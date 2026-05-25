El Desafío Ruta 40 y la montaña empujaron un fin de semana con turismo fuerte en Mendoza

San Rafael, uno de los destinos más visitados este fin de semana Patrio.

Mendoza volvió a ubicarse entre los destinos más elegidos del país durante el fin de semana largo por el 25 de Mayo . Con la montaña, el vino, la gastronomía y el regreso del Desafío Ruta 40 a San Rafael como grandes atractivos, la provincia logró sostener un importante movimiento de turismo pese a un escenario nacional marcado por viajes más austeros y escapadas de corta duración.

Así lo reflejó el informe difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) , que ubicó a Mendoza entre las provincias con mejor desempeño turístico del feriado patrio .

La gastronomía de Potrerillos resiste la baja del turismo con comida casera y experiencias de montaña

Según el relevamiento, la provincia alcanzó una ocupación promedio proyectada del 58%, con picos cercanos al 80% en destinos de montaña. Además, se estimó la llegada de casi 56 mil turistas y un impacto económico superior a los $11.370 millones. La estadía promedio fue de 2,5 días.

En un contexto económico donde predominan las escapadas de cercanía y las decisiones de viaje tomadas a último momento, Mendoza logró sostener un flujo turístico constante gracias a una combinación que ya aparece consolidada: paisajes naturales, enoturismo, gastronomía y eventos internacionales.

El Desafío Ruta 40 volvió a San Rafael y movilizó al sur mendocino

Uno de los principales motores del movimiento turístico fue el inicio del Desafío Ruta 40 YPF, competencia válida por el Campeonato Mundial de Rally Raid, que regresará este martes a San Rafael después de diez años y que en la previa atrajo a turistas al departamento.

El evento no solo vuelve a poner a Mendoza en el calendario internacional del automovilismo, sino que además genera un fuerte derrame económico en el sur provincial, que ya se sintió este fin de semana largo. Hoteles, restaurantes, estaciones de servicio, bodegas y distintos prestadores turísticos trabajaron con mayor movimiento a partir de la llegada de equipos técnicos, pilotos, organizadores y fanáticos de diferentes países.

El regreso de la competencia también ratificó una estrategia que Mendoza viene profundizando desde hace años: utilizar eventos deportivos y culturales de escala internacional como herramienta para sostener actividad turística fuera de las temporadas más fuertes.

En ese sentido, tanto San Rafael como otros destinos del sur mendocino lograron captar visitantes que combinaron la asistencia al rally con recorridos gastronómicos, visitas a bodegas y actividades de naturaleza.

La montaña y el enoturismo mantuvieron altos niveles de ocupación

Más allá del impacto del Desafío Ruta 40, el informe de CAME destacó que la provincia mantuvo buenos niveles de actividad en los destinos tradicionales vinculados al vino y la montaña.

WhatsApp Image 2026-05-25 at 5.00.32 PM Mendoza, entre los destinos más elegidos este fin de semana largo.

La Ciudad de Mendoza, el Valle de Uco y los corredores de alta montaña concentraron gran parte de las visitas durante el feriado. En estos puntos se desarrollaron circuitos en bodegas, propuestas gastronómicas, ferias patrias, espectáculos culturales y actividades recreativas.

La montaña mendocina fue uno de los sectores con mayor ocupación del fin de semana, alcanzando niveles cercanos al 80%. En paralelo, el Valle de Uco y la capital provincial sostuvieron registros cercanos al 60%, impulsados principalmente por escapadas nacionales y turismo regional.

El turismo del vino volvió a consolidarse como uno de los segmentos más fuertes de Mendoza, especialmente entre visitantes que buscaron experiencias cortas vinculadas a gastronomía, paisajes y bienestar.

A eso se sumó el comienzo del movimiento previo a la temporada invernal. La cercanía del invierno ya empieza a traccionar consultas y reservas hacia destinos cordilleranos y centros vinculados a la nieve, un fenómeno que el sector turístico provincial sigue de cerca.

Mendoza, entre los destinos más buscados del país

El relevamiento de CAME también incorporó datos de operadores turísticos y plataformas de viaje que reflejaron un crecimiento de las búsquedas de destinos nacionales durante el fin de semana largo.

En ese escenario, Mendoza apareció entre los destinos más elegidos del país, junto a Buenos Aires, Puerto Iguazú, Bariloche y Salta. El interés estuvo impulsado principalmente por escapadas cortas y opciones vinculadas a naturaleza, gastronomía y turismo interno.

unnamed (1) Con escapadas cortas y turismo regional, el feriado del 25 de Mayo movió $ 340 mil millones, según la CAME.

El informe remarcó además que el turismo nacional ganó terreno frente a los viajes al exterior, en un contexto económico que llevó a muchos argentinos a priorizar propuestas más accesibles y cercanas.

Cómo fue el movimiento turístico en el país

A nivel nacional, el quinto fin de semana largo del año movilizó a 1.440.120 turistas y generó un impacto económico de $339.880 millones, según CAME.

El gasto promedio diario por turista fue de $112.385, mientras que la estadía promedio se ubicó en 2,1 noches. Además, el informe destacó que este feriado mostró un crecimiento del 9,1% en cantidad de turistas respecto del último fin de semana largo por el 25 de Mayo realizado en 2023.

Las fiestas populares, las celebraciones patrias, los eventos culturales y las competencias deportivas fueron algunos de los principales impulsores del movimiento turístico en distintos puntos del país.

Dentro de ese escenario, Mendoza logró sobresalir nuevamente gracias a una combinación de turismo tradicional y grandes eventos internacionales, consolidándose como una de las plazas más competitivas del país incluso fuera de la temporada alta.