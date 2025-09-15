Abordaje integral

Drama en La Paz: continúa el trabajo de la DGE en la escuela Marcelino Blanco

Luego de que una menor ingresara a una escuela de La Paz con un arma, la DGE puso en marcha un trabajo integral que será sostenido en el tiempo.

Drama en La Paz: así sigue el trabajo de la DGE en la escuela Marcelino Blanco.

Drama en La Paz: así sigue el trabajo de la DGE en la escuela Marcelino Blanco.

Foto: Daniel Cano
 Por Natalia Mantineo

Tras la primera jornada de abordaje integral en la escuela Marcelino Blanco, de La Paz, en la que una menor ingresó con un arma y realizó varios disparos, la Dirección General de Escuelas (DGE) puso en marcha un plan de acción que no se limita a la contención inmediata, sino que se proyecta como un trabajo sostenido en el tiempo.

Según lo expuesto por Mariana Vanin, delegada regional Este, la atención personalizada continuará. Durante esta semana, se atenderán "particularmente cada una de las problemáticas y preocupaciones", y el trabajo conjunto entre los distintos organismos se mantendrá.

Lee además
Bullying escolar: el desafío de abordar la salud mental de adolescentes, tras el incidente en La Paz.
El día después

Bullying escolar: el desafío de abordar la salud mental de adolescentes, tras el incidente en La Paz
Drama en una escuela de La Paz: cómo será el acompañamiento que la DGE brindará a los alumnos.
Conmoción

Drama en una escuela de La Paz: cómo será el acompañamiento que la DGE brindará a los alumnos
Escuela Marcelino Blanco La Paz
Drama en una escuela de La Paz: cómo será el acompañamiento que la DGE brindará a los alumnos.

Drama en una escuela de La Paz: cómo será el acompañamiento que la DGE brindará a los alumnos.

Drama en La Paz: talleres para un trabajo sostenido

Verónica Álvarez Ocampos, subsecretaria de Infancias, Adolescencias y Juventudes, adelantó la implementación de dos programas clave:

  • Valorando la familia: este programa, activo desde 2016 en toda la provincia, se intensificará y se adaptará de forma "más intensiva y específica" para la comunidad de la escuela. Se enfocará en la crianza responsable, la puesta de límites y la comunicación asertiva, con un énfasis especial en la "escucha activa de nosotros como adultos hacia las adolescencias".

  • Horizonte joven: se pondrán en marcha talleres artísticos, recreativos y terapéuticos. La finalidad es que los adolescentes tengan un espacio seguro para expresarse, reflexionar y recibir acompañamiento profesional.

Carina Gannam, directora de Acompañamiento Escolar, subrayó que el plan es "sostenido" y que se continuará el trabajo en conjunto con otras áreas del Ministerio e incluso con el Ministerio de Salud. La intención es pasar de la contención a la prevención.

Asimismo, la funcionaria destacó que el enfoque actual busca "poner en contexto la situación y aprovechar el momento para hacer un trabajo preventivo".

De esta manera, la hoja de ruta del Ministerio de Educación en la Escuela Marcelino Blanco es clara: un trabajo que se prolongará en el tiempo, con un enfoque multidisciplinario, la aplicación de programas específicos y la corresponsabilidad de toda la comunidad para garantizar un entorno escolar seguro y de apoyo.

Temas
Seguí leyendo

Cómo fue la negociación con la menor atrincherada en La Paz y por qué no se usaron las Taser

El drama de La Paz: cómo pasó la noche la menor que llevó un arma a la escuela

La decisión del Gobierno de San Luis sobre el padre policía de la niña armada en La Paz

"Buscaba a una profe y dos compañeros que le hacían bullying", el relato de un testigo del ataque en La Paz

La Paz: qué sucederá con las actividades educativas en la escuela Marcelino Blanco y qué medidas se tomarán

Marcelo Calipo sobre lo sucedido en La Paz: "Nunca hemos tenido un caso como el que vivimos hoy"

La Paz: la Policía logró que la alumna de 14 años entregara el arma y la situación está controlada

Protocolo de crisis por la menor atrincherada en una escuela de La Paz: cómo se trabaja

LO QUE SE LEE AHORA
Corte de agua en Mendoza: afectará a importantes zonas de Ciudad.
Obras de mantenimiento

Corte de agua en Mendoza: afectará a importantes zonas de Ciudad

Las Más Leídas

Corte de agua en Mendoza: afectará a importantes zonas de Ciudad.
Obras de mantenimiento

Corte de agua en Mendoza: afectará a importantes zonas de Ciudad

La Policía realizó la detención de un hombre que llevaba a una familia a Mar del Plata en contra de su voluntad video
Coordinación entre provincias

Cuatro personas viajaban en contra de su voluntad, alertaron a las autoridades y detuvieron al victimario

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1319 del domingo 14 de septiembre
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1319 del domingo 14 de septiembre

El siniestro ocurrió en la Curva de Guido, en plena Alta Montaña. 
demoras en el tránsito

Grave choque frontal en Alta Montaña: un turista herido

El femicida fue hallado ahorcado en su celda. 
cárcel almafuerte

Hallaron muerto al autor del femicidio de Natalia Tagua en San Rafael

Te Puede Interesar

Drama en La Paz: así sigue el trabajo de la DGE en la escuela Marcelino Blanco.
Abordaje integral

Drama en La Paz: continúa el trabajo de la DGE en la escuela Marcelino Blanco

Por Natalia Mantineo
El gobernador Alfredo Cornejo espera que el presidente anuncie las principales pautas del Presupuesto 2026.
previsiones

Presupuesto 2026: las definiciones de Cornejo a la espera de la pauta de Javier Milei

Por Cecilia Zabala
El debate, con la modalidad de juicio por jurado, busca determinar la culpabilidad o inociencia de Franco Cuello
"Experimentado tirador del grupo GES"

Comenzó el juicio por jurados contra un policía acusado por el femicidio de su pareja

Por Carla Canizzaro