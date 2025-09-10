Fabricio Ballarini llega al Teatro Selectro con su espectáculo "No sos vos, soy yo"

El próximo domingo 14 de septiembre, a las 20, en el Teatro Selectro de Mendoza , se presentará el investigador y divulgador científico Fabricio Ballarini con su unipersonal “No sos vos, soy yo” , una propuesta que combina ciencia, humor y experimentos en vivo para hablar de lo que más nos mueve: el amor.

El amor nos inspira, nos transforma, nos alegra… pero también nos llena de dudas, celos y obsesiones. ¿Por qué complicamos algo tan simple? ¿Cómo un mecanismo biológico se convierte en lo mejor —y a veces lo peor— de nuestras vidas?

Estremecedor relato "Buscaba a una profe y dos compañeros que le hacían bullying", el relato de un testigo del ataque en La Paz

Basada en su exitoso libro homónimo —que se encuentra en el Top 10 de ventas—, la obra recorre preguntas como:

Con un estilo cercano y participativo, Ballarini invita al público a vivir una noche distinta, donde la neurociencia y las emociones se entrelazan con humor y curiosidad.

image

Un referente de la divulgación científica

Ballarini es investigador del CONICET, licenciado en Ciencias Biológicas por la UBA y director del Departamento de Ciencias de la Vida del ITBA. Además, lidera el Laboratorio de Neurociencia Traslacional de la Facultad de Medicina de la UBA.

Su trayectoria lo llevó a medios como Filo News, Olga, Luzu, Radio con Vos, Nacional Rock, Metro, Urbana Play y a la TV Pública con el programa ¿Neuro qué?, multipremiado a nivel internacional.

También es autor de REC (Editorial Sudamericana) y No sos vos, soy yo, y ha presentado sus unipersonales en escenarios como el Teatro Maipo y el Konex en Buenos Aires, el Quality en Córdoba, la Sala Lavardén en Rosario, así como en salas de Madrid y Barcelona.

Ficha técnica