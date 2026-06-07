Argentina celebra el Día Nacional del Físico y la Física: cuál es el origen de la efeméride

Este 7 de junio , se conmemora el Día Nacional del Físico y la Física , una fecha dedicada a reconocer el trabajo de quienes investigan los fenómenos que rigen el universo y contribuyen al desarrollo científico y tecnológico en Argentina . La efeméride pone en valor una disciplina esencial para comprender el mundo que nos rodea y para impulsar avances que impactan en la vida cotidiana .

El Día Nacional del Físico y la Física fue incorporado al calendario argentino como una jornada de reconocimiento a la labor de los profesionales de esta disciplina . A diferencia de otras efemérides vinculadas al nacimiento o fallecimiento de una personalidad destacada, esta fecha fue institucionalizada con el objetivo de homenajear a quienes dedican su trabajo al estudio de las leyes fundamentales de la naturaleza .

Desde partículas ayómicas hasta el mismo universo: la tarea abarcativa de la física como disciplina.

La conmemoración busca destacar el aporte que realizan físicos y físicas en ámbitos tan diversos como la investigación científica , la educación, la industria, la medicina, la energía y el desarrollo tecnológico . Su labor resulta clave para generar conocimiento, promover la innovación y contribuir al crecimiento del país.

Con el paso de los años, la fecha también se convirtió en una oportunidad para acercar la ciencia a la sociedad, visibilizar el trabajo que se realiza en laboratorios e instituciones de investigación y despertar vocaciones científicas entre las nuevas generaciones.

¿Qué es la física?

La física es la ciencia que estudia la materia, la energía, el espacio y el tiempo, así como las leyes que gobiernan sus interacciones. Su objetivo es explicar cómo funciona el universo, desde las partículas más pequeñas hasta las estructuras más grandes conocidas, como las galaxias.

La palabra proviene del término griego physiká, que puede traducirse como " cosas de la naturaleza". A lo largo de la historia, esta disciplina permitió comprender fenómenos tan diversos como el movimiento de los cuerpos, la gravedad, la electricidad, el magnetismo, la luz, el sonido y el calor.

Conceptos cotidianos como la velocidad, la aceleración, la fuerza o la energía tienen su origen en principios físicos que explican gran parte de lo que sucede a nuestro alrededor.

Fuente: UNCuyo