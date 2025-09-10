Estremecedor relato

"Buscaba a una profe y dos compañeros que le hacían bullying", el relato de un testigo del ataque en La Paz

Un compañero de la escuela Marcelino Blanco contó que la menor apuntó a alumnos, y reclamaba a docentes y estudiantes que la hostigaban. Escuchá el audio.

Conmoción en La Paz por el ataque de una alumna con un arma 9 milímetros

Foto: Daniel Cano

El chico recordó que apenas salió de la dirección se topó con la adolescente armada: “Le avisé a una preceptora, pero no me creyó. Después escuché un tiro y corrí al curso”, señaló.

La decisión del Gobierno de San Luis sobre el padre policía de la niña armada en La Paz
La decisión del Gobierno de San Luis sobre el padre policía de la niña armada en La Paz
Qué sucederá con las actividades educativas en la escuela Marcelino Blanco de La Paz y qué medidas se tomarán
La Paz: qué sucederá con las actividades educativas en la escuela Marcelino Blanco y qué medidas se tomarán
Según su testimonio, la alumna ingresó a las aulas y apuntó a compañeros, al tiempo que exigía que entregaran a quienes buscaba. “Dijo que quería a una profesora, que supuestamente la había reprobado, y a dos compañeros porque le hacían bullying”, aseguró.

El menor indicó que la joven pidió en reiteradas ocasiones que le entregaran a esas tres personas. “Ella decía que iba a matar (a la docente) y después se entregaba”, recordó.

Ataque de una alumna en escuela de La Paz: la evacuación y las presuntas razones de la joven

El ataque provocó pánico en la comunidad educativa. La Policía evacuó la escuela y trasladó a los alumnos al hospital departamental, donde fueron atendidos por crisis nerviosas. Lo propio ocurrió con la docente buscada por la joven, quien se había escondido en un aula, y sus colegas.

Uno de los momentos más críticos fue cuando la adolescente disparó frente a los efectivos que intentaban convencerla de que depusiera su accionar. “Yo escuché cinco tiros (la información oficial indicó que fueron tres). Todos nos escondimos como pudimos”, relató el testigo.

Un escuadrón del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS), junto a efectivos policiales y bajo la supervisión de la fiscal penal de menores de La Paz, Griselda Digier, intervino en el operativo. Tras cinco horas de negociación, la adolescente depuso la actitud y entregó el arma.

De acuerdo con la versión del compañero, la chica era conocida por ser “calladita y tranquila”, aunque en la escuela se hablaba de que sufría bullying y problemas con algunas materias, en particular con una profesora de Matemáticas que la había desaprobado.

El caso continúa bajo investigación judicial. La adolescente permanece internada y bajo custodia, mientras los equipos de seguridad y educación analizan lo ocurrido. El viernes se realizará una jornada de reflexión institucional, sin asistencia obligatoria, con el acompañamiento de los equipos interdisciplinarios y psicopedagógicos de la DGE.

Por Sofía Pons
Por Sitio Andino Policiales
Por Sofía Pons