Drama en La Paz: continúa el trabajo de la DGE en la escuela Marcelino Blanco

Tras la primera jornada de abordaje integral en la escuela Marcelino Blanco, de La Paz, en la que una menor ingresó con un arma y realizó varios disparos, la Dirección General de Escuelas (DGE) puso en marcha un plan de acción que no se limita a la contención inmediata, sino que se proyecta como un trabajo sostenido en el tiempo.
Según lo expuesto por Mariana Vanin, delegada regional Este, la atención personalizada continuará. Durante esta semana, se atenderán "particularmente cada una de las problemáticas y preocupaciones", y el trabajo conjunto entre los distintos organismos se mantendrá.
Horizonte joven:se pondrán en marcha talleres artísticos, recreativos y terapéuticos. La finalidad es que los adolescentes tengan un espacio seguro para expresarse, reflexionar y recibir acompañamiento profesional.
Carina Gannam, directora de Acompañamiento Escolar, subrayó que el plan es "sostenido" y que se continuará el trabajo en conjunto con otras áreas del Ministerio e incluso con el Ministerio de Salud. La intención es pasar de la contención a la prevención.
De esta manera, la hoja de ruta del Ministerio de Educación en la Escuela Marcelino Blanco es clara: un trabajo que se prolongará en el tiempo, con un enfoque multidisciplinario, la aplicación de programas específicos y la corresponsabilidad de toda la comunidad para garantizar un entorno escolar seguro y de apoyo.