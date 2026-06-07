7 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Física

Argentina celebra el Día Nacional del Físico y la Física: cuál es el origen de la efeméride

La jornada del 7 de junio celebra una nueva efeméride por el Día Nacional del Físico y la Física. Más allá de su labor e importancia, fortalece el desarrollo científico en Argentina.

Argentina celebra el Día Nacional del Físico y la Física: cuál es el origen de la efeméride

Argentina celebra el Día Nacional del Físico y la Física: cuál es el origen de la efeméride

Foto: UNCuyo
Por Sitio Andino Sociedad

Este 7 de junio, se conmemora el Día Nacional del Físico y la Física, una fecha dedicada a reconocer el trabajo de quienes investigan los fenómenos que rigen el universo y contribuyen al desarrollo científico y tecnológico en Argentina. La efeméride pone en valor una disciplina esencial para comprender el mundo que nos rodea y para impulsar avances que impactan en la vida cotidiana.

Día Nacional de Físico y la Física: el origen del 7 de junio

El Día Nacional del Físico y la Física fue incorporado al calendario argentino como una jornada de reconocimiento a la labor de los profesionales de esta disciplina. A diferencia de otras efemérides vinculadas al nacimiento o fallecimiento de una personalidad destacada, esta fecha fue institucionalizada con el objetivo de homenajear a quienes dedican su trabajo al estudio de las leyes fundamentales de la naturaleza.

científica, física, científico, química.jpg
Desde partículas ayómicas hasta el mismo universo: la tarea abarcativa de la física como disciplina.

Desde partículas ayómicas hasta el mismo universo: la tarea abarcativa de la física como disciplina.

La conmemoración busca destacar el aporte que realizan físicos y físicas en ámbitos tan diversos como la investigación científica, la educación, la industria, la medicina, la energía y el desarrollo tecnológico. Su labor resulta clave para generar conocimiento, promover la innovación y contribuir al crecimiento del país.

Con el paso de los años, la fecha también se convirtió en una oportunidad para acercar la ciencia a la sociedad, visibilizar el trabajo que se realiza en laboratorios e instituciones de investigación y despertar vocaciones científicas entre las nuevas generaciones.

¿Qué es la física?

La física es la ciencia que estudia la materia, la energía, el espacio y el tiempo, así como las leyes que gobiernan sus interacciones. Su objetivo es explicar cómo funciona el universo, desde las partículas más pequeñas hasta las estructuras más grandes conocidas, como las galaxias.

La palabra proviene del término griego physiká, que puede traducirse como " cosas de la naturaleza". A lo largo de la historia, esta disciplina permitió comprender fenómenos tan diversos como el movimiento de los cuerpos, la gravedad, la electricidad, el magnetismo, la luz, el sonido y el calor.

Conceptos cotidianos como la velocidad, la aceleración, la fuerza o la energía tienen su origen en principios físicos que explican gran parte de lo que sucede a nuestro alrededor.

Fuente: UNCuyo

Temas
Seguí leyendo

Resultados del Quini 6 hoy domingo 7 de junio: números ganadores del sorteo 3380

El hecho ocurrido hace 216 años que dio origen al Día del Periodista en Argentina

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1357 del domingo 7 de junio

Con urnas y tecnología se desarrolla este fin de semana la Colecta Anual de Cáritas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2431 y números ganadores del domingo 7 de junio

Alumnos de Malargüe representan a Mendoza en el concurso Fruteá Tu Escuela

Alerta en Argentina: un femicidio cada 36 horas y preocupación por el recorte de políticas de género

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana de Argentina y el mundo

Lee además
Sergio Mosconi, El físico que ayudó a revolucionar la medicina nuclear desde Mendoza.

El físico que ayudó a revolucionar la medicina nuclear desde Mendoza
Día Mundial de Concientización del Síndrome de Tourette: por qué se recuerda hoy, 7 de junio

Qué es el Síndrome de Tourette y por qué hoy, 7 de junio, es su día mundial
LO QUE SE LEE AHORA
Sergio Mosconi, El físico que ayudó a revolucionar la medicina nuclear desde Mendoza.

El físico que ayudó a revolucionar la medicina nuclear desde Mendoza

Las Más Leídas

Un nuevo método de extracción de aceite de oliva promete revolucionar la industria

El hallazgo de un especialista mendocino que abre una nueva era para el aceite de oliva

Choque entre dos camionetas termina con la muerte de una mujer en Maipú

Impactante colisión en Ruta 14: una muerte y dos heridos

Video: una violenta pelea a la salida de un boliche en General Alvear

Escalofriante agresión en Bowen: derribó a un joven y lo pateó en la cabeza

Banco Nación lanzó promociones por el Día del Padre 2026: qué comprar en 24 cuotas sin interés

Hasta 24 cuotas sin interés: los regalos para el Día del Padre que promueve el Banco Nación

Se incendió un camión en Alta Montaña: bomberos controlaron el fuego

Susto en Alta Montaña: un camión se incendió en plena Ruta 7