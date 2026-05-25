Publicidades hechas con inteligencia artificial y menos actores: la preocupación que crece en Mendoza

El uso de la inteligencia artificial ya es una realidad en la vida cotidiana, aunque su avance también trae consigo nuevos desafíos en el aprendizaje y el trabajo . A esa discusión se suma el sector del entretenimiento , donde la industria cinematográfica es hoy objeto de debate a nivel nacional ante la necesidad de establecer regulaciones legales sobre el uso adecuado.

“Mi imagen, mis expresiones y mi voz son mis herramientas de trabajo.” Regulemos el uso de la Inteligencia Artificial. Expresamos la necesidad urgente de establecer regulaciones claras que protejan el trabajo artístico y garanticen transparencia frente al público. pic.twitter.com/McqMMOkcUk

La situación tomó mayor relevancia tras la reciente publicación de videos por parte de la Asociación Argentina de Actores y Actrices , en los que artistas como Ricardo Darín , Marina Bellati y Guillermo Francella llamaron a la acción del sector legislativo para avanzar en una regulación que proteja el uso de la imagen y los derechos de actores y actrices frente al crecimiento de la IA .

En ese contexto, Mendoza tampoco permanece ajena al debate. Mientras la provincia registra un crecimiento sostenido en producciones de películas y series , también crece la preocupación dentro del sector audiovisual por la posible pérdida de puestos de trabajo y los riesgos vinculados a la seguridad por el uso indebido mediante herramientas de inteligencia artificial.

La inteligencia artificial en el cine: ¿Una situación de supervivencia o de convivencia armónica?

Para profundizar en el tema, Sitio Andino dialogó con Gonzalo Bendelé, delegado gremial de la Asociación de Actores de Mendoza, filial del sindicato nacional, para conocer cuál es la situación actual en torno al uso de la IA en el sector audiovisual, qué debates ya comenzaron dentro del ámbito gremial y cómo se observa el fenómeno en la provincia.

“ Es un tema que paulatinamente ha empezado a afectar cuestiones que tienen que ver directamente con nuestro ámbito laboral ”, explicó Bendelé. Según señaló, el crecimiento acelerado de la inteligencia artificial comenzó a impactar en actividades vinculadas al cine, la publicidad y las producciones de ficción, generando inquietudes sobre el futuro del trabajo actoral.

Gonzalo Bendelé - Asociación de Actores de Mendoza Gonzalo Bendelé, líder gremial de la asociación provincial, expone la necesidad de regulaciones para la IA. Foto: gentileza

El dirigente recordó que el debate tomó fuerza internacionalmente durante las huelgas realizadas en Hollywood en 2023 y 2024, cuando el sindicato de actores estadounidense puso el foco en la utilización de tecnologías capaces de replicar rostros, voces y actuaciones mediante inteligencia artificial.

Puede haber una convivencia, pero hay que establecer reglas claras para que las empresas no abusen de su uso y aprovechando la imagen de los actores. Puede haber una convivencia, pero hay que establecer reglas claras para que las empresas no abusen de su uso y aprovechando la imagen de los actores.

“ Esas huelgas marcaron un antecedente importante porque la preocupación ya empezaba a ser concreta. Se discutía la posibilidad de que las productoras compraran el derecho de imagen de actores de manera indefinida para reutilizarlo digitalmente sin nuevos contratos ni pagos posteriores”, explicó.

Para Bendelé, el problema no se limita únicamente a las grandes figuras internacionales. “Hoy cualquier persona puede tomar la imagen de un artista, modificarla con IA y utilizarla en publicidades, flyers o publicaciones en redes sociales sin autorización. Ahí ya existe un uso indiscriminado de la imagen y del trabajo del actor ”, sostuvo.

Convivencia pero bajo regulación: el pedido central

Desde la Asociación provincial consideran que el desafío no pasa por rechazar completamente la inteligencia artificial, sino por establecer límites claros que permitan una convivencia equilibrada entre la tecnología y el trabajo humano: “El avance tecnológico va a seguir existiendo y va a modificar muchos ámbitos laborales. Nosotros no planteamos una postura de rechazo absoluto, pero sí creemos que tiene que haber reglas claras para evitar abusos ”, afirmó Bendelé.

En ese sentido, remarcó que el principal eje de discusión es la protección del derecho de imagen, de voz y de identidad de actores y actrices. “Trabajamos con nuestra imagen y con nuestra voz. Por eso necesitamos marcos regulatorios que protejan esos derechos y que impidan que las empresas utilicen herramientas de IA para reemplazar trabajadores sin ningún tipo de control”, agregó.

Hoy cualquiera puede agarrar la imagen de cualquier artista y hacer una publicidad, o lo que sea, y colgarlo en las redes sociales. Hoy cualquiera puede agarrar la imagen de cualquier artista y hacer una publicidad, o lo que sea, y colgarlo en las redes sociales.

El delegado gremial consideró que el debate deberá avanzar inevitablemente hacia el plano legislativo nacional: “Tiene que haber leyes que regulen esta situación. No solamente para proteger a los artistas, sino también a cualquier persona, porque acá también entran en juego cuestiones vinculadas a la privacidad y al uso indebido de la imagen ”, indicó.

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Actualmente, explicó, todavía no existen demandas específicas impulsadas desde el sector en Mendoza, aunque sí comenzó una discusión gremial sobre la necesidad de generar marcos regulatorios antes de que el problema escale aún más: “Estamos en una etapa inicial del debate, pero entendemos que esto tiene que empezar a tratarse ahora. La IA avanza muy rápido y las regulaciones suelen llegar después”, advirtió.

El impacto de la IA en Mendoza: fuerte en el teatro pero no en la publicidad

Al trasladar la discusión al escenario local, Bendelé señaló que el uso de inteligencia artificial ya comenzó a evidenciarse especialmente en el ámbito publicitario, tanto en redes sociales como en piezas audiovisuales y contenidos televisivos, un sector que logró fortalecerse en los últimos años gracias al apoyo estatal y provincial. Sin embargo, desde la Asociación provincial sostienen que el teatro continúa siendo uno de los principales espacios que absorbe a gran parte de quienes viven de la actuación.

Embed Hoy salio el comercial de Easy titulado "Leo Paredes lee paredes" (hecho por la agencia Don by Havas). Mirá el video antes de seguir leyendo...



Que una agencia argentina y una marca argentina apuesten a IA generativa para un comercial me parece una buena señal de hacia dónde va… pic.twitter.com/JhFnpY1URn — Agustin Mario Gimenez (@agimenez) May 18, 2026

“En la publicidad es donde más se está empezando a notar. Muchas empresas y productoras utilizan herramientas de IA para abaratar costos y evitar contratar actores reales. Eso claramente impacta sobre las fuentes laborales”, sostuvo.

Tenemos que empezar a hablar de leyes para regularlo en los ámbitos de trabajo y por una cuestión de seguridad y de defensa del ser humano. Tenemos que empezar a hablar de leyes para regularlo en los ámbitos de trabajo y por una cuestión de seguridad y de defensa del ser humano.

La situación adquiere una relevancia particular dentro del sector actoral debido a que las publicidades representan históricamente uno de los trabajos mejor remunerados para actores y actrices: “Las publicidades suelen estar muy bien pagadas porque trabajan bajo convenio colectivo y además incluyen el pago por derecho de imagen. Muchas veces son los trabajos con mejores salarios dentro de la actividad”, explicó Bendelé.

En paralelo a este crecimiento de la IA aplicada a contenidos comerciales y audiovisuales, Mendoza también comenzó a incorporar espacios de formación específicos sobre estas nuevas herramientas. Uno de los ejemplos es el Diplomado en Inteligencia Artificial para Cine y Publicidad impulsado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo.

Del streaming a la inteligencia artificial: ¿Qué relación hay?

Bendelé comparó el escenario actual con lo ocurrido años atrás durante la expansión de las plataformas de streaming, cuando el sector también debió adaptarse a nuevas modalidades de producción y contratación: “Cuando aparecieron las plataformas no existían regulaciones específicas porque los convenios estaban pensados para televisión tradicional. Hubo que trabajar mucho para incorporar al streaming dentro de los convenios colectivos”, recordó.

Simón de la montaña - Película Mendoza es fuerte en el teatro a nivel laboral: ¿Cuál será el futuro del sector audiovisual? Foto: Archivo

La publicidad es la que mejor está ubicada en la escala salarial en el trabajo de los actores. La publicidad es la que mejor está ubicada en la escala salarial en el trabajo de los actores.

Con el paso del tiempo, explicó, las producciones para plataformas lograron incorporarse a marcos regulatorios más claros mediante negociaciones gremiales progresivas: “Hoy prácticamente gran parte de la ficción se trasladó al streaming y ese trabajo ya está regulado. Pero la inteligencia artificial está creciendo de una manera mucho más explosiva y acelerada, especialmente en redes sociales y producción digital”, advirtió.