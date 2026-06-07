Día Mundial de Concientización del Síndrome de Tourette: por qué se recuerda hoy, 7 de junio

Cada 7 de junio se conmemora el Día Mundial de Concienciación del Síndrome de Tourette , una efeméride creada con el objetivo de sensibilizar a la población sobre este trastorno neurológico que afecta al cerebro y promover mayor comprensión e inclusión social.

El Síndrome de Tourette es una afección neurológica caracterizada por la presencia de múltiples tics, que pueden ser movimientos o sonidos vocales rápidos, repetitivos e involuntarios, y que no pueden ser controlados por quienes la padecen.

Según diversas fuentes, esta fecha fue impulsada por la Sociedad Europea para el Estudio del Síndrome de Tourette en honor al nacimiento de la doctora Mary Robertson, quien dedicó su carrera a la investigación y al tratamiento de pacientes con esta condición.

Más allá de su propósito conmemorativo, esta jornada busca divulgar información sobre el síndrome y promover el apoyo y la comprensión hacia quienes viven con esta condición.

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