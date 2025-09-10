Repercusiones

El intendente de La Paz se mostró conmovido por el caso de la menor atrincherada

Fernando Ubieta, intendente de La Paz, confirmó que su hijo asiste a la escuela donde ocurrió el incidente con la menor.

Foto: Medios Andinos.
 Por Pablo Segura

El intendente de La Paz, Fernando Ubieta, calificó de “muy triste” el caso de la menor que llevó un arma a la escuela, disparó varias veces y permaneció más de tres horas atrincherada en un patio interno del establecimiento.

Con una evidente conmoción, el jefe comunal confirmó que se enteró de la novedad por su hijo, quien concurre a esa misma escuela, la Marcelino Blanco de La Paz.

“Es una situación muy triste, no estamos acostumbrados a esto en La Paz. No sabemos por qué pasó todo esto”, explicó Fernando Ubieta, en medio de una fuerte conmoción por lo ocurrido y en pleno operativo policial.

Enterado de la novedad, Ubieta se dirigió al establecimiento para seguir de cerca el trabajo de decenas de efectivos de la Policía de Mendoza, integrantes de distintas fuerzas de seguridad.

“No sabemos nada más de lo que todos conocen. Creería que es un caso aislado. Los padres no pueden hablar, sólo lloran y están desesperados”, sostuvo Ubieta en diálogo con la prensa.

Según fuentes judiciales, el hecho ocurrió cerca de las 9 de este miércoles cuando la menor, de 14 años, desenfundó un arma que sería de su padre policía.

Con la pistola efectuó dos disparos, lo que generó un enorme revuelo en la escuela, que debió ser evacuada de inmediato. Mientras tanto, la alumna se atrincheró en un patio interno del establecimiento. Luego disparó varias veces más.

La gravedad del caso generó que efectivos del GRIS (Grupo de Resoluciones de Incidentes y Secuestros) y GES (Grupo Especial de Seguridad), viajaran de inmediato, en helicóptero, hacia La Paz, para intervenir en el conflicto.

