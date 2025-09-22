Agenda cultural

La Orquesta Barroca de Mendoza presenta Las Cuatro Estaciones en Ciudad

La Orquesta Barroca de Mendoza vuelve a escena con un concierto de música que une lo clásico y lo moderno para emocionar a toda la provincia.

Por Sitio Andino Sociedad

La Orquesta Barroca de Mendoza se presentará el próximo sábado 27 de septiembre a las 20:30 hs en Ciudad, ofreciendo un concierto único que combina tradición y modernidad. Bajo la dirección del Maestro Hugo Mariano Peralta, la agrupación invita al público mendocino a disfrutar de una experiencia sonora inolvidable. Las entradas se encuentran en EntradaWeb.

Las Cuatro Estaciones de Vivaldi brillarán en Mendoza

En esta ocasión, se interpretará una de las obras más universales y cautivantes del repertorio barroco: “Las Cuatro Estaciones” de Antonio Vivaldi. Compuesta en 1725, esta célebre obra reúne cuatro conciertos para violín y orquesta de cuerdas, en los que el compositor plasma de manera magistral el espíritu y carácter de cada estación del año:

  • Primavera: melodías luminosas que evocan el canto de los pájaros y el despertar de la naturaleza.
  • Verano: el calor sofocante y la fuerza de las tormentas estivales.
  • Otoño: la celebración de la cosecha y la vendimia, con danzas festivas y momentos de serenidad.
  • Invierno: el frío, el viento helado y la calidez del hogar en un conmovedor juego de contrastes.

En esta interpretación, los violinistas Roger Campos y José Guevara se presentarán como solistas junto a la Orquesta, en una experiencia sensorial única que se potenciará con la imponente acústica de la Catedral.

Gran oportunidad para disfrutar de todo el talento de la Orquesta Barroca de Mendoza

Sobre la orquesta Barroca de Mendoza

La Orquesta Barroca de Mendoza, fundada en febrero de 2017, surgió como un espacio para estudiantes avanzados interesados en la música barroca. Con el tiempo, se profesionalizó y amplió su repertorio, abarcando desde Bach y Mozart hasta Tchaikovsky y Wagner.

Dirigida por Mariano Peralta, se ha consolidado como una de las principales propuestas culturales de Mendoza, acercando la música orquestal a públicos de todas las edades. Desde 2023, ha ganado repercusión con conciertos sinfónicos de Harry Potter, Star Wars y El Señor de los Anillos e incluso Game of Thrones.

Eventos como este se convierten en una invitación para que mendocinos y visitantes vivan de cerca la fuerza de la música en vivo. Debido a su gran convocatoria, se recomienda comprar las entradas con anticipación, las cuales se pueden adquirir en EntradasWeb. El próximo sábado 27, la Ciudad se vestirá de música gracias a esta orquesta que ya forma parte del ADN cultural mendocino.

