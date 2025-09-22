Para agendar

Celebran el Día del Turismo en la Expo Mendoceando: diseño, arte y coctelería en Godoy Cruz

El Espacio Arizu será sede de la 6º Expo Mendoceando el 27 y 28 de septiembre. El evento es con entrada libre. Habrá más de 100 stands y propuestas culturales.

Por Sitio Andino Sociedad

Godoy Cruz será escenario de la 6º Expo Mendoceando el próximo sábado 27 y domingo 28 de septiembre. El evento reunirá a más de 100 diseñadores y expositores independientes, en una propuesta cultural y artística que busca destacar la identidad mendocina.

Cuándo y cómo será la Expo Mendoceando

Durante ambas jornadas, la expo abrirá en Espacio Arizu de 12 a 21 horas con entrada libre y gratuita. Los accesos estarán habilitados por San Martín 1515 y Manuel Belgrano 1322, en el corazón de Godoy Cruz. El evento coincide con la celebración del Día del Turismo.

La Expo Mendoceando contará con más de 100 stands que presentarán una amplia oferta de diseño y producción local. Además, habrá propuestas gastronómicas, espacios artísticos, áreas para niños, DJs en vivo, caricaturistas y shows de Mysticc Circo desde las 18.00 en ambas jornadas.

El evento también incluirá una muestra artística con obras de Bárbara Morales, Mónica López, Adriana Gómez y Sabrina Rodríguez, artistas destacadas de la provincia.

Desde los más grandes hasta los más chicos podrán disfrutar de múltiples propuestas en la Expo Mendoceando.

Los amantes de la coctelería tendrán su espacio con la propuesta de Fede Weber, del Mixólogos Cocktail Club, quien ofrecerá tragos creativos durante los dos días.

La organizadora de la expo, Fernanda Idiart, destacó que esta "es una oportunidad única para disfrutar de la riqueza cultural y creativa de Mendoza, fomentando la sostenibilidad, la innovación y el apoyo a los talentos locales". "Estamos muy felices de que el municipio de Godoy Cruz nos abra las puertas de este hermoso espacio que representa tanto para la cultura mendocina. También contamos con el apoyo de Exclusive Centro Turístico del Club de Campo de Maipú”.

Pet friendly: Diseño Libre invita a los "peludos" de la casa

Uno de los grandes valores destacados de las propuestas desarrolladas por Diseño Libre Eventoses que los asistentes pueden ir con sus mascotas, ya que todas las actividades son pet friendly, lo que permite también un paseo para esos grandes e incondicionales compañeros del hogar.

Este sábado 27 y domingo 28 de septiembre, Espacio Arizu será el escenario de una nueva edición de la Expo Mendoceando.

La grilla completa de la Expo Mendoceando:

  • Coctelería creativa con Federico Weber (Mixólogos Cocktail Club);
  • Música en vivo con DJ Méndez;
  • Chefsitos: taller infantil para aprender a decorar galletas y donas;
  • Diseñarte Kids: sector de arte para pintar y colorear;
  • Feria Picantera con productos y delicatesen locales;
  • Todos los días a las 18: show de Mysticc (circo);
  • Espacio de caricaturas.

Sector de Arte – Participación de las artistas:

  • Bárbara Morales;
  • Mónica López;
  • Adriana Gómez;
  • Sabrina Rodríguez.

  • El evento tendrá lugar este sábado 27 y domingo 28 de septiembre;
  • La entrada es libre y gratuita;
  • Espacio pet friendly;
  • Ingresos por calles San Martín 1515 o Manuel Belgrano 1322, en Godoy Cruz.

La Expo Mendoceando es una oportunidad única para disfrutar de la riqueza cultural y creativa de Mendoza. Es un espacio que fomenta la sostenibilidad, la innovación y el apoyo a los talentos locales, por lo que es un plan de fin de semana imperdible.

