La decisión de la DGE tras un nuevo caso de un menor armado en una escuela

La Dirección General de Escuelas destacó el trabajo de los docentes de la escuela Técnicos Mendocinos, en Guaymallén, donde un menor de 15 años llevó un arma al establecimiento, generando un importante revuelo y un inmediato despliegue policial.

En conferencia de prensa, el director de Educación Técnica y Trabajo, Claudio Dagne, resaltó el funcionamiento del protocolo para este tipo de casos pero admitió que el estado provincial profundizará la capacitación para los docentes ante estos hechos, que lamentablemente se están repitiendo.

Asimismo, Dagne hizo hincapié también en promover una mejor educación emocional en las escuelas , con el objetivo de identificar este tipo de comportamientos de menores que generan, entre otras acciones, algunas como las ocurridas este lunes en Guaymallén y recientemente en La Paz, con la menor que llevó un arma a la escuela y disparó varias veces.

El funcionario fue el encargado de dar detalles de lo ocurrido y destacó “la activación de los protocolos previstos para este tipo de situaciones”.

Claudio Dagne, director de Educación Técnica y Trabajo de la DGE, habló sobre el menor que llevó un arma a la escuela.

Se trata del decreto 1.187 en el marco de la Ley 9.054 de la Provincia de Mendoza, a través del cual se establece una guía de procedimientos ante situaciones emergentes en escuelas.

“Lo más importante es que el protocolo funcionó. El menor se encuentra con su familia, se va a hacer un trabajo con la Dirección de Acompañamiento Escolar, con profesionales idóneos y psicopedagogos”, sostuvo Dagne.

Luego agregó: “Pienso que son hechos aislados, pero no obstante eso, se está trabajando en ese sentido. Ahora estamos en una diagramación de la nueva transformación de la escuela secundaria y en ese sentido estamos planteando la inserción de educación emocional dentro del diseño curricular, entre otras iniciativas”.

En base a esto, desde la Dirección General de Escuelas ratificaron que la actividad escolar en la escuela Técnicos Mendocinos continuó con total normalidad y que mañana martes la jornada se realizará sin ninguna alteración.