Fabricio Ballarini llega al Teatro Selectro con su espectáculo "No sos vos, soy yo"

El próximo domingo 14 de septiembre, a las 20, en el Teatro Selectro de Mendoza, se presentará el investigador y divulgador científico Fabricio Ballarini con su unipersonal “No sos vos, soy yo”, una propuesta que combina ciencia, humor y experimentos en vivo para hablar de lo que más nos mueve: el amor.
El amor nos inspira, nos transforma, nos alegra… pero también nos llena de dudas, celos y obsesiones. ¿Por qué complicamos algo tan simple? ¿Cómo un mecanismo biológico se convierte en lo mejor —y a veces lo peor— de nuestras vidas?
Basada en su exitoso libro homónimo —que se encuentra en el Top 10 de ventas—, la obra recorre preguntas como:
¿Por qué nos besamos?
¿Qué le ocurre al cerebro cuando nos enamoramos?
¿Por qué existen diferentes orientaciones sexuales?
Con un estilo cercano y participativo, Ballarini invita al público a vivir una noche distinta, donde la neurociencia y las emociones se entrelazan con humor y curiosidad.
Un referente de la divulgación científica
Ballarini es investigador del CONICET, licenciado en Ciencias Biológicas por la UBA y director del Departamento de Ciencias de la Vida del ITBA. Además, lidera el Laboratorio de Neurociencia Traslacional de la Facultad de Medicina de la UBA.
Su trayectoria lo llevó a medios como Filo News, Olga, Luzu, Radio con Vos, Nacional Rock, Metro, Urbana Play y a la TV Pública con el programa ¿Neuro qué?, multipremiado a nivel internacional.
También es autor de REC (Editorial Sudamericana) y No sos vos, soy yo, y ha presentado sus unipersonales en escenarios como el Teatro Maipo y el Konex en Buenos Aires, el Quality en Córdoba, la Sala Lavardén en Rosario, así como en salas de Madrid y Barcelona.