos.

Las disertaciones estarán a cargo de profesionales del área de Bromatología municipal y técnicos del Instituto Gastronómico de las Américas .

Descuentos y promoción en gastronomía

En paralelo, comercios adheridos ofrecerán un 15% de descuento en productos sin TACC, abonando en efectivo o por transferencia. La propuesta forma parte de una política local que busca fortalecer el desarrollo gastronómico, en línea con la ordenanza que posiciona a Godoy Cruz como capital gastronómica mendocina.

Entre los locales participantes se encuentran:

Epta Bar

Dulce Copla

Kinwa Gluten Free

Una fecha para generar conciencia en Godoy Cruz

El 5 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Celiaquía, promovido por la Organización Mundial de la Salud, con el objetivo de sensibilizar a la población sobre esta enfermedad autoinmune desencadenada por la ingesta de gluten.

En este sentido, la detección temprana y el tratamiento adecuado resultan fundamentales para mejorar la calidad de vida de quienes la padecen.

Las personas interesadas en participar de las charlas podrán inscribirse previamente a través de un formulario online. La actividad es abierta a la comunidad en general, incluyendo profesionales, mozos, cocineros, estudiantes, emprendedores y familias.