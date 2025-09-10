Conmoción

Protocolo de crisis por la menor atrincherada en una escuela de La Paz: cómo se trabaja

El ministro Tadeo García Zalazar dio una conferencia de prensa por el caso de la menor de edad que llevó un arma de fuego a una escuela y en La Paz. Qué dijo.

Conformaron un protocolo de crisis por la menor atrincherada en La Paz

Conformaron un protocolo de crisis por la menor atrincherada en La Paz

Foto: Yemel Fil
 Por Celeste Funes

Pasado el mediodía, el ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar, dio una conferencia de prensa en Casa de Gobierno luego de que una menor de edad ingresó con un arma a una escuela de La Paz. Tras varias horas, la joven sigue atrincherada y se conformó un Comité de Crisis para controlar la situación.

El violento episodio en la Escuela Marcelino Blanco sigue generando conmoción. Una menor de primer año ingresó con un arma de fuego, efectuó disparos dentro del establecimiento y permaneció atrincherada durante varias horas, obligando a desplegar un operativo inédito en la provincia.

Lee además
Fernando Ubieta, intendente de La Paz.
Repercusiones

El intendente de La Paz se mostró conmovido por el caso de la menor atrincherada
Revuelo en la cartera por el grave episodio ocurrido en La Paz. 
conmoción en el este

El comunicado del Ministerio de Seguridad por la menor atrincherada en La Paz

Un comité de crisis y fuerzas especiales en acción

Los vecinos fueron testigos directos del miedo y la incertidumbre que atravesó a la comunidad educativa. Muchos de ellos se acercaron hasta las inmediaciones del colegio apenas se conoció la noticia. Otros afirmaron que sus hijos llegaron a sus casas notablemente afectados, varios menores debieron recibir asistencia en hospitales por ataques de pánico.

El propio ministro de Educación brindó una conferencia de prensa para confirmar los detalles del operativo. “Se activó inmediatamente un protocolo que tiene la Dirección General de Escuelas para dar intervención a las autoridades. Lo primero que se realizó fue la evacuación del establecimiento educativo. Se pudo evacuar a todos los estudiantes y también al personal de la institución”, explicó. En este sentido, hasta el momento de la conferencia había dos menores en observación.

En paralelo, se conformó un comité de crisis integrado por los ministerios de Seguridad, Salud y Educación, junto al Ministerio Público Fiscal, que puso en marcha la negociación con la menor a través de los grupos especiales GES y Grupo Gris.

Desde la cartera de Educación confirmaron que no habrá clases en el establecimiento afectado, pero sí en el resto de las escuelas del departamento. “Creemos que la escuela es el medio para que estas cosas se charlen. Si la comunidad sufre un hecho de esta magnitud, hay que hablarlo en la escuela”, señaló García Zalazar.

En ese sentido, se pusieron a disposición los gabinetes psicopedagógicos y los SODES (Servicios de Orientación y Apoyo a los Estudiantes) para contener a los alumnos y docentes. Además, se difundieron teléfonos de asistencia para padres que requieran asesoramiento.

Noticia en desarrollo...

Temas
Seguí leyendo

La Paz: el momento en el que la menor dispara frente a policías

Conmoción en La Paz por una menor que llevó un arma a la escuela, disparó y se atrincheró

Elecciones en La Paz: qué se vota y cómo será la renovación del Concejo Deliberante

El emotivo gesto de un oyente de Aconcagua Radio que desató una cadena solidaria

Cómo cambiar el pasaporte si tiene fallas

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3303 del miércoles 10 de septiembre

Día de la Prevención del Suicidio: Mendoza registra mayor incidencia de intentos en mujeres

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 10 de septiembre

LO QUE SE LEE AHORA
Zonda en varias zonas de Mendoza: el pronóstico del tiempo para este miércoles 10 de septiembre
El clima

Zonda en varias zonas de Mendoza: el pronóstico del tiempo para este miércoles 10 de septiembre

Las Más Leídas

Trágico accidente vial en Maipú: falla de frenos provoca la muerte de un motociclista
En ruta 60

Trágico accidente vial en Maipú: una falla de frenos provocó la muerte de un motociclista

Conmoción por una alumna que llevó un arma a la escuela y disparó varias veces. 
Alumna atrincherada en una escuela

La Paz: el momento en el que la menor dispara frente a policías

Conmoción en La Paz por una menor que llevó un arma a la escuela, disparó y se atrincheró.
Mirá el video

Conmoción en La Paz por una menor que llevó un arma a la escuela, disparó y se atrincheró

Zonda en varias zonas de Mendoza: el pronóstico del tiempo para este miércoles 10 de septiembre
El clima

Zonda en varias zonas de Mendoza: el pronóstico del tiempo para este miércoles 10 de septiembre

En qué puesto del ranking de gobernadores quedó Cornejo
Encuesta

Mejora la imagen de Cornejo y dos intendentes mendocinos figuran en el top ten nacional

Te Puede Interesar

Conformaron un protocolo de crisis por la menor atrincherada en La Paz
Conmoción

Protocolo de crisis por la menor atrincherada en una escuela de La Paz: cómo se trabaja

Por Celeste Funes
Conmoción por una alumna que llevó un arma a la escuela y disparó varias veces. 
Alumna atrincherada en una escuela

La Paz: el momento en el que la menor dispara frente a policías

Por Pablo Segura
Conmoción en La Paz por una menor que llevó un arma a la escuela, disparó y se atrincheró.
Mirá el video

Conmoción en La Paz por una menor que llevó un arma a la escuela, disparó y se atrincheró

Por Pablo Segura