La decisión del Gobierno de San Luis sobre el padre policía de la niña armada en La Paz

Repercusión interprovincial

La ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus, contó que mantuvo diálogo con la provincia vecina. Qué medida tomó San Luis.

El comunicación con Sitio Andino, el Ministerio de Seguridad de San Luis, a cargo de Nancy Sosa, expresó que inicialmente se ocuparán del acompañamiento psicológico del policía y su familia.

"En un primer momento, el personal policial en conjunto con su familia tiene a disposición contención psicológica desde la Unidad de Bienestar Integral la cual acompaña al personal de la Policía y el penitenciario ante una situación como esta", informaron desde el Ministerio puntano a Sitio Andino.

En segundo lugar, "deberá, seguramente, atravesar cuestiones administrativas vinculadas a la tenencia y resguardo de su arma". "La Dirección General de Asuntos Internos instruye actuaciones administrativas, con el fin de determinar o deslindar responsabilidades", aclararon.

Desde la cartera de Seguridad de la provincia vecina aclararon que lo más importante en este momento es la contención del efectivo y su familia.

El ataque de la adolescente en La Paz conmovi&oacute; a toda la provincia y el pa&iacute;s.

El ataque de la adolescente en La Paz conmovió a toda la provincia y el país.

El vínculo de Mendoza y San Luis ante el hecho en La Paz

La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, confirmó que el padre de la joven pertenece a la Policía de San Luis, por lo que se comunicaron con las autoridades puntanas para resolver el atrincheramiento. "Desde hace un tiempo, venimos trabajando muy bien con la provincia de San Luis y con todo Cuyo. Entonces, tenemos mucho contacto con la Policía de allá", expresó la ministra mendocina.

La funcionaria explicó que el diálogo con la familia y la colaboración de las autoridades policiales la provincia vecina permitieron el acceso a información valiosa para la negociación que duró cinco horas.

"La hipótesis principal, y es la que creemos que está confirmada, es que se trata de una pistola 9 milímetros y que sería propiedad del padre, que es un comisario efectivo en actividad en la Policía de la provincia de San Luis", indicó Rus.

La joven de 14 años efectuó tres disparos dentro de la institución escolar de La Paz y las autoridades mendocinas realizarán la reconstrucción del hecho para avanzar en la investigación.

Además, el director general de Policías de Mendoza, Marcelo Calipo, agregó: "Gracias al diálogo y la buena comunicación que tenemos institucionalmente con San Luis, pudimos coordinar todas estas labores que se llevaron a cabo en el día de la fecha. Estuvimos en contacto con el comisario general Pablo Vieytes (Jefe de la Policía de San Luis), que también puso a disposición todo el aparato que él tiene con la ministra (de Seguridad de San Luis) Nancy Sosa".

Marcelo Calipo, titular de la Policía de Mendoza

El ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, felicitó al personal policial mendocino dedicado al operativo en La Paz. "Mi reconocimiento a la Policía de Mendoza por su accionar en la Escuela Marcelino H. Blanco de La Paz. Gracias a su profesionalismo y rapidez se evitó una tragedia. La seguridad y la vida, siempre primero", expresó vía X.

La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, también resaltó el desarrollo de las tareas para lograr que ninguna persona resultara herida. "Quiero felicitar al personal de la DGE y el Ministerio de Seguridad por el profesionalismo con el que trabajaron en la escuela Marcelino Blanco de La Paz lo que permitió que se resolviera de la mejor manera", publicó.

La ministra Mercedes Rus visitó la Base Cóndor y destacó la labor de las fuerzas de seguridad locales. "El objetivo más importante del Gobierno de Mendoza: la niña está sana y salva y ya recibe la atención profesional que necesita", dijo.

