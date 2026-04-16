Qué hacer ante la circulación de fotos íntimas de menores manipuladas con inteligencia artificial

La difusión de contenido íntimo falso crece en redes sociales y preocupa a las familias

La circulación de imágenes sexuales falsas con inteligencia artificial se volvieron una preocupación creciente, especialmente entre padres de menores de edad . Este tipo de contenido manipulado puede viralizarse rápidamente en redes sociales, generando un fuerte impacto emocional y posibles consecuencias legales para las víctimas.

Frente a este escenario, detectar a tiempo las imágenes falsas con inteligencia artificial es importante para limitar su propagación. Existen herramientas gratuitas que son útiles para reportar el material sin necesidad de subirlo a Internet.

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Si se detecta la circulación de una imagen íntima falsa, especialmente cuando involucra a menores, es fundamental actuar con rapidez y responsabilidad para frentar su difusión.

El primer paso es guardar el archivo en el dispositivo . Esto permite que los sistemas especializados puedan identificarlo posteriormente si vuelve a aparecer en otras plataformas.

También es clave evitar reenviar o compartir el contenido. Su difusión solo agrava el problema, amplifica el daño y contribuye a la viralización

Take It Down, la herramienta gratuita para eliminar imágenes falsas

Una de las opciones más efectivas es Take It Down, una herramienta gratuita desarrollada por el National Center for Missing & Exploited Children. Está diseñada para ayudar a eliminar imágenes o videos íntimos que involucren a menores de 18 años, incluso si se sospecha que podrían difundirse.

El procedimiento es simple:

Abrir un "caso" en la plataforma oficial .

. C argar la imagen o video desde el dispositivo , sin necesidad de publicarlo.

, sin necesidad de publicarlo. El sistema genera una huella digital del contenido, lo que permite rastrear y frenar su circulación en Internet.

Una vez iniciado el proceso, la organización se encarga de la detección, bloqueo y gestionar la posible eliminación del material en distintas plataformas. Además, quien realiza la solicitud puede recibir información sobre los resultados.

Privacidad garantizada y acompañamiento

Un aspecto clave de esta herramienta es que el proceso es completamente confidencial. Las imágenes no se suben a la web ni se almacenan en servidores externos: la huella digital se genera directamente desde el dispositivo del usuario.

ciberbullying Un aspecto clave de esta herramienta es que el proceso es completamente confidencial

Además, se recomienda buscar acompañamiento institucional, ya sea en el ámbito escolar o mediante organismos oficiales, para abordar la situación de forma integral y proteger a las personas afectadas.

El avance de la inteligencia artificial facilitó la creación de deepfakes sexuales, un fenómeno que plantea nuevos desafíos en materia de ciberseguridad y privacidad digital.