Mendoza, entre los destinos favoritos del finde XL: cómo se mueve el nuevo turista

En medio del fin de semana largo por el 25 de Mayo, Mendoza continúa posicionándose como uno de los destinos turísticos más elegidos del país. Según datos de Aerolíneas Argentinas, la provincia ocupa el segundo lugar entre los destinos con mayor cantidad de reservas aéreas, sólo por detrás de Córdoba.

En este contexto, la compañía informó que más de 147 mil pasajeros realizaron reservas para viajar durante el feriado. Además, el ranking de los 10 destinos más elegidos quedó conformado, en orden, de la siguiente manera:

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Mendoza aparece como la segunda provincia con más reservas de vuelos en Aerolíneas Argentinas.

Sitio Andino consultó a la Cámara Hotelera de Mendoza, desde donde señalaron que el volumen de vuelos registrados para el fin de semana largo todavía no se traduce en reservas hoteleras. Según explicaron, esto responde a un cambio en el perfil del turista, que hoy se muestra más austero y suele definir sus viajes a último momento, incluso sobre la fecha.

A su vez, se trata de un visitante mucho más cuidadoso con sus gastos y que busca optimizar al máximo su presupuesto. En ese contexto, las actividades al aire libre continúan entre las opciones más elegidas. Sin embargo, con la llegada de las temperaturas más bajas, también comienzan a ganar terreno las propuestas gastronómicas y las experiencias bajo techo.

Entre el aire libre y las experiencias bajo techo

El enoturismo se consolida como una de las principales cartas de presentación de Mendoza. Almuerzos y cenas en bodegas, degustaciones guiadas y recorridos vinculados al vino figuran entre las experiencias más demandadas para quienes buscan combinar gastronomía, cultura vitivinícola y paisajes.

Estas propuestas, además, no sólo convocan a turistas de otras provincias. También aparecen como una alternativa para los propios mendocinos que deciden quedarse en la provincia durante el fin de semana largo.

Un turista más selectivo con el bolsillo

Los últimos datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), correspondientes al feriado largo del 1 de mayo, reflejan la continuidad de un turista más cuidadoso con sus gastos.

turismo en mendoza El turista elije escapadas que cuiden el gasto. Imagen generada con IA

Según el informe, el gasto promedio fue de $110.181 por persona por día, aunque el gasto real registró una caída interanual del 1,6%. A su vez, el consumo total en rubros como alojamiento, gastronomía, transporte y recreación mostró una baja real del 32,9%, una señal de que los viajes continúan, pero con presupuestos más ajustados y decisiones de consumo cada vez más selectivas y de última hora.