"Buscaba a una profe y dos compañeros que le hacían bullying", el relato de un testigo del ataque en La Paz

Un alumno de la escuela Marcelino Blanco de La Paz relató en primera persona lo que vivió durante el ataque protagonizado este miércoles por una estudiante de 14 años que ingresó al establecimiento con una pistola 9 milímetros .

El chico recordó que apenas salió de la dirección se topó con la adolescente armada: “Le avisé a una preceptora, pero no me creyó. Después escuché un tiro y corrí al curso” , señaló.

Este mendocino La Paz: qué sucederá con las actividades educativas en la escuela Marcelino Blanco y qué medidas se tomarán

Repercusión interprovincial La decisión del Gobierno de San Luis sobre el padre policía de la niña armada en La Paz

Según su testimonio, la alumna ingresó a las aulas y apuntó a compañeros , al tiempo que exigía que entregaran a quienes buscaba. “Dijo que quería a una profesora, que supuestamente la había reprobado, y a dos compañeros porque le hacían bullying” , aseguró.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#RELATO | Estudiante de la escuela Marcelino Blanco, La Paz, relató cómo vivió el momento en que la alumna sacó el arma dentro del colegio. En el audio, cuenta cómo lo vivió todo: cómo fue la reacción de los compañeros y de las preceptoras, y cómo fue sentir el miedo dentro del aula mientras ocurría la situación. Su testimonio refleja de manera directa la tensión y el impacto que generó este episodio en los estudiantes presentes. Por suerte, la situación ya está controlada y no hubo heridos. Voz modificada digitalmente para resguardar la identidad y proteger la integridad de la persona. Más información en sitioandino.com #LaPaz #escuela #bullying #inseguridadescolar #comunidadeducativa #Mendoza"

El menor indicó que la joven pidió en reiteradas ocasiones que le entregaran a esas tres personas. “Ella decía que iba a matar (a la docente) y después se entregaba” , recordó.

Ataque de una alumna en escuela de La Paz: la evacuación y las presuntas razones de la joven

El ataque provocó pánico en la comunidad educativa. La Policía evacuó la escuela y trasladó a los alumnos al hospital departamental, donde fueron atendidos por crisis nerviosas. Lo propio ocurrió con la docente buscada por la joven, quien se había escondido en un aula, y sus colegas.

Uno de los momentos más críticos fue cuando la adolescente disparó frente a los efectivos que intentaban convencerla de que depusiera su accionar. “Yo escuché cinco tiros (la información oficial indicó que fueron tres). Todos nos escondimos como pudimos”, relató el testigo.

Un escuadrón del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS), junto a efectivos policiales y bajo la supervisión de la fiscal penal de menores de La Paz, Griselda Digier, intervino en el operativo. Tras cinco horas de negociación, la adolescente depuso la actitud y entregó el arma.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#RELATO | El estremecedor relato de una mamá de la escuela Marcelino Blanco, en La Paz, expuso la angustia que vivió cuando su hija la llamó desesperada desde el colegio. Contó que la joven la contactó para pedirle que fuera a buscarla, después de que una alumna ingresara al establecimiento con un arma. Ese llamado reflejó el miedo y la tensión que se vivió en el lugar. En su testimonio, la madre también habló sobre el bullying que sufren los alumnos en las escuelas, una problemática que atraviesa a muchos chicos. La situación ya se encuentra controlada y no hubo heridos, aunque el impacto del hecho sigue generando preocupación en la comunidad educativa. @eemilu_ @danicano.ph Más información en sitioandino.com #LaPaz #escuela #bullying #inseguridadescolar #comunidadeducativa #Mendoza" View this post on Instagram A post shared by Diario Digital Sitio Andino (@sitioandinomza)

De acuerdo con la versión del compañero, la chica era conocida por ser “calladita y tranquila”, aunque en la escuela se hablaba de que sufría bullying y problemas con algunas materias, en particular con una profesora de Matemáticas que la había desaprobado.

El caso continúa bajo investigación judicial. La adolescente permanece internada y bajo custodia, mientras los equipos de seguridad y educación analizan lo ocurrido. El viernes se realizará una jornada de reflexión institucional, sin asistencia obligatoria, con el acompañamiento de los equipos interdisciplinarios y psicopedagógicos de la DGE.