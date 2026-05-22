Un vermú elaborado en Mendoza recibió un importante premio internacional

Durante años, el vermú estuvo asociado a reuniones familiares, bares tradicionales y costumbres de otras generaciones. Ahora, en los últimos años, la bebida ha recuperado tal protagonismo, incluso entre jóvenes. Además, esta expansión encontró terreno fértil en Mendoza , donde etiquetas regionales se destacan por su calidad.

Un ejemplo de ello es el vermú mendocino Vecino , que fue distinguido en los World Drinks Awards, uno de los certámenes internacionales más importantes de la industria de las bebidas . La etiqueta fue distinguida con una medalla de bronce , un reconocimiento que la posicionó entre las más destacadas de su categoría a nivel mundial.

Antes del evento PRO y la cena con Cornejo, Macri se reunió con dirigentes locales

Un reconocimiento con sello mendocino

El premio no sólo pone en valor a la marca, sino también al crecimiento de una categoría que viene ganando terreno dentro y fuera del país. Elaborado en Mendoza, el vermú combina vino y botánicos, una característica que explica por qué muchos especialistas lo consideran un puente entre la tradición vitivinícola y las nuevas formas de consumo.

En los últimos años, la bebida logró recuperar protagonismo en encuentros sociales, propuestas gastronómicas y experiencias vinculadas al disfrute más relajado. Lejos de ser una competencia directa del vino, para muchos productores y referentes del sector representa una puerta de entrada a ese universo.

Mendoza y una categoría en expansión

La distinción obtenida por Vecino también vuelve a poner el foco en la capacidad de Mendoza para desarrollar productos con identidad propia y proyección internacional. La provincia, reconocida mundialmente por su producción vitivinícola, suma así un nuevo reconocimiento en una categoría que continúa creciendo y diversificándose.

vermu vecino vermut Vecino llegó al mercado en 2023.

Mientras el vermú atraviesa una etapa de renovación y conquista nuevos consumidores, este tipo de premios refuerza la presencia de las etiquetas mendocinas en los mercados y concursos más importantes del mundo.

La historia detrás de Vecino

La marca nació de la mano de Christian O’Farrell, Martín Tripodi y Tomás Kelly, quienes tras su experiencia en la cerveza artesanal decidieron incursionar en el mundo del vermú. Luego de varios ensayos con botánicos y vino, el proyecto tomó forma y llegó al mercado en 2023.

vermut premio vecino Vecino se llevó una medalla de bronce.

Hoy, esa apuesta mendocina suma una medalla de plata en los World Drinks Awards, uno de los concursos más importantes de la industria de las bebidas.