para agendar

Fabricio Ballarini llega al Teatro Selectro con su espectáculo "No sos vos, soy yo"

El científico del CONICET ofrecerá una charla-espectáculo en el Teatro Selectro, donde revelará los secretos del amor desde la mirada de la ciencia.

Fabricio Ballarini llega al Teatro Selectro con su espectáculo No sos vos, soy yo

Fabricio Ballarini llega al Teatro Selectro con su espectáculo "No sos vos, soy yo"

Por Sitio Andino MuchoShow

El próximo domingo 14 de septiembre, a las 20, en el Teatro Selectro de Mendoza, se presentará el investigador y divulgador científico Fabricio Ballarini con su unipersonal “No sos vos, soy yo”, una propuesta que combina ciencia, humor y experimentos en vivo para hablar de lo que más nos mueve: el amor.

El amor nos inspira, nos transforma, nos alegra… pero también nos llena de dudas, celos y obsesiones. ¿Por qué complicamos algo tan simple? ¿Cómo un mecanismo biológico se convierte en lo mejor —y a veces lo peor— de nuestras vidas?

Lee además
Conmoción en La Paz por el ataque de una alumna con un arma 9 milímetros
Estremecedor relato

"Buscaba a una profe y dos compañeros que le hacían bullying", el relato de un testigo del ataque en La Paz
Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3303 del miércoles 10 de septiembre
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3303 del miércoles 10 de septiembre

Basada en su exitoso libro homónimo —que se encuentra en el Top 10 de ventas—, la obra recorre preguntas como:

  • ¿Por qué nos besamos?

  • ¿Qué le ocurre al cerebro cuando nos enamoramos?

  • ¿Por qué existen diferentes orientaciones sexuales?

Con un estilo cercano y participativo, Ballarini invita al público a vivir una noche distinta, donde la neurociencia y las emociones se entrelazan con humor y curiosidad.

image

Un referente de la divulgación científica

Ballarini es investigador del CONICET, licenciado en Ciencias Biológicas por la UBA y director del Departamento de Ciencias de la Vida del ITBA. Además, lidera el Laboratorio de Neurociencia Traslacional de la Facultad de Medicina de la UBA.

Su trayectoria lo llevó a medios como Filo News, Olga, Luzu, Radio con Vos, Nacional Rock, Metro, Urbana Play y a la TV Pública con el programa ¿Neuro qué?, multipremiado a nivel internacional.

También es autor de REC (Editorial Sudamericana) y No sos vos, soy yo, y ha presentado sus unipersonales en escenarios como el Teatro Maipo y el Konex en Buenos Aires, el Quality en Córdoba, la Sala Lavardén en Rosario, así como en salas de Madrid y Barcelona.

Ficha técnica

  • Espectáculo: No sos vos, soy yo - Fabri Ballarini
  • Día: 14 de septiembre
  • Hora: 20:00
  • Lugar: Teatro Selectro
Temas
Seguí leyendo

La Paz: qué sucederá con las actividades educativas en la escuela Marcelino Blanco y qué medidas se tomarán

El eCommerce Go desembarca en Mendoza con su décima edición

Cuánto necesita ganar una familia mendocina para no ser pobre ni indigente

Protocolo de crisis por la menor atrincherada en una escuela de La Paz: cómo se trabaja

El emotivo gesto de un oyente de Aconcagua Radio que desató una cadena solidaria

Cómo cambiar el pasaporte si tiene fallas

Día de la Prevención del Suicidio: Mendoza registra mayor incidencia de intentos en mujeres

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 10 de septiembre

LO QUE SE LEE AHORA
Conformaron un protocolo de crisis por la menor atrincherada en La Paz
Conmoción

Protocolo de crisis por la menor atrincherada en una escuela de La Paz: cómo se trabaja

Las Más Leídas

Revuelo en la cárcel de San Felipe por un motín. 
mirá los videos

Tensión en la cárcel de San Felipe por un motín

Conmoción por una alumna que llevó un arma a la escuela y disparó varias veces. 
Alumna atrincherada en una escuela

La Paz: el momento en el que la menor dispara frente a policías

Conmoción en La Paz por una menor que llevó un arma a la escuela, disparó y se atrincheró.
Mirá el video

Conmoción en La Paz por una menor que llevó un arma a la escuela, disparó y se atrincheró

Zonda en varias zonas de Mendoza: el pronóstico del tiempo para este miércoles 10 de septiembre
El clima

Zonda en varias zonas de Mendoza: el pronóstico del tiempo para este miércoles 10 de septiembre

Revuelo en la cartera por el grave episodio ocurrido en La Paz. 
conmoción en el este

El comunicado del Ministerio de Seguridad por la menor atrincherada en La Paz

Te Puede Interesar

La decisión del Gobierno de San Luis sobre el padre policía de la niña armada en La Paz
Repercusión interprovincial

La decisión del Gobierno de San Luis sobre el padre policía de la niña armada en La Paz

Por Sofía Pons
Conmoción en La Paz por el ataque de una alumna con un arma 9 milímetros
Estremecedor relato

"Buscaba a una profe y dos compañeros que le hacían bullying", el relato de un testigo del ataque en La Paz

Por Sitio Andino Policiales
Qué sucederá con las actividades educativas en la escuela Marcelino Blanco de La Paz y qué medidas se tomarán
Este mendocino

La Paz: qué sucederá con las actividades educativas en la escuela Marcelino Blanco y qué medidas se tomarán

Por Sofía Pons